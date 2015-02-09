Alf Prøysens ærespris til Terje Nilsen

Artisten, komponisten og tekstforfatteren mottar en sølvplakett samt 25 000 kroner.

Alf Prøysens hederspriser ble opprettet til ære for dikteren Alf Prøysen i 1974 og er fra 1996 delt utdelt av bokhandlerkjeden Libris og foreningen NOPA.

En jury velger ut prisvinnere de mener har gjort en fremragende innsats innen musikk, visekunst og diktning i sjangre som forbindes med Prøysen.

Årets jury besto av Lars Bremnes, Tonje Unstad, Mike McGurk og Hogne Moe (leder).

De har utpekt Terje Nilsen til mottaker av Alf Prøysens ærespris 2015, bestående av en sølvplakett samt 25 000 kroner.

Juryen sier blant annet dette om sitt valg:

«Artisten, komponisten og tekstforfatteren Terje Nilsen fra Bodø debuterte som solo plateartist med albumet «Æ» i 1977 og har totalt medvirket på 23 utgivelser som opphavsmann eller artist. (…)

I Terjes sanger møter vi det usensurerte menneske: latterlig, lidenskapelig, løgnaktig og med en stadig hang til å bedra seg selv. Men hele tiden med drømmen om noe bedre, håpet om at ting skal snu seg. Hvis norsk visesang har en dark side, så kommer en ikke utenom Terje Nilsen. Prisvinneren har som Prøysen vært med på å skape et nytt, poetisk språk bygget på sin egen dialekt. Det er presist, vakkert, humoristisk og til tider brutalt. Terje vet å underholde, og kan alle triksene i poplåt-handboka, men man merker en trass i hans sanger, en motstand mot å sukre språket og være til behag.

Et kjennetegn på en god sangskriver er at man blir beundret av artister også utenfor sin egen sjanger. Rap- gruppa Tungtvann fikk Terje med på deres store hit «Pøbla» i 2002, og greide for første gang å nå et stort publikum med sin kombinasjon av rap og visesang, noe som gjorde Terje kjent for en ny generasjon. (…)

I 2006 vant artisten Eva Trones spellemannsprisen for barneplaten «Lille bille» med sanger av Terje Nilsen. Terjes sanger for barn preges av nysgjerrighet på livet og en undring over egentlig ganske store spørsmål. Det å ta unger på alvor, snakke med dem og ikke til dem, mener juryen er virkelig i denne prisens ånd.»

