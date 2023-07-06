Matias Hilmar Iversen er ny direktør i Kulturtanken

Musikeren og sangdikteren med lang fartstid i Rikskonsertene og Kulturtanken tar over ledelsen av etaten for DKS fra september.

Matias Hilmar Iversen kommer fra stillingen som enhetsleder for fagansvarlige i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (DKS). Han har tidligere vært seksjonssjef for produksjon i Rikskonsertene, musikkprodusent i Rikskonsertene og lærer. Han er også musiker og låtskriver, og skriver for og spiller i bandene Ila Auto og Hagle.

– Jeg gleder meg til å drive Kulturtanken videre sammen med mine svært kompetente og gode kolleger. Sammen skal vi bidra til at alle skoleelever i Norge får oppleve enda mer profesjonell kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken og gjøre DKS enda mer relevant for elever og enda bedre forankret i skolen. I tillegg til å fortsette arbeidet med DKS, ser jeg fram til å gjøre Kulturtanken til en etat som jobber for barne- og ungdomskultur i et bredere perspektiv, sier Iversen.

Iversen overtar stillingen etter Øystein Strand, som har vært konstituert direktør i Kulturtanken siden 2020.

– Med Iversen får Kulturtanken en direktør med lang erfaring fra drift og forvaltning av Den kulturelle skolesekken og bred kunnskap om fagfeltet kunst og kultur for, og av og med, barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Matias Hilmar Iversen tiltrer stillingen 1. september 2023.