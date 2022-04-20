Ketil Bjørnstad feirer 70 med bok og plate

Koronainnspilling blir til jubileumsplate. Ketil Bjørnstad gir ut egne dikt og ny musikk med konsertfilm fra Koronerulling-konsertserien.

25. april fyller Ketil Bjørnstad 70 år og ser tilbake på et ekstraordinært liv i komposisjon og skriving. Fredag 22.april slippes det nye albumet New Morning, samt diktboken «Sommernatt ved fjorden – Kjærlighetsdikt gjennom 50 år».

Våren 2020 ble landet nedstengt. Christer Falck tok initiativ til en streaming-festival på Sentralen i Oslo. Bjørnstad takket ja til å være med, og slik var også et nytt albumprosjekt satt i gang, skriver plateselskapet Grappa om opptakten til New Morning:

– Jeg forberedte meg på en konsert som jeg tenkte skulle bli svært innadvendt, uten store kontraster, som et ekko av den tiden vi levde i akkurat nå, oftest alene med våre tanker. Jeg ba om å komme i gang hurtigst mulig, og da jeg startet var det i det tomme rom, med en improvisasjon. Jeg satt alene i en vakker marmorsal med et kamera i front og to på siden, og mikrofoner der de pleide å være. Det eneste jeg visste var at jeg skulle spille i fem kvarter uten pause, og at konserten absolutt ikke ville bli så innadvendt som jeg først hadde trodd. Musikken lot seg ikke stanse av korona. Musikken gjorde alt sterkere, og flygelet var fantastisk, forteller Bjørnstad.

Albumet New Morning slippes digitalt og på CD som inkluderer DVD av konserten gjort i Marmorsalen på Sentralen.

Diktsamlingen «Sommernatt ved fjorden – Kjærlighetsdikt gjennom 50 år» kommer også for salg samme dag, utgitt på Aschehoug forlag. Bjørnstad har skrevet dikt siden han var ti år, men han skriver selv i forordet at det mest var lek med ord. Først da han som attenåring kom inn i musiker- og forfattermiljøet rundt Ole Paus, ble det alvor, og han debuterte med diktsamlingen «Alene ut» i 1972. Bjørnstad sier selv at han fra da av skrev dikt på en annen måte, og mye av det han skrev ble også til musikk. Hva kom først: Ordet eller musikken?«Sommernatt ved fjorden» er en samling som både inneholder dikt som aldri fant frem til musikken, og dikt som Bjørnstad senere har tonesatt.