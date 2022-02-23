Forestillingene «Flagstad – The Opera» torsdag og fredag får vikar inn i hovedrollen som Kirsten Flagstad.

Som Ballade.no har skrevet om flere ganger, har premierene på Flagstad – The Opera blitt hardt rammet av problemer knytta til smitte og smittevernrestriksjoner. I fjor hadde den endelig verdenspremiere, men dagens planlagte oslopremiere er avlyst. Derimot blir første osloforestilling i morgen, torsdag.

Forestillingene torsdag 24. februar og fredag 25. februar gjennomføres som planlagt men med vikar: Ingegjerd Bagøien Moe hopper inn for koronasyke Lise Granden Berg, og gjør hovedrollen som Kirsten Flagstad.

– Det er en prestasjon helt utenom det vanlige, og kan sammenliknes med store idrettsprestasjoner, beskriver Oslo Operafestival-sjef Gjøril Songvoll til Ballade.

– Neste gang det er pandemi skal jeg i alle fall ikke sette opp noen opera, er det første Songvoll sier når Ballade ringer.

– Vi lever og jobber i en pandemi, og avlysninger og utsettelser skjer, slik er det. Men det er faktisk god stemning i produksjonen. Sopran Ingegjerd Bagøien Moe er rett og slett operaens svar på Therese Johaug. Hun har bare så stålkontroll. Å hoppe inn i en premiere på så kort varsel er ekstremsport, spesielt i en helt ny opera med ukjent materiale. I følge Songvoll går billettsalget godt, men det er ca 80 billetter igjen til de ulike forestillingene som faktisk blir avholdt, av 434 tilgjengelige.

Flagstad – The Opera ble bestilt av Oslo Operafestival i forbindelse med at det i 2020 var 125 år siden Kirsten Flagstad ble født. Den ble avlyst fem timer før verdenspremieren i november 2020. Forestillingen fikk derfor sin verdenspremiere i Hamar først i juni 2021.

Ketil Bjørnstad og Einar Bjørge har komponert og skrevet om Kirsten Flagstads siste timer på Rikshospitalet i Oslo. Operaen skulle opprinnelig hatt verdenspremiere i Oslo den 6. november 2020.

Ingegjerd Bagøien Moe kommer med dette til å debutere på Den Norske Opera & Ballett torsdag 24. februar.