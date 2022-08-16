Spellemannvinnerne Daufødt produseres av Lasse Marhaug på ny plate

Trippelsingel og album produsert av støystjerne Lasse Marhaug følger opp Spellemannprisen til pønkbandet Daufødt.

– Et av de to hovedmålene med skiva har vært å tøye strikken til det ytterste.

Sørlendingene i Daufødt slapp sin første singel i 2019, og siden det har det gått i hundre og ti. Som et av de mest sonisk utfordrende og visuelt unike bandene i sin generasjon, feide de gulvet i undergrunnen med sin debut «1000 Island» og vant Spellemannsprisen i kategorien rock.

På debuten tok de et skikkelig oppgjør med noen politiske krefter i og rundt Kristiansand – og fenomenet Sørlandsnyhetene. Har du ikke fått med deg kontroversene, søk det opp, og få et lite stykke konservativt-populistisk Sørland med en dæsj sjåvinisme.

Spol tilbake til Ballades intervju med vokalist Annika Linn Verdal Homme da debutplata kom ut:

Tittelen 1000 Island er bandets egen versjon av «helvete» – det er jo verdens verste dressing, som hun sier. Thousand Island, altså.

– Jeg kan ikke tro at folk i min egen familie har stemt Demokratene. Du kjenner til Sørlandsnyhetene?

Hun stempler det som falske nyheter, det som omstridte Sørlandsnyhetene vant valget i Kristiansand for Demokratene med.

Også fulle menn som tror de har rett til å græbbe og tråkke over jenters grenser fordi de … kan? får det glatte lag:

– Et sted jeg jobba ble en mann kasta ut. Og svarte med å tvinge et kyss på ei venninne av meg. For å understreke det hele, hadde han snakka om Jordan Peterson hele kvelden. Dén låta skreiv jeg på fem minutter, jeg var så sint at jeg skalv.

Etter debutplata fikk også bandet motstand fra «tradisjonell pønk» i Norge for at de var flinke, eller utstuderte.

– Tradisjonelle pønkeband synes jo ikke det er så fett, at vi går på skole. Men de andre i bandet har så sykt mange referanser. Det kan ikke være et argument at de ikke kan lage pønk fordi de har studert. De er så flinke, at de kan gjøre hva faen de vil.

Til grensene

Når bandet nå skal slippe plate nummer to har de valgt å ikke gjøre det på den enkle måten, skal vi tro plateselskapet Fysisk Format: – De kunne lett blitt det «neste store» innen norsk rock, men de har bedre ting å gjøre! I stedet tok bandet et dykk tilbake ned i undergrunnen, koblet seg opp med Lasse Marhaug, tilknyttet Sunn0)))-medlem og fersk produsent av Jenny Hval og Thurston Moore. I punkens ånd vil de fortsette å snerre og spytte deg i trynet framfor å mykt hviske deg de tinga du vil høre.

– Mye av musikken både vi og Lasse setter pris på er musikere som pusher seg selv til det ytterste, til det punktet at man frykter at alt skal falle fra hverandre. Det er denne spenningen og energien vi har prøvd å fange, skriver de i pressemeldinga som følger turnédatoene og ukas trippelsingel, sier Daufødt i pressemeldinga.



– Det andre målet har vært å skape et album der lytteren ikke vet hvor hen har oss – at lytteren ikke skal føle seg trygg med oss og albumet – det skal sånn sett ikke være behagelig å høre på «Aromaterapi».

På turneen sin besøker de følgende steder

13. okt – Bastard Bar, Tromsø

14. okt – Arktisk Kultursenter, Hammerfest

15. okt – Kooperativet, Vadsø

20. okt – Rokken, Volda

21. okt – T2, Ålesund

22. okt – Fuzzy Platebar, Molde

17. nov – BLÅ, Oslo

18. nov – Stengade, København DK

19. nov – 1000Fryd, Aalborg DK

25. nov – Kroa i Bø

26. nov – Rockeklubben i Porsgrunn

01. des – Landmark, Bergen

02. des – Tou Scene, Stavanger

03. des – Vaktbua, Kristiansand

08. des – Dama Di, Bodø

09. des – BråK, Mo i Rana

10. des – Verkstedhallen/Lobbyen, Trondheim