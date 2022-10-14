Ti rykende ferske videoer fra Sondre Lerche, Geir Sundstøl, Tigerstate, Maraton, Plenty, Marion Woodseth, Daufødt, Gothminister x 2 og Storm.

Vi er godt i gang med oktober, der man på månedens siste dag feirer Halloween. Kanskje er det noe av grunnen til at de tre siste videoene vi presenterer her alle har elementer av skrekk i seg.

Men vi skal innom mye annet først, inkludert helt ferske videoer med veteraner som Sondre Lerche og Geir Sundstøl. Vi har også gleden av å presentere Tigerstate, Maraton, Plenty og Marion Woodseth, som alle er debutanter i Ballade video-sammenheng.

Kort sagt: God fornøyelse!

SONDRE LERCHE: Sunset Tower In The Rain

Nå på onsdag slapp Sondre Lerche «Sunset Tower In The Rain» — som beskrives som «en majestetisk miniatyr-symfoni på tre minutter, delvis skillingsvise, delvis impresjonistisk barokkdrøm». Den kommer et knapt halvår etter det sterkt kritikerroste dobbeltalbumet Avatars Of Love.

«Sunset Tower In The Rain» er spilt inn og produsert i samarbeid med Sondres faste keyboardist Alexander von Mehren, med strykearrangement av Sean O’Hagan fra britiske The High Llamas.

– Den korte teksten oppsummerer noe av tematikken på «Avatars Of Love», som var en reise gjennom kjærlighetens mange gleder og eksistensielle kriser, med musikken som konstant tilstedeværende følgesvenn og kompass. Sangen nikker også til tittelen på Lerches essaysamling, «Alle sanger handler om deg», som kom ut på Flamme forlag i 2020.

«Sunset Tower In The Rain» ledsages av en musikkvideo i sort/hvitt som tar oss igjennom Sondres Øya-konsert i august, både foran og bak scenen. Videoen er filmet, klippet og regissert av Marius Hauge.

I november besøker han og bandet Bodø, Oslo, Giske, Trondheim og Bergen. Den sistnevnte konserten blir en helt spesiell opptreden over tre etasjer i Kulturhuset i Bergen. Support-artist – og nytt bandmedlem – er Selma French, som nylig ga ut albumet Changes Like the Weather in the Mountain.

Sondre Lerche opptrer for øvrig med Kringkastingsorkesteret under årets TV-aksjon for Leger Uten Grenser på NRK1, søndag 23. oktober.

GEIR SUNDSTØL: Dogg

– Jeg pleier noen ganger å ha med en coverlåt på platene mine. Denne gangen forsøkte jeg å spille inn Ornette Colemans «Lonely Woman». Det fikk jeg ikke til. Jeg laget denne isteden. Slektskapet er kanskje ikke åpenbart. Daniel Sandén Warg bidrar med feler og munnharpe.

Det forteller Geir Sundstøl, som akkurat er ute med en kritikerrost ny plate: The Studio Intim Sessions, Volum 1. Den handler blant annet om inspirasjonen platesamlingen til onkelen hans ga ham.

– Onkelen min var en rastløs gutt i Halden på slutten av sekstitallet. Han droppet ut av skolen og dro til sjøs, som mange gjorde på den tida. Han var dyktig til å skrelle poteter, og fikk etter hvert hyre på fruktfraktebåten M/S Kingfisher.

– Da onkel, en gang utpå syttitallet, ikke lenger var en ung og blek førstereisgutt, men en erfaren og brunbarket sjømann med et uutgrunnelig blikk, bestemte han seg plutselig for å dra hjem. Han kom til Halden med to svære skipskister, der den ene var full av LP-plater, med omslag med glorete farger, flotte damer, speisa hårfrisyrer og rare planter.

