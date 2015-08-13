NCB forenkler sin synkroniseringsmodell

13.08.2015
- Red.

Skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle filmer.

 

NCB administrerer mekaniske rettigheter (innspilling og kopiering av CD, DVD, film, video, internett etc) på vegne av TONO. Selskapet presenterer nå en ny nordisk modell for lisensiering av musikk i TV- og filmproduksjoner.

– Forskjellen fra gammel til ny modell er at vi skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle filmer.  Ikke-kommersielle produksjoner lisensieres nå av NCB, mens kommersielle filmer kan lisensieres direkte av rettighetshaver, eventuelt dennes musikkforlag. En annen viktig endring er at NCB nå lisensierer både nordisk og internasjonalt repertoar, opplyser Gina Rosland Eide i NCB på TONOs hjemmesider.

Modellen medfører en harmonisering av håndteringen i alle de nordiske landene, og vil gi NCB bedre forutsetninger til å drive en god markedsovervåkning, ifølge Rosland Eide, som understreker at hensikten med endringene er å gjøre det enklere og mer opplagt for TV- og filmprodusenter å velge beskyttet musikk til sine produksjoner.

