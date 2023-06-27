Disse vil bli direktør i Kulturtanken

42 personer har søkt stillingen som leder av den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken. Det er foreløpig uklart om ny direktør annonseres før sommerferien.
Fristen for å søke stillingen gikk ut 25. mai. Det er per i dag 42 søkere til stillingen, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til Ballade, av dem 22 menn og 20 kvinner. Tre av disse har fått unntak fra offentlig søkerliste.
Tre søkere trakk seg før søkerlisten ble ferdigstilt, med bakgrunn i avslag på unntak fra offentlig søkerliste, og to kandidater har trukket seg i ettertid, melder KUD videre.
På spørsmål fra Ballade om de kommer til å ansette før sommerferien, opplyser departementet at ny direktør «vil annonseres når prosessen er ferdigstilt, og dato for dette er ikke klart enda».
Dette er den offentlige søkerlisten til stillingen:
Berent Philip Moe (45), Made Management AS, president
Anders Bredmose (52), Arbeidssøker
Beata Almasi (34), Avdelingsleder
Glenn Hole (46), Managing Partner og strategisk rådgiver
Dejan Milivojevic (44), Dirigent og musikkpedagog, kulturleder
Eyvor Hovstein Furunes (36), Trondheim Turn
Dennis A (29), Justvik Skole
Anita Borrmann Skoglund (48), Virksomhetsleder kultur
Else Blom (58), Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Hans-Marius Paulseth (27), Freelance konsulent/eier Parajam Records
Barane Amin (41), Virksomhetsleder og rektor
Ina Petersen (33), Grunnlegger & CEO
Tina Seline Morken (23), Telefonselger i Talkmore
Matias Hilmar Iversen (48), Enhetsleder fagansvarlige DKS, Kulturtanken
Marius Lie (42), Producer/Produsent
Tonje Røseth (55), Assisterende rektor
Kai Jensen (59), Rektor
Arichehrtaheri Arichehrtaheri (39), Litteraturformidler
Kim Jarle Wroldsen (32), PhD
Ruth Hege Halstensen (42), Spesialkonsulent
Torleif Bay (31), Utstillingskoordinator, kunstner, kunstkonsulent, kurator
Magdalena Nowacka (36), Driftssjef / HR-sjef
Nikolai Nypan (35), Ungdomsarbeider/Freelance musikkprodusent, DJ, lydtekniker og danser/instruktør
Per Korsvik (56), Kommunalsjef
Filippo Olari (44), Arkeolog og Lærer
Gunhild Bøgseth (53), Daglig leder/partner
Lene Fosser Minge (50), Rektor
Hege Knarvik Sande (43), Direktør i Danse- og teatersentrum
Jon Henrik Solhei (43), Kultursjef
Sidsel Bjerke Hommersand (51), Avdelingsleder, Lillestrøm kommune
Ingvild Fredbo (51), Rektor
Mikael D Mack (46), Daglig leder
Anne Liv Tresselt (44), Sals- og marknadssjef i Det Norske Samlaget
Macumbe Abe’a Eninga (33), Avdelingsleder ved NAV Halden-Aremark
Kristian Ulyses Andaur (45), Arbeidende styreleder / daglig leder
Adela Askeland (36), Fagansvarlig – Bærekraftig drift og forretningsutvikling
Namik Mackic (45), forskningsleder, Southern California Institute of Architecture
Anne-Lene Engum (51), Oppvekst-/kultursjef
Arne Dahr (54), Rektor