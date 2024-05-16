Ingrid Bjørnov

H. M. Kongen har utnevnt Ingrid Bjørnov til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. (Foto: Nina Rangøy)

Kongens heder til Ingrid Bjørnov

16.05.2024
Guro Kleveland- Red.

Bjørnov mottar utmerkelsen St. Olavs Orden for sitt fremragende musikalske virke.

Managementet til den allsidige kunstneren meldte i dag at H. M. Kongen har utnevnt artist, komponist, pianist og forfatter Ingrid Bjørnov til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Bjørnov mottar utmerkelsen for sitt fremragende musikalske virke. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Chat Noir i Oslo mandag 27. mai.

60-årige Bjørnov har siden 15-årsalderen vært en kjent stemme i norsk musikkliv, først gjennom duoen Dollie – senere Dollie de Luxe – sammen med Benedicte Adrian. Ingrid Bjørnov er en kunstner det norske publikummet har blitt kjent med gjennom omfattende turnévirksomhet i ulike samarbeidsprosjekter, og med en rekke musikalske show og konserter vist på NRK TV.

Som en kommenterte på Bjørnovs Facebook-side: «Den [utmerkelsen] var så velfortent at eg heilt oppriktig blei overraska over at ho ikkje hadde fått den allereie!

