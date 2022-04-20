Ketil Bjørnstad

Ketil Bjørnstad feirer 70 med bok og plate

20.04.2022
- Red.

Koronainnspilling blir til jubileumsplate. Ketil Bjørnstad gir ut egne dikt og ny musikk med konsertfilm fra Koronerulling-konsertserien.

25. april fyller Ketil Bjørnstad 70 år og ser tilbake på et ekstraordinært liv i komposisjon og skriving. Fredag 22.april slippes det nye albumet New Morning, samt diktboken «Sommernatt ved fjorden – Kjærlighetsdikt gjennom 50 år».

Våren 2020 ble landet nedstengt. Christer Falck tok initiativ til en streaming-festival på Sentralen i Oslo. Bjørnstad takket ja til å være med, og slik var også et nytt albumprosjekt satt i gang, skriver plateselskapet Grappa om opptakten til New Morning:
– Jeg forberedte meg på en konsert som jeg tenkte skulle bli svært innadvendt, uten store kontraster, som et ekko av den tiden vi levde i akkurat nå, oftest alene med våre tanker. Jeg ba om å komme i gang hurtigst mulig, og da jeg startet var det i det tomme rom, med en improvisasjon. Jeg satt alene i en vakker marmorsal med et kamera i front og to på siden, og mikrofoner der de pleide å være. Det eneste jeg visste var at jeg skulle spille i fem kvarter uten pause, og at konserten absolutt ikke ville bli så innadvendt som jeg først hadde trodd. Musikken lot seg ikke stanse av korona. Musikken gjorde alt sterkere, og flygelet var fantastisk, forteller Bjørnstad.

Albumet New Morning slippes digitalt og på CD som inkluderer DVD av konserten gjort i Marmorsalen på Sentralen.

Diktsamlingen «Sommernatt ved fjorden – Kjærlighetsdikt gjennom 50 år» kommer også for salg samme dag, utgitt på Aschehoug forlag. Bjørnstad har skrevet dikt siden han var ti år, men han skriver selv i forordet at det mest var lek med ord. Først da han som attenåring kom inn i musiker- og forfattermiljøet rundt Ole Paus, ble det alvor, og han debuterte med diktsamlingen «Alene ut» i 1972. Bjørnstad sier selv at han fra da av skrev dikt på en annen måte, og mye av det han skrev ble også til musikk. Hva kom først: Ordet eller musikken?«Sommernatt ved fjorden» er en samling som både inneholder dikt som aldri fant frem til musikken, og dikt som Bjørnstad senere har tonesatt.

Kirsten Flagstad etter debuten ved The Metropolitan i New York 2. februar

Verdenspremiere, endelig: Operaen om Kirsten Flagstads liv

Etter mange pandemi-skjær i sjøen: Kirsten Flagstads liv blir endelig å se og høre på scenen, med musikk av Ketil...

Flagstad – The Opera er koronasyk, det vil si at én forestilling avlyses, og Ingegjerd Bagøien Moe stepper inn for

Kirsten Flagstad-premiere koronaavlyses – to forestillinger reddes av stjernevikar

Forestillingene «Flagstad – The Opera» torsdag og fredag får vikar inn i hovedrollen som Kirsten Flagstad.

Ketil Bjørnstad

– Performed with steaming human blood, as Hans Jæger would have said

How the dramatic life of Kirsten Flagstad, one of the world's greatest voices, came to life as an opera, despite a...

Lofoten Voices og mezzosopran Marianne Beate Kielland

Storm og romantikk i Lofoten

PLATEANMELDELSE: Få overraskelser, men her og der bryter solen gjennom skyene og lyser opp Ketil Bjørnstads Lofotoratoriet.

Ketil Bjørnstad (Foto: Ann Iren Ødeby)

Når byer åpner seg

ÅPNINGSTALE: Pianist, komponist og forfatter Ketil Bjørnstad framførte denne teksten som en prolog til Molde Jazzfestival som åpnet mandag. Bjørnstad...

Ny styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen

Ole Henrik Antonsen ny styreleder i NOPA

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten, samtidig som jeg må si det er med en viss...

NyNorsk messingkvintett med Tora Augestad Hyllest til Ole Paus

Nordlysfestivalen med hyllest til Ole Paus

NyNorsk Messingkvintett, Tora Augestad og Marcus Paus feirer visekunstneren og sangdikteren Ole Paus' 75-årsdag – bittelitt på forskudd.

Yngvar Kjus, Larry Bringsjord, Anja Nylund Hagen – alle ønsker nye modeller for å nå igjennom de massive volumene av strømmet musikk velkommen, men advarer hvis musikkskaperes rettigheter spises opp.

Ny Spotify-funksjon tar enda mer fra artistene

Spotify sier de vil hjelpe artister med å bli oppdaget. Det må artistene selv betale for, i strømmeplattformens nye Discovery-tjeneste....