TRÆNA I MITT HJERTE: – Træna blir et eget lite univers der hele øya koker av liv, røre og glade mennesker. Jeg er rett og slett veldig stolt over å få være med å lede festivalen videre, sier Sonja Langskjær, den nye sjefen for Trænafestivalen.(Foto: Privat)

Sonja Langskjær er ny leder for Trænafestivalen: – Ho har vært en del av Havfolket hele livet.

Publisert
19.01.2024
Skrevet av
Guro Kleveland- Red.

Tar steget opp fra frivilligsjef til kaptein for festivalen i havgapet i nord.

Den nye lederen er rekruttert fra egne rekker, opplyser Trænafestivalen. Sonja Langskjær har gjennom mange år hatt ulike roller i festivalen, og går nå fra stillingen som frivilligsjef til sjef for det hele.

Styreleder i festivalen, André Hyttan, sier at de er svært glade for å ha Sonja Langskjær på plass i Trænafestivalen:
– Det at ho er en lokal dame er et ekstra pluss i boken og et ledd i satsingen til festivalen i å ta festivalen hjem. Det å drive festival 33 km til havs krever en klar og tydelig leder, og det får vi med Sonja. Hun er født og oppvokst her ute, har oljehyre og kjeledress i garderoben, og ser muligheter for å videreutvikle Norges aller fineste festival framover. Ho har vært en del av Havfolket hele livet.

Langskjær er utdannet grafisk designer og illustratør fra England. Nå ser hun frem til å sette i gang som festivalsjef:
– Jeg er utrolig motivert for å begynne på denne oppgaven, og har virkelig Træna i mitt hjerte. I starten av Trænafestivalens historie var jeg for liten til å delta selv. Men jeg har vært på festivalen hvert år siden 2008. Det vi hvert år får til sammen her ute på Træna er helt fantastisk, sier hun, og utdyper:
– Træna blir et eget lite univers der hele øya koker av liv, røre og glade mennesker. Jeg er rett og slett veldig stolt over å få være med å lede festivalen videre.

Tidligere festivalsjef Viggo Randal mønstret av sist høst, og startet i ny jobb i laksenæringa på Træna.

 

