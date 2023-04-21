Øystein Strand

Øystein Strand har vært fungerende direktør i Kulturtanken de siste tre årene. Nå blir han avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturdirektoratet.(Foto: Kulturtanken)

Øystein Strand går fra Kulturtanken til Kulturdirektoratet

21.04.2023
Guro Kleveland

Kulturtanken-direktøren er ansatt som ny avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturdirektoratet.

– Jeg ser virkelig frem til å bruke all min energi til å bidra i den videre utviklingen av Kulturdirektoratet sammen mine nye kolleger der. Jeg er særlig opptatt av samspillet mellom Kulturdirektoratet og det kollegiale organet Kulturrådet, og er svært motivert for å bidra til at rådskollegiet og fagutvalgene har det støtteapparatet de trenger for å utføre sine verv, sier Øystein Strand på Kulturdirektoratets hjemmesider.

Notoddingen Strand har fungert som direktør i Kulturtanken siden 2020, og har tidligere jobbet fem år som avdelingsdirektør i Kultur- og likestillingsdepartementet. Han er utdannet musiker, og har blant annet vært skolekonsertprodusent i (daværende) Buskerud fylkeskommune og leder av kulturarenaen Gamle Logen i Oslo i tillegg til å ha lang erfaring fra kommune, stat og fylke.

– Norsk kulturfond, og det faktum at en del av det statlige kulturbudsjettet forvaltes etter prinsippet om armlengdes avstand, er etter min mening en kjerne i den norske kulturpolitikken. Fondet har avgjørende betydning for å sikre at vi også i fremtiden skal ha en mangfoldig, relevant og variert profesjonell kunstsektor i Norge. Praksisen med et uavhengig organ og vurderinger i råd og utvalg basert på kunstnerisk skjønn er den beste modellen for å sikre et fritt og uavhengig kulturliv, sier Strand.

– Men like viktig for meg er det å bidra til at Kulturrådet tar sin plass som en kulturpolitisk utviklingsaktør som gir kvalifiserte og relevante råd til den til enhver tid sittende politiske ledelse i departementet, sier han.

Etaten for Den kulturelle skolesekken (DKS), Kulturtanken, lyser nå ut direktørstillingen på permanent basis. – Jeg skulle bare være i et år, men så har det nå blitt tre år, sier Øystein Strand på etatens hjemmesider. – Først ventet vi på barne- og ungdomskulturmeldingen, så ble det regjeringsskifte, og istedenfor utlysning av direktørstillingen ble det utlyst et oppdrag om en gjennomgang av DKS og en evaluering av Kulturtanken. Nå foreligger denne evalueringen, Kulturtanken skal bestå og direktørstillingen skal lyses ut. Jeg tenker da at jobben min i Kulturtanken er gjort, og jeg kommer ikke til å søke på stillingen.

Kulturdirektoratets direktør Kristin Danielsen er glad for å få Strand med på laget i landets største kunst- og kulturaktør, med et fond som forvalter over 1,4 milliarder kroner til landets kulturliv.
– I Øystein Strand får vi en engasjert og erfaren leder med et hjerte som helt åpenbart banker for den norske kultursektoren. Øystein kjenner både kulturlivet, Kulturdirektoratet og Kulturrådet svært godt. Det er ingen tvil om at han er rett person til å lede og utvikle det viktige arbeidet i denne avdelingen videre.

Strand tiltrer stillingen etter sommeren, opplyser direktoratet.

 

Relaterte saker

RK inn i Varmen

– Ikke aktuelt å kutte i Kulturtanken

Ny rapport om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken sier at alle vil ha DKS-ordningen, og at den nasjonale etaten...

Hans Martin Austestad skriv om arbeidsforhold i Den kulturelle skulesekken.

DKS-debatten: – Kulturtanken viker unna all omtale av kva rolle kunstnarane har

Ein sakleg debatt er ikkje det same som å vende blindsida til diskriminering av kulturarbeid, skriv musikar Hans Martin Austestad...

Øystein Strand

Kulturtanken: Sammen om sekken

«Det er en uttalt politisk ambisjon i Hurdalsplattformen om å styrke DKS, og et ønske om å skape felles eierskap...

Rohey

Skolesekken skal utredes – evaluering av Kulturtanken settes i gang

Evalueringskonsulentene i Oxford Research vant anbudet om å gå igjennom både Den kulturelle skolesekken og statens forvalter for ‘sekken, Kulturtanken.

Øystein Strand fortsetter som direktør i Kulturtanken til 2024.

Strand fortsetter som fungerende direktør gjennom evalueringen av Kulturtanken

Øystein Strand leder Kulturtanken i to nye år, under gjennomgangen av Den kulturelle skolesekken og evalueringen av etaten for ordningen.

Flere saker

Hedvig Mollestad trio

Hedvig Mollestad Thomassen: Fra gitarist til bestillingskomponist

Parallelt med slipp av Hedvig Mollestad Trios sjette plate på sju år, ble hun lansert som komponisten av Tingingsverket til...

En enkel kassegitar har vært viktig i Ivar Skippervolds brobyggerarbeid, som han ble hedret for under Olavsfestdagene foran vestfronten av Nidarosdomen i sommer. Foto: Marianne Lystrup

Hverdagsmusiker prises for brobygging

Ivar Skippervold ble hedret med Brobyggerprisen i sommer. Åtte multireligiøse festivaler har han stått for og i 15 år har...

Marius Neset

Marius Neset tar med sax og nytt verk til BBCs Proms

Lise Davidsen og Marius Neset på Proms Festival, verdens største klassisk musikk-festival.