Da Sundstøl ble 16 år, fikk han overta alle disse platene. Nå har han lagd ny og spennende musikk ut av dette, i samarbeid med folk som Maria Due, Daniel Sandén Warg, Audun Erlien, Nikolai Hængsle, Håkon Brunborg, Lars Horntveth, Hans Hulbækmo, Gulzar Butt, Kjell Pop, Jarle Bernhoft, Chimta Raja Abdul, Sofi Jonas, Bashir Rydhem og Erland Dahlen.

The Studio Intim Sessions, Volum 1 er ute på Hubro. Eirik Stordrange har laget videoen til «Dogg».

TIGERSTATE: Back To You

Den første smakebiten fra Oslo-bandet Tigerstate sitt kommende – og selvtitulerte – debutalbum, het «Occupied». Den ble blant annet listet på NRK P3, og omtalt av internasjonale musikkmedier som Clash Magazine.

Som andre låt ut fra albumet Tigerstate slipper det kreative kollektivet nå en sang kalt «Back To You».

– «Back To You» er en sløy, men dansbar låt om kjærlighet og lengsel. Sangeren lurer på om hennes elskede lengter like mye etter henne som hun gjør etter ham. Musikalsk er låta inspirert av både disco og de vakre harmoniene fra brasiliansk bossa nova, kommenterer bandet selv om låten.

Videoen til «Back To You» er regissert av Fahil Anweri. Den er filmet av Trond Høines, mens danserne er Ane Linea Solberg og Nathalie Adriana Hast.

– Videoen ble filmet i en klaring i skogen, og er skutt i «one take». I videoen ser du alle Tigerstates ni medlemmer spille instrumentene sine. Vi ønsket å fange stemningen i låta, men samtidig også viser frem bandets lekne natur, sier Tigerstate.

Tigerstate slippes 11. november. Videoen til «Occupied» kan du ellers se her.

MARATON: In Syzygy

– «In Syzygy» er en sang som handler om å være knyttet til den rake motsetning av deg selv. På sett og vis handler den på mange måter også om Maraton, som er et band som består av to motsatte musikalske stilarter, men som allikevel finner harmoni.

«In Syzygy» er hentet fra Maratons nye album, Unseen Color, som er ute via Indie Recordings.

Låtskriver og gitarist Simen Ruud har følgende å si om den nye platen:

– Det er alltid vanskelig å vite hvilke sanger som kommer til å ende opp på et album. Denne gangen endte vi opp med å velge alle de vi i utgangspunktet ikke trodde ville passe på et Maraton-album. Alle de rare låtene, i grunnen. Alt annet falt på plass etter dette, og ga oss den rette visjonen vi trengte for å komme i mål.

– Unseen Color handler om mange ting, men mest av alt å akseptere det ukjente i livet. Eller rettere sagt, det ukjente som vi ikke engang vet om.

Det er et veldig personlig og emosjonelt album for meg, som er litt annerledes enn de mer objektive sangene på vårt første album.

Maraton består av Fredrik Bergersen Klemp (vokal), Simen Hundere Ruud (gitar), Frank Nordeng Røe (trommer), Magnus Johansen (keyboards) og Ruben Aksnes (bass), og ga ut debutalbumet Meta i 2019. I skrivende stund har det nesten 3 millioner avspillinger bare på Spotify.

Mats Willand står bak videoen, med Joffe Myrvold på lys.

PLENTY: Creep

Artisten Plenty har gjort en liveinnspilling av Radioheads «Creep».

– Låta ble spilt inn i september, men vi skjønte fort at dette skulle være Plentys bidrag til Verdensdagen for psykisk helse – og ukene fremover som skal ha fokus på nettopp ensomhet og utenforskap, sier Charlotte Tilseth i selskapet Kjærlig.

Plenty, aka Pernille Reinertsen fra Herøy i Nord-Norge, beskrives som en hardtarbeidende artist, som gjerne vil inspirere unge jenter og gutter til å følge sine egne drømmer.

