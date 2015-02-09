Prøysenprisen til Frida Ånnevik

Prisutdeling denne helgen, for første gang i Prøysenhuset.

Alf Prøysens hederspriser ble opprettet til ære for dikteren Alf Prøysen i 1974 og er fra 1996 delt utdelt av bokhandlerkjeden Libris og foreningen NOPA.

En jury velger ut prisvinnere de mener har gjort en fremragende innsats innen musikk, visekunst og diktning i sjangre som forbindes med Prøysen.

Årets jury besto av Lars Bremnes, Tonje Unstad, Mike McGurk og Hogne Moe (leder). Frida Ånnevik er årets Prøysenprisvinner, og mottar en sølvplakett samt 25 000 kroner.

Juryen sier blant annet dette om sitt valg:

Årets Prøysenprisvinner har de seneste årene stått fram som en av Norges aller beste og sterkeste stemmer. Hun er låtskriver og artist, hun skriver på norsk og skaper en forbindelse mellom ord og toner som oppleves både nyskapende og naturlig.

Musikalsk henter hun inspirasjon fra mange steder, eksperimenterer med lydbilder, overrasker og utfordrer. Som tekstforfatter er hun ikke redd for å bryte konvensjoner, hun leker med språket og bruker det på nye måter. Hun har i tillegg en stemme som får publikum til å stoppe opp, hun berører og begeistrer.

Årets prisvinner har i mange sammenhenger framhevet Alf Prøysen som en av sine forbilder. Gjennom jubileumsåret for Prøysens hundreårsdag var hun en utøverne, og markerte seg med spennende tolkninger og modig uttrykk. Under Prøysenfestivalen 2014 var hun en av fire samtidskunstnere som urframførte forestillingen Len dem ikke ut. Hun var også en av solistene i Lyden av Prøysen, der Helge Lien og Sigurd Hole satte nye melodier til mange av Alf Prøysens tekster, og der framførelsen av Kjæm du i kveld med kveldens prisvinner som vokalist var et av årets høydepunkter. Dette nummeret ble også valgt til å være en del av festforestillingen på Det Norske Teater 23.november.

Høsten 2014 har hun også reist med jazztrioen In The Country og presentert Morten Qvenilds musikk til Hans Børlis tekster. I dette samarbeidet står hun også fram som en fremragende vokalist som gir liv og dybde til sangene.

