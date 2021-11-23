Prøysenpriser til Finn Kalvik, Egil Hegerberg og Runa Bergsmo

Prøysens dødsdag men allikevel en festaften.

Prøysenprisene, eller Alf Prøysens Hederspriser, er priser opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen. Årets ærespris er netttopp tildelt – skal vi kalle ham legenden – Finn Kalvik. Teskjekjerringprisen har Runa Bergsmo nettopp mottatt fra Kari Bremnes (fra juryen) og Egil Hegerberg er overlevert selve Prøysenprisen fra kulturminister Annette Trettebergstuen.

Til æresprismottakeren formidla jurymedlem Morten Abel følgende fra juryen:

– Vinneren av Prøysens ærespris har en stemme, en fortelleregenskap, og et unikt gitarspill som er vanskelig å finne like i dag. Han har også en meloditeft og en varme i formidlingen av hans meget gode låter, som har gitt oss så mye gjennom så mange år. Han er og har vært en viktig del av vise- og poptradisjonen i Norge. Abel trakk fram albumet Kom ut kom fram, og Kalviks første innspilling av låten «Måken» – som noe av det vakreste som er utgitt av norsk musikk.

Juryen mente videre at Finn Kalviks nære samarbeid med Inger Hagerup har blitt en del av den nasjonale sangskatten.

– Som barn var Alf Prøysen min store helt og idol. Jeg kunne nesten alle sangene hans utenat. Jeg sto ofte ved kateteret foran hele klassen i første klasse på Furuset skole, og framførte sangene hans, før undervisningen begynte. Slik beskrev Finn Kalvik æren han ble tildelt tirsdag kveld.

– Å motta Alf Prøysens ærespris er en av de største utmerkelsene jeg har fått som sanger og låtskriver. Jeg tror nok ikke jeg hadde sunget på norsk gjennom hele karrieren om det ikke hadde vært for han. Takk for all inspirasjon du har gitt meg, Alf! sa Kalvik.

Årets jury var Kari Bremnes, Liv Tora Gulbrandsen og Morten Abel.

Til Egil Hegerberg, fra Bare Egil Band, sa juryen at det han skriver er «unikt, det er originalt, det er insisterende. Det er morsomt, det er spinnvilt og til dels irriterende. Det ligner ikke noe annet du har hørt.» Låter Hegerberg har gitt ut i år heter ting som «Kukk med føtter» og «Oslo drikker aleine», så det har de jo rett i.

Teskjekjerringprisen går til Bergsmo for sitt kunstneriske arbeid for barn i alle aldre.

– Prøysen er ikke redd for de store følelsene. Det er ikke årets prisvinner heller, sier juryen om Bergsmo, og mener hun blant annet er opptatt av finne balansen i det å ha det vondt og godt. De trekker også fram at hun viser stor bredde i produksjonen sin.

Sitatene er formidlet fra arrangøren til Ballade samtidig som prisutdelinga skjedde på arrangementet Prøysen til by’n i Oslo.