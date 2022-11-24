Prøysenprisen til Karpe

(Foto: Frank Michaelsen)

Prøysenpriser til Karpe og Ingrid Bjørnov

24.11.2022
Siri Narverud Moen- Red.

Priser til «meget anerkjente kunstnere i sjangre som forbindes med Alf Prøysen».

Stortingspresident Masud Gharahkhani delte ut prisen til Karpe. Juryen begrunnet prisen med at:
– Betydningen til denne gruppen i den norske, unge kulturen i 2022, er helt udiskutabelt imponerende stor. Og ikke minst fordi de bidrar til å gi barn og unge, men også voksne med flerkulturell bakgrunn, minoriteter og folk med innvandrerbakgrunn en stemme. Og når man føler man har en stemme i et samfunn så føler man en økt tilhørighet og mindre ensomhet. Slike felleskapsfølelser er med på å skape mer toleranse og mindre fremmedfrykt. Dette er musikkens kraft og helt i Alf Prøysens ånd. Det finnes nå en ung generasjon nordmenn som kan sin Lille Måltrost, Nøtteliten og Teddybjørnens vise, men de synger også Salmalaks og Toyota’n til Magdi!
Så rundet de av med at juryen er imponert og med et gratulerer til Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

– Det er spesielt gøy at dette skjer etter et prosjekt som Omar Sheriff. Tusen takk! sa Karpe.

Tre priser delt ut onsdag
Prøysens ærespris ble delt ut til Ingrid Bjørnov, av juryens leder Kari Bremnes. Bjørnov fikk prisen for sin musikalitet, men også fordi «Hun har en ømhet for det og. Som Alf Prøysen.» Som juryen formulerte det.

Illustratør og forfatter Kari Stai fikk Teskjekjerringprisen for sitt arbeid med barnebøker.

Ingrid Bjørnov mottok Prøysens ærespris. (Foto: Frank Michaelsen)

Med prisene følger 25 000 kroner og en minnemedalje i sølv med Alf Prøysen i profil. Medaljen lages på Den Kongelige Mynt på Kongsberg, utformet av avdøde medaljekunstner Øyvind Hansen. Juryen for prisene består av fire personer, hvorav et medlem er oppnevnt av hver av organisasjonene NOPA, NBU, Norsk Viseforum og Prøysenhuset. Norsk Viseforum er sekretariat. Dette var juryen i 2022: Erlend Ropstad (NOPA), Liv Tora Gulbrandsen (NBU), Kari Bremnes (Norsk Viseforum) og Hogne Moe, (Prøysenhuset). Det skriver Norsk viseforum på sine nettsider.

