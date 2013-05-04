Jan Erik Kongshaug er tildelt hederspris

04.05.2013
- Red.

Kongshaug får NOPAs hederspris for sin kvalitetssterke lydproduksjon på rundt 4000 innspillinger.

Jan Erik Kongshaug er den første som mottar prisen på 100 000 kroner.

Prisen er opprettet av NOPA etter innspill fra medlemmene, som også ønsket at prisen skulle tilfalle mannen som i 1984 opprettet Rainbows studios, og siden da har bistått musikklivet med kvalitetssterk lydproduksjon.

Prisen blir utdelt mandag, og som bakgrunn for utdelingen skriver NOPA følgende:

«Jan Erik Kongshaug er født 4. juli 1944 og vokste opp i Trondheim. Han studerte også der, og flyttet til Oslo på slutten av 60-tallet. Han var ansatt hos Arne Bendiksen Studio og Talent Studio (også kalt «The Whale»), før han i 1984 grunnla han sitt eget Rainbow Studio i Oslo.

Til sammen har han produsert over 4000 plater, og han er særlig kjent for sine rundt 700 innspillinger for ECM (1970–). Han regnes i dag som en av verdens beste lydteknikere. Teksten «Recorded at Rainbow Studio, Oslo. Engineer: Jan Erik Kongshaug» regnes som et særlig kvalitetskjennetegn for lydopptak. Under Spellemannprisen 1982 ble han tildelt en diplom/spesialpris for sitt virke.

Kongshaug er musiker, og har spilt gitar og bassgitar i flere begivenhetsrike sammenhenger, i ulike sjangre som pop. jazz og gammeldans. Han spilte bl.a. til Åse Klevelands bidrag til Norsk Melodi Grand Prix 1966 som fikk bronse i det internasjonale Melodi Grand Prix (1966). Han har også medvirket på flere titalls plateutgivelser, med bl.a. Asmund Bjørken, Frode Thingnæs, Sven Nyhus, Arild Andersen og Frode Alnæs. Han har gitt ut to plater i Jan Erik Kongshaug Quartet.

Men det er som tryllekunstner bak spakene i sitt lydstudio han skal hylles på mandag.»

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA og NKF medlemmer i Foreningen Ballade.

Jan Erik Kongshaug og Manfred Eicher

Verdas beste bakmenn

Seminaret om ECM blei meir som ein hyllest og ei feiring enn eit vanleg forskingsseminar. Men så er der også...

Jan Erik Kongshaug

Kongens Fortjenstmedalje til Jan Erik Kongshaug

Lydteknikeren, gitaristen og Rainbow Studio-grunnleggeren Jan Erik Kongshaug mottok søndag Kongens fortjenstmedalje.

Jan Erik Kongshaug i Rainbow Studio i

Minneord om Jan Erik Kongshaug 1944 – 2019

Jan Erik Kongshaug, lyd-legenden bak «the Rainbow sound», døde tirsdag etter lengre tids sykdom. Han vil bli husket for noen...