Plenty gikk rett fra å studere musikk på videregående til å søke og bli tatt opp til LIMPI på Lillehammer 2020. Det er en privat høyskole som er utviklet av profesjonelle aktører fra musikkindustrien, og skal utvikle og forberede talenter for en karriere i den internasjonale musikkbransjen.

Plenty debuterte i 2020 med singelen «I Don’t Wanna Know». Hun ga også ut debut-EP-en «For Now» sommeren 2021. I år har hun blant annet blitt inkludert i Katapult-programmet, og vært support for Dagny og Kite Safari. Hun har også gitt ut singelen «Crying on the Dancefloor».

– «Creep» har blitt min favorittekst gjennom tidene. Den var vond og aktuell i 1992, og er like aktuell, om ikke mer, nå også. Teksten forteller meg noe jeg relaterer så sinnssykt til, og det tror jeg dessverre veldig mange andre også gjør.

Markus Hagen Henriksen står bak videoen, som er gjort i én tagning, med Martin Hov som kreativ produsent. Gitaren spilles av Sondre Sten.

MARION WOODSETH: Hei, Siri!

Premiere!

«Hei, Siri!» er andre single i rekken mot oppløpet til en EP fra artisten og låtskriveren Marion Woodseth i 2023. «Bølge» kom i juni, og ble hyppig spilt på blant annet NRK P1.

Marion Woodseth har skrevet «Hei, Siri!» med Bjarte dePresno Borthen, og sier dette om sangen til Ballade video:

– «Hei, Siri!» handler om hverdagsproblematikken, men den stikker nok litt dypere også. Man kan dømme seg selv veldig hardt, føle at man ikke er god nok, pen nok, smart nok og så videre.

– Kanskje er låten litt politisk også? Teknologiens plass i hverdagen kan diskuteres opp og ned i mente – i likhet med jordklodens skrik om hjelp. «Hei, Siri!» åpner i hvert fall for refleksjon, helt i tråd med hva høsten ofte innbyr til. Hva man ønsker å formidle er jo gjerne at det er ok å føle på slike følelser, og at de som oftest ikke gjenspeiles av andre syn på en selv.

– Videoen til «Hei Siri!» laga vi for å skrelle av enda et lag når det kommer til betydningen av låta. Den har et mer seriøst preg over seg enn den lystige fremtoningen i melodien. Så vi håper at låta i kombinasjon med det visuelle gjør at den treffer litt dypere, sier Woodseth.

– Videre er planen å slippe litt julemusikk i november, en ny singel i januar og en EP i februar/mars, forteller artisten. I mellomtiden kan du jo be din Siri spille «Hei, Siri!».

DAUFØDT: Religiøs terror

Noise-punkerne i Daufødt er ute med det nye albumet Aromaterapi, som er spilt i samarbeid med den norske støymakeren Lasse Marhaug.

– Et av de to hovedmålene med plata har vært å presse oss selv til den absolutte grensen. Mye av musikken som både vi og Lasse setter pris på er musikk som går til sånne ytterpunkter at man frykter at alt skal kollapse. Det er denne spenningen og energien vi har prøvd å fange.

– Det andre målet har vært å lage et album hvor lytteren ikke vet hvor han eller hun har oss. Lytterne skal ikke føle seg trygg med oss eller platen. Det skal ikke være hyggelig å høre på Aromaterapi.

– Dette albumet er helt klart noe annet enn det første albumet. Det er vanskeligere, raskere og mer voldelig – og laget for å passe bedre til tiden vi lever i. Det første albumet ble skrevet i 2019, mens Aromaterapi ble skrevet i 2021, da verden så ganske annerledes ut. De dristige kreative valgene vi har tatt med Lasse er ikke gjort for å være naive, men for å være ærlige med oss ​​selv og publikum om hvordan ting egentlig er.

Daufødt består av bassist Eskild Myrvoll, vokalist Annika Linn Verdal Homme, gitarist Eirik Albrethsen Reithaug og trommeslager Mads Antonsen Gerzić, Bandet legger også ut på større turnérunde rundt om i Norge, der starten gikk på Bastard Bar i Tromsø i går.

