Kongens Fortjenstmedalje til Jan Erik Kongshaug

Lydteknikeren, gitaristen og Rainbow Studio-grunnleggeren Jan Erik Kongshaug mottok søndag Kongens fortjenstmedalje.

Kongshaug omtales av musikkliv og -bransje i både inn- og utland som en «trollmann bak spakene», en «suveren gitarist» og en av verdens beste lydteknikere. Kongshaug grunnla i 1984 Rainbow Studio i Oslo, der en lang rekke musikere på nasjonalt og internasjonalt toppnivå har spilt inn platene sine.

Teksten «Recorded at Rainbow Studio, Oslo. Engineer: Jan Erik Kongshaug» regnes som et særlig kvalitetskjennetegn for lydopptak, skriver det finske nettmagasinet Inner i et intervju med Kongshaug.

Gjennom 50 år har han vært med på å skape musikkhistorie gjennom utgivelser som publikum over hele verden, i generasjoner, har lyttet til.

Mange av utgivelsene regnes som noen av de største i internasjonalt musikkliv. I 2018 stod Kongshaug notert med over 4000 innspillinger, rundt 700 av dem for det tyske selskapet ECM. I dag mottok han Kongens Fortjenstmedalje.

De som er aller best

Musiker Bendik Hofseth overrakte Kongshaug Kongens Fortjenstmedalje. Under er et utdrag av talen han holdt ved overrekkelsen:

De som er aller best på dette, de som får dette til er folk som har jobbet med slike ting over lang, lang tid. «Neida, det er ikke noe jeg gjør, det er det at de andre gjør det de skal så bra: det gjør min jobb veldig enkel, egentlig.»

Jan Erik er en slik person. Han vet akkurat hvordan rommet skal se ut, hvor mikrofonen skal settes i riktig avstand fra instrumentet, han vet akkurat innstillingen på kompressor og hvordan pianoet skal være stemt. Dette har han lært gjennom tiår med erfaring og øvelse. Han er musikant, han vet hvor mye musikerne har øvd, hvor dedikert de er, hva som ligger bak fordi han har gjort det også: på gitar, på bass. Han kjenner sin miksepult, sin båndspiller, sin datamaskin og software: Han har en gedigen verktøykasse som står klar og som han har opparbeidet gjennom et liv dedikert til musikken. Men han peker aldri på den, skryter aldri av den og jobber stille, behagelig slik at all hans innsats blir et teppe som ikke knirker og som alle andre kan få gå på: med tøfler, tresko eller håndsydde lærsko fra alligatorskinn. Hans møysommelig akkumulerte verktøykasse blir et stupebrett som andre kan hoppe fra: i badebukser fra Hawaii, i T-skjorte eller i mohair dress.

I takketalen var det akkurat slik publikum fikk oppleve Kongshaug, med en raus hilsen tilbake til de som «gjør det de skal så bra»:

Skal man lage et godt resultat, lydopptak, så trenger man flinke utøvere. Og dem har jeg fått æren av å få jobbe med i så mange år. Resultatet, noe av det, har dere hørt her i dag, og det er så fantastisk mye bra musikere og artister i Norge, så jeg kan ikke annet enn å si tusen, tusen takk – til alle sammen.

Flere titalls musikere deltok på utdelingsarrangementet på Caféteatret på Grønland i Oslo søndag ettermiddag. Blant dem var Arve Tellefsen, Maj-Britt Andersen, Ine Hoem, Ketil Bjørnstad, Harpreet Bansal, Arild Andersen, Bendik Hofseth, Silje Nergaard og Mathias Eick.

Regnbuen

Musikerne overbrakte hilsener, fortalte historier og snakket om hva Kongshaug hadde betydd for dem som musikere. Trompetist Mathias Eick fortalte om seg og kompisen, som hjemme i Eidsfoss i Vestfold allerede i åtteårsalderen hadde enorm beundring for Rainbow Studio, musikken som kom derfra og ikke minst mannen som stod bak spakene. Musikken derfra låt så fantastisk, fortalte Eick, «så fantastisk at vi døpte rommet til kompisen min Regnbuen».

Den 31. januar markeres utdelingen av Kongens Fortjenstmedalje på Slottet.

Christer Falck stod bak medaljeutdelingsfesten, og 15. – 17. mars arrangerer han Kongshaugfestivalen på Cosmopolite i Oslo.