Jørgen Nordeng fikk Prøysens ærespris 2020, som den første rapperen i prisens snart 50 årige historie.

(Foto: Frank Michaelsen / NOPA)

AktueltBransjen

Første rapper og tredje nordlending som får Prøysens ærespris

Publisert
20.02.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

Jørgen Nordeng, også kjent som Jørg-1 og Joddski, mottok selveste æresprisen av de tre Prøysenprisene som ble delt ut denne uken. – Jeg er første rapper, og bare tredje nordlending, som får den, etter Terje Nilsen og Arthur Arntzen.

I går fikk jeg altså Alf Prøysens Ærespris. Det er altså ÆRESprisen, og den deles ut til artister for lang og tro tjeneste. Den deles ikke ut hvert år, og går ofte til folk som Bjørn Eidsvåg og Ole Paus. Jeg er første rapper, og bare tredje nordlending, som får den, etter Terje Nilsen og Arthur Arntzen. Ellers er Dumdum Boys blant de «unge» som har fått den. Det er så klart en enorm ære!

Dette skriver Jørgen Nordeng i en takkehilsen på facebooksiden sin. Det er ingen tvil om at Jørgen Nordeng har betydd mye for norsk rap, hiphop og musikkidentitet, som også Prøysenprisjuryen la vekt på i sin begrunnelse for æresprisen til Nordeng: «Fra gjennombruddet på 90-tallet var vinneren en av de aller første som rappet på norsk og gjorde dette like bra (og kanskje bedre) enn mange av de engelskspråklige forbildene på samme tid. Det å rappe på dialekt var også en viktig del av vinnerens identitet og dialekt skapte en tilhørighet til sjangeren for en hel landsdel.»

Prøysenprisene 2020 kunne ikke deles ut etter tradisjonen, på arrangementet Prøysen tel by’n i Kulturkirken Jakob i Oslo på Prøysens dødsdag, 23. november, og ble derfor skjøvet nå til senvinteren. Æresprisen ble overrakt Jørgen Nordeng av kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en mer «koronatilpasset» tilstelning i et av NRKs studioer på Marienlyst.

Jørgen Nordeng, aka Joddski, aka Jørg-1, med æres-Prøysen og statsråd Abid Raja. (Foto: Frank Michaelsen / NOPA)

Prøysenprisene – tre i tallet – har blitt delt ut hvert år i bortimot 50 år, siden 1974. Det er første gang rap som uttrykk og sjanger, som musikklyrikk og sangdiktning blir anerkjent med akkurat denne prisen. Prisvinneren er tydelig på det selv, og sender samtidig en hilsen til noen av de mange han står på skuldrene til:

Jeg vil takke NOPA og Prøysenprisen for å tenke utenfor boksen og gi dette til rapsjangeren for første gang. Da jeg og Poppa Lars slo igjennom med Tungtvann var rap og hiphop sett på som en useriøs fjortissjanger som man ofte inkluderte kun som ungdomsalibi. Ikke hadde vi en egen Spellemannskategori en gang. At det gis til meg, som hverken har hatt de største hitene, eller gått stillest i dørene og vært mest tilpasningsdyktig, synes jeg er veldig friskt og fint. Det handler altså om å lage bra tekster og musikk, ikke å treffe tidsånden. Det føles som en utrolig fin anerkjennelse etter 20/25 år i bransjen som rapper, i det jeg skal i gang med nye ting: POLARDEGOS slipper første singel 30. april.

Jeg vil sende en takk til Michael Krohn, Helge Gaarder, Sverre Knudsen og resten av The Aller Værste, Kjartan fra Dumdum Boys, Per Bergersen, Jokke & Valentinerne, Harald Lange, Ingvar Ambjørnsen og Jens Bjørneboe for å gi meg pondusen og grunnlaget for å skrive tekster på norsk. Og til Son of Light/ André Hadland, som viste meg at norsk rap kunne være like bra som amerikansk, at det var lov å være nerd og lese bøker, og som gjorde det så bra på engelsk at jeg hadde lite annet valg enn å gå over til norsk.

Klar melding fra Prøysenpris-juryen: Med sine uredde og direkte tekster og sylskarpe punchlines har Jørgen Nordeng (Jørg-1 / Joddski) vist en sterk formidlingsevne. Han har en tydelig stemme og en flow som er særegen. Vi mener han fortjener heder og ære for det han har gjort for norskspråklig musikk og for å bevise at det å satse på det som var en smal sjanger kan flytte grenser og skape rom for nye kunstneriske uttrykk. (Foto: Jan Morten Bjørbakk)

Alf Prøysens Hederspriser er priser opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen. Prisene består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens Ærespris, og har blitt utdelt siden 1974. Prisene blir delt ut til personer eller institusjoner som har gjort en fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de sjangrene som forbindes med Alf Prøysen, opplyser prisarrangørene. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Teskjekjerringprisen gis der målgruppa er barn, og Æresprisen deles ut for langt og fortjenestfullt virke.

NOPA, Norsk viseforum og Norske barne- og ungdomsbokforfattere står for utdeling og finansiering av prisene. Juryen består av tre personer oppnevnt av de tre organisasjonene, og i 2020 har juryen bestått av Morten Abel (NOPA), Taran Bjørnstad (NBU) og Fredrik William Olsen (Norsk viseforum). Prøysenhuset er sekretariat. Med prisene følger 25.000 kroner og en minnemedalje i sølv med Alf Prøysen i profil.

1941393 440148449452767 1815133882 o