Låten «Religiøs terror» ble opprinnelig skrevet av Bergensbandet Fader War, og kan høres på samlealbumet Ingenting for Norge fra 1982. Dette er en samleplate med tidlig norsk hardcore-musikk som i dag skifter eiere for store summer.

Debutalbumet 1000 Island kom på plateselskapet Fysisk Format i september 2020, og skaffet sørlendingene Spellemannprisen 2020 i kategorien rock. Videoen er ved Brage Pedersen.

GOTHMINISTER: This Is Your Darkness

Dobbeldecker med skrekk og gru! Gothminister, aka Bjørn Alexander Brem, er tilbake, og har den siste måneden sluppet to nye horror-videoer som oppfølgere til «Pandemonium». En fjerde video slippes senere i dag, og presenteres i spalten vår neste uke.

I «Pandemonium» så vi fallet til den onde kongen og byen hans, og at en ny konge ble født. I «This is your darkness» ser vi Gothminister speide fra vakttårnet sitt, mens de dødes hær søker etter nye sjeler å erobre.

– «This Is Your Darknes» spiller igjen på menneskets dypeste urfrykt – forfølgelse, håpløshet og ingen mulighet for å redde seg selv. Den tar opp tråden der «Pandemonium» slapp. Et drama i tre akter, sier Gothminister selv.

GOTHMINISTER: Demons



I den enda nyere videoen «Demons» går vi tilbake i tid, og oppdager at også den onde kongen i «Pandemonium» hadde en fortid som en normal mann, da han utfordret den grusomme magien til sin forgjenger.

– Du bør imidlertid være forsiktig med å kjempe mot andres demoner – det kan vekke dine egne, advarer Gothminister.

Til sammen er «Pandemonium», «This Is Your Darkness» og «Demons» sett rundt 210 000 ganger på YouTube. Flere av videoene har også ellers fått internasjonal oppmerksomhet.

Albumet Pandemonium kommer 21. oktober på AFM Records i både CD- og vinyl-format. Den 12. november står Gothminister på scenen på Parkteatret i Oslo sammen med gode venner som Annette Gil og DJ Halfface.

Det kommer vi nærmere tilbake til, når vi neste fredag presenterer den fjerde videoen i denne serien, «Star».

STORM: Invincible

Enda litt mer skrekk og gru? Okay, da – og denne gang i en langt yngre utgave. Storm ga nylig ut sin debut-EP «Invincible», og slapp i den forbindelse en musikkvideo til tittelsporet.

– Temaet for denne EP-en har på mange måter blitt styrken man både har og får når man møter motgang, sier Storm, aka Leo Davadi Sundli, som fremdeles bare er 13 år gammel.

– Det å overvinne frykt og ikke la andre stå i veien for det du vil er kanskje hovedtemaet. Og så tar de ulike låtene for seg ulike deler ved det. Jeg ville gå hardt ut på debuten min, og denne EP-en er en smakebit på hva som er i vente fremover, sier han.

Karrieren startet alt i 2019 med duoen Snøstorm, som medier som VG, NRK, musikknyheter.no og Adresseavisa var tidlig ute med å omtale. I 2020 valgte Leo å starte sitt nye bandprosjekt Storm. Året etter signerte han med plateselskapet Indie Recordings, og sikret seg også en bookingavtale med All Things Live.

– Når man en veldig sjelden gang kommer over et så stort og samtidig ungt talent som Storm var det ikke tvil om at dette var noe vi ville jobbe med. Ikke bare lager han veldig bra musikk, men han er en målbevisst og fokusert ung mann jeg tror vi kommer til å høre mye fra i årene som kommer, sier Erlend Gjerde, daglig leder i Indie Recordings.

Videoen er sett 30 000 ganger på en uke.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 158 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