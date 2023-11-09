Blown away av Storm

Det unge talentet Storm ble oppdaget av engelske Downloads promotør etter Bylarm i høst, en festivalbooking som ifølge plateselskapet er historisk.

– Når man en veldig sjelden gang kommer over et så stort og samtidig ungt talent som Storm var det ikke tvil om at dette var noe vi ville jobbe med. Ikke bare lager han veldig bra musikk, men han er en målbevisst og fokusert ung mann jeg tror vi kommer til å høre mye fra i årene som kommer.

Det sa Erlend Gjerde, daglig leder i Indie Recordings, til Ballade video i oktober i fjor, da vi viste en av det unge talentet Storms musikkvideoer. Nå har 14 år gamle Leo Davadi Sundli, aka Storm, nådd de store bookingfolkene i Europa: I juni spiller han på Englands største rock-og metal-festival, Download Festival.

Download trekker godt over 100 000 publikummere, og på plakaten for 2024 finner vi altså den unge trønderen Storm blant store internasjonale navn som Queens of the Stone Age, Fall Out Boy, Sum 41 og Avenged Sevenfold. Kun et fåtall norske band har blitt booket til Download-festivalen tidligere. Og det har aldri vært en yngre norsk artist på den legendariske festivalen enn Storm.

– Det faktum at jeg faktisk skal spille på Download-festivalen er så utrolig surrealistisk for meg. Jeg har alltid drømt om å bare være på denne festivalen for å se favorittbandene mine, og nå skal jeg selv opptre der, kommenterer Storm selv.

– Det er helt utrolig, og jeg er så sykt gira. Vi kommer til å jobbe så hardt i løpet av de neste månedene for å gjøre denne konserten til den beste vi noen gang har gjort. Dette er så stort at jeg har nesten ikke rukket å se for meg at det kan skje!

Dette blir ikke første gangen Storm står på en stor scene, opplyser Indie Recordings, som betegner bookingen av Storm til Download som «historisk». De forteller at Storm i 2022 spilte på den tyske metalfestivalen Summer Breeze Open Air, og nå i sommer på rock- og metalfestivalen Tons of Rock i Oslo. Han har nettopp fullført en Norgesturné med bandet Gåte (bandet faren Sveinung Sundli nylig sluttet i), og spilte to konserter under Bylarm-festivalen i september. Og det var nettopp på Bylarm flere dører åpnet seg, da promotør Kamran Haq fra Download opplevde Storm live:

– I was blown away seeing Storm at Bylarm, I knew right away that we needed to book him to play Download Festival. We can’t wait to have him in the UK next year.

