Nytt styre i Musikkforleggerne: Mia Hallesby i midten.

Styremedlemmer og -leder som var til stede på Musikkforleggernes årsmøte: Mia Hallesby i midten. F.v.: Thomas Wettergreen (Vigmostad & Bjørke) Kristine Bjørnstad (777 Music), observatør Tomas Austestad, Paal Fagerheim (Obligato), vara Håvard Bakken (Sailor Music), Unni Boretti (Norsk Musikforlag) og Ketil Sveen (Voices Music Publishing). (Foto: Sarah Winona Sortland)

Hun er Musikkforleggernes nye styreleder

31.05.2023
Siri Narverud Moen

Musikkforleggerne har fått sin første kvinnelige styreleder.

Mia Hallesby tar over styreledervervet etter Kai Robøle. (Foto: Sarah Winona Sortland)

Tirsdag ble Mia Hallesby valgt til ny styreleder for Musikkforleggerne. Hallesby driver forlaget Gilt med Wendi Pendeza Kazonza (red. anm.: Pendeza Kazonza sitter i Ballades styre) og Francisca Aas. Hallesby tar over etter Kai Robøle, som har vært styreleder i en årrekke – og hun blir den første kvinnen i styrelederstolen.

Gilt jobber med musikk av blant andre Kristoffer Lo, Daniel Herskedal, Marte Eberson og Eirik Myhr.

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for 55 musikkforlag og har som mål å jobbe for å bedre forutsetningene for kreativ næring. De representerer over 4500 opphavere innen musikk.

Vara Cecilie Iversen i daWorks Publishing var ikke til stede da bildet over ble tatt.

