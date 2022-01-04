Øystein Strand fortsetter som direktør i Kulturtanken til 2024.

Strand fortsetter som fungerende direktør gjennom evalueringen av Kulturtanken

04.01.2022
Guro Kleveland

Øystein Strand leder Kulturtanken i to nye år, under gjennomgangen av Den kulturelle skolesekken og evalueringen av etaten for ordningen.

Øystein Strand gikk inn i stillingen som midlertidig direktør for Kulturtanken 1. mars 2020. Rett før jul i fjor meldte Kulturdepartementet at Strand fortsetter som direktør i ytterligere to år.

Kulturdepartementet skal, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en utredning av Den kulturelle skolesekken (DKS) «som skal belyse virkemidler og tiltak for å nå de nasjonale målene for ordningen», skriver Kulturdepartementet, og peker på at dette også omfatter en evaluering av Kulturtanken.

– Dette så jeg ikke komme da jeg sa ja til ett år med «beordring» i februar 2020. Men det var jo mye vi ikke så komme i februar 2020, pre-korona, kommenterte Strand i sosiale medier rett før jul.
– I fjor vinter ble stillingen som direktør utlyst som et års engasjement i påvente av ny stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. Jeg søkte da og fikk jobben. Så kom det et stortingsvalg, og som følge av det en ny regjering. Nå er engasjementet mitt som direktør, og permisjonen min fra jobben i Kulturdepartementet, forlenget.

Til Ballade forteller han at han er motivert for å bidra også i denne delen av en langvarig omleggingsprosess.

– Jeg var jo involvert i omleggingen av Kulturtanken og DKS-ordningen i 2015, fortsetter han, og peker på arbeidet med å legge om Rikskonsertene til nasjonal etat for DKS som daværende direktør Turid Birkeland initierte. Rikskonsertene ble politisk besluttet lagt om i august 2015, og som ansatt i Kulturdepartementets embetsverk fulgte Øystein Strand arbeidet tett.

– Jeg ser frem til både gjennomgangen av DKS og evalueringen av Kulturtanken, og håper det vil gi en god statusbeskrivelse og en felles retning for det videre arbeidet. Kunst og kultur for, av og med barn og unge har aldri vært så viktig som nå. Derfor er vårt hovedfokus og vår motivasjon å gjøre en best mulig jobb med det oppdraget og de ressursene vi har i påvente av eventuelle nye politiske signaler.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kommenterer at hun er glad for at Strand har takket ja til forlengelse som direktør for etaten.
– Kontinuitet og forutsigbarhet for de ansatte gir et godt grunnlag for Kulturtankens viktige arbeid med kulturtilbud for barn og unge, sier hun.

Kulturtanken er organisert som en virksomhet under Kulturdepartementet, med et oppdrag for Den kulturelle skolesekken fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS, og skal være et nasjonalt koordinerende organ for de nasjonale målene for ordningen. I tillegg skal Kulturtanken bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur og til å bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

