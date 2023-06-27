Disse vil bli direktør i Kulturtanken

27.06.2023
Guro Kleveland

42 personer har søkt stillingen som leder av den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken. Det er foreløpig uklart om ny direktør annonseres før sommerferien.

Fristen for å søke stillingen gikk ut 25. mai. Det er per i dag 42 søkere til stillingen, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til Ballade, av dem 22 menn og 20 kvinner. Tre av disse har fått unntak fra offentlig søkerliste.

Tre søkere trakk seg før søkerlisten ble ferdigstilt, med bakgrunn i avslag på unntak fra offentlig søkerliste, og to kandidater har trukket seg i ettertid, melder KUD videre.

På spørsmål fra Ballade om de kommer til å ansette før sommerferien, opplyser departementet at ny direktør «vil annonseres når prosessen er ferdigstilt, og dato for dette er ikke klart enda».

Dette er den offentlige søkerlisten til stillingen:

Berent Philip Moe (45), Made Management AS, president

Anders Bredmose (52), Arbeidssøker

Beata Almasi (34), Avdelingsleder

Glenn Hole (46), Managing Partner og strategisk rådgiver

Dejan Milivojevic (44), Dirigent og musikkpedagog, kulturleder

Eyvor Hovstein Furunes (36), Trondheim Turn

Dennis A (29), Justvik Skole

Anita Borrmann Skoglund (48), Virksomhetsleder kultur

Else Blom (58), Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hans-Marius Paulseth (27), Freelance konsulent/eier Parajam Records

Barane Amin (41), Virksomhetsleder og rektor

Ina Petersen (33), Grunnlegger & CEO

Tina Seline Morken (23), Telefonselger i Talkmore

Matias Hilmar Iversen (48), Enhetsleder fagansvarlige DKS, Kulturtanken

Marius Lie (42), Producer/Produsent

Tonje Røseth (55), Assisterende rektor

Kai Jensen (59), Rektor

Arichehrtaheri Arichehrtaheri (39), Litteraturformidler

Kim Jarle Wroldsen (32), PhD

Ruth Hege Halstensen (42), Spesialkonsulent

Torleif Bay (31), Utstillingskoordinator, kunstner, kunstkonsulent, kurator

Magdalena Nowacka (36), Driftssjef / HR-sjef

Nikolai Nypan (35), Ungdomsarbeider/Freelance musikkprodusent, DJ, lydtekniker og danser/instruktør

Per Korsvik (56), Kommunalsjef

Filippo Olari (44), Arkeolog og Lærer

Gunhild Bøgseth (53), Daglig leder/partner

Lene Fosser Minge (50), Rektor

Hege Knarvik Sande (43), Direktør i Danse- og teatersentrum

Jon Henrik Solhei (43), Kultursjef

Sidsel Bjerke Hommersand (51), Avdelingsleder, Lillestrøm kommune

Ingvild Fredbo (51), Rektor

Mikael D Mack (46), Daglig leder

Anne Liv Tresselt (44), Sals- og marknadssjef i Det Norske Samlaget

Macumbe Abe’a Eninga (33), Avdelingsleder ved NAV Halden-Aremark

Kristian Ulyses Andaur (45), Arbeidende styreleder / daglig leder

Adela Askeland (36), Fagansvarlig – Bærekraftig drift og forretningsutvikling

Namik Mackic (45), forskningsleder, Southern California Institute of Architecture

Anne-Lene Engum (51), Oppvekst-/kultursjef

Arne Dahr (54), Rektor

Den kulturelle skolesekkendirektørstillingKulturtanken

