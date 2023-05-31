Hun er Musikkforleggernes nye styreleder

Musikkforleggerne har fått sin første kvinnelige styreleder.

Tirsdag ble Mia Hallesby valgt til ny styreleder for Musikkforleggerne. Hallesby driver forlaget Gilt med Wendi Pendeza Kazonza (red. anm.: Pendeza Kazonza sitter i Ballades styre) og Francisca Aas. Hallesby tar over etter Kai Robøle, som har vært styreleder i en årrekke – og hun blir den første kvinnen i styrelederstolen.

Gilt jobber med musikk av blant andre Kristoffer Lo, Daniel Herskedal, Marte Eberson og Eirik Myhr.

Musikkforleggerne er en interesseorganisasjon for 55 musikkforlag og har som mål å jobbe for å bedre forutsetningene for kreativ næring. De representerer over 4500 opphavere innen musikk.

Vara Cecilie Iversen i daWorks Publishing var ikke til stede da bildet over ble tatt.