Vi vil snakke med deg om musikk

Har du et sterkt forhold til en musikksjanger eller gleder du deg til en norsk plate som kommer i år? Ballades podkast vil snakke med deg!

I sin nye podkast Snakke om musikk … skal Ballade.no anmelde musikk, med målet om å finne fram til essensen av musikkens påvirkning på oss. Har du lyst til å være med og snakke om den musikken som er viktigst for deg? Eller kjenner du en som passer?

MUSIKK I MEDIENE: Samtidig som musikkanmeldelser får mindre spalteplass og oppslutning, er ikke grunnlaget for musikkopplevelsene i volum blitt noe mindre. Tvert om: mengde musikk tilgjengelig, og publikums strømming og interesse bare øker og øker.

Så hvordan skal man egentlig snakke om all denne musikken? Og lage god radio og gode anmeldelser av den? Vi er på jakt etter engasjerte lyttere og fans – gjerne deg med et sterkt forhold til en sjanger, en utøver, et band eller en komponist. Vi kan også diskutere opplevelsene du har hatt på konsert eller andre skjellsettende musikkopplevelser.

Vil vi at du forplikter deg til følgende:



Å stille på opptak der vi ber deg, antakelig på sentrale Østland. Tid og sted tilpasses gjestene.

At det du sier i opptaket skal kunne publiseres i podkast- og tekstform av redaksjonen.

At du stiller med åpent sinn så vi kan diskutere åpent om musikkens rolle og følelsene den skaper hos deg.

Å opplyse oss om hvilke tilknytninger du eventuelt har til musikkskapere. Det går helt fint at du kjenner musikere, vi trenger bare å vite om det for å ta de rette vurderingene.

Dette stiller vi med:

Et lite honorar.

Lett coaching.

Et hyggelig møte med noen musikkjournalister som (så vidt) lever av å snakke om musikk.

Er dette deg eller noen du kjenner? Fyll ut dette skjemaet!

Produksjonen starter med en pilot, og denne avgjør hvordan podkastens vei videre går. Den distribueres og bemannes i samarbeid med Østafjelske kompetansesenter for musikk.

Ballades nye podkastserie er støttet av Fritt Ord.