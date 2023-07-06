Matias Hilmar Iversen

Matias Hilmar Iversen er ny direktør i Kulturtanken, den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken. (Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Kulturtanken)

Matias Hilmar Iversen er ny direktør i Kulturtanken

06.07.2023
Musikeren og sangdikteren med lang fartstid i Rikskonsertene og Kulturtanken tar over ledelsen av etaten for DKS fra september.

Matias Hilmar Iversen kommer fra stillingen som enhetsleder for fagansvarlige i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (DKS). Han har tidligere vært seksjonssjef for produksjon i Rikskonsertene, musikkprodusent i Rikskonsertene og lærer. Han er også musiker og låtskriver, og skriver for og spiller i bandene Ila Auto og Hagle.

– Jeg gleder meg til å drive Kulturtanken videre sammen med mine svært kompetente og gode kolleger. Sammen skal vi bidra til at alle skoleelever i Norge får oppleve enda mer profesjonell kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken og gjøre DKS enda mer relevant for elever og enda bedre forankret i skolen. I tillegg til å fortsette arbeidet med DKS, ser jeg fram til å gjøre Kulturtanken til en etat som jobber for barne- og ungdomskultur i et bredere perspektiv, sier Iversen.

Iversen overtar stillingen etter Øystein Strand, som har vært konstituert direktør i Kulturtanken siden 2020.

– Med Iversen får Kulturtanken en direktør med lang erfaring fra drift og forvaltning av Den kulturelle skolesekken og bred kunnskap om fagfeltet kunst og kultur for, og av og med, barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Matias Hilmar Iversen tiltrer stillingen 1. september 2023.

Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo

Disse vil bli direktør i Kulturtanken

42 personer har søkt stillingen som leder av den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken. Det er foreløpig uklart om...

Backbone

Skolesekk-debatten: Hva gjør Kulturtanken for kunstmiljøene?

Matias Hilmar Iversen i Kulturtanken svarer musiker Rasmus Rohde på etatens kontakt med kunstmiljøene rundt i landet.

Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, sjefsanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge og sjefsanalytiker Frode Bjørgo fra Oxford Research (på skjerm) og direktør i Kulturtanken Øystein Vidar Strand

Trettebergstuen svarer SV om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken

Stortingspolitiker Kathy Lie fra SV stilte nylig spørsmål om den videre utformingen av Den kulturelle skolesekken og en anbefalt styrking...

Kathy Lie, SV, Buskerud, familie og kultur

SV stiller spørsmål om Skolesekken og Kulturtanken i Stortinget

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen ønsker statsrådens svar på videre utforming av Den kulturelle skolesekken, styrking av...

Skolekonsert Inni varmen 2016 Lars Opstad.jpg (article)

NTO: Sterkt bekymringsverdige signaler i rapport om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Norsk teater- og orkesterforening ser kritisk på premissene for utredningsarbeidet, hvilke spørsmål som er stilt og hvilke stemmer som er...

