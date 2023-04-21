Øystein Strand går fra Kulturtanken til Kulturdirektoratet

Notoddingen Strand har fungert som direktør i Kulturtanken siden 2020, og har tidligere jobbet fem år som avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet. Han er utdannet musiker, og har blant annet vært skolekonsertprodusent i (daværende) Buskerud fylkeskommune og leder av kulturarenaen Gamle Logen i Oslo i tillegg til å ha lang erfaring fra kommune, stat og fylke.

– Norsk kulturfond, og det faktum at en del av det statlige kulturbudsjettet forvaltes etter prinsippet om armlengdes avstand, er etter min mening en kjerne i den norske kulturpolitikken. Fondet har avgjørende betydning for å sikre at vi også i fremtiden skal ha en mangfoldig, relevant og variert profesjonell kunstsektor i Norge. Praksisen med et uavhengig organ og vurderinger i råd og utvalg basert på kunstnerisk skjønn er den beste modellen for å sikre et fritt og uavhengig kulturliv, sier Strand.

– Men like viktig for meg er det å bidra til at Kulturrådet tar sin plass som en kulturpolitisk utviklingsaktør som gir kvalifiserte og relevante råd til den til enhver tid sittende politiske ledelse i departementet, sier han.

Etaten for Den kulturelle skolesekken (DKS), Kulturtanken, lyser nå ut direktørstillingen på permanent basis. – Jeg skulle bare være i et år, men så har det nå blitt tre år, sier Øystein Strand på etatens hjemmesider. – Først ventet vi på barne- og ungdomskulturmeldingen, så ble det regjeringsskifte, og istedenfor utlysning av direktørstillingen ble det utlyst et oppdrag om en gjennomgang av DKS og en evaluering av Kulturtanken. Nå foreligger denne evalueringen, Kulturtanken skal bestå og direktørstillingen skal lyses ut. Jeg tenker da at jobben min i Kulturtanken er gjort, og jeg kommer ikke til å søke på stillingen.

Kulturdirektoratets direktør Kristin Danielsen er glad for å få Strand med på laget i landets største kunst- og kulturaktør, med et fond som forvalter over 1,4 milliarder kroner til landets kulturliv.

– I Øystein Strand får vi en engasjert og erfaren leder med et hjerte som helt åpenbart banker for den norske kultursektoren. Øystein kjenner både kulturlivet, Kulturdirektoratet og Kulturrådet svært godt. Det er ingen tvil om at han er rett person til å lede og utvikle det viktige arbeidet i denne avdelingen videre.

Strand tiltrer stillingen etter sommeren, opplyser direktoratet.