– Det frister ikke med biff fra Sør-Amerika. Jordbruksoppgjør i melodi og ord

Jordbruksoppgjøret skal bli ferdig 16. mai. En anledning til å se enda en gang på bygdas plass i populærmusikken.

Regjeringa og representantene for bøndenes organisasjoner sitter og forhandler om hva bøndene skal få betalt for maten de produserer, med frist 16. mai. Hva har dette med musikk å gjøre? I alle fall er oppmerksomheten rundt landbruket og produksjon på norske bygder basis for noen sterke inspirasjoner i norsk populærmusikk, som redaksjonen skreiv om i 2021.

– Skal vi risikere å miste evnen til å produsere egen mat i Norge? Det frister ikke med biff fra Sør-Amerika eller poteter fra Frankrike. Jeg vil ha norsk kvalitetsmat fra dalstrøk, grender og bygder i hele landet, og det vil jeg betale for. Bøndenes krav til oppgjør i år er ikke «hinsides» eller «grådig». Det er nødvendig. Det er det singer-songwriter Sigrid Fossan som melder – ikke en kampanjemedarbeider blant bøndene eller en kommentator i Nationen.

For akkurat ett år siden spurte vi i Ballade.no: Hva har norske låtskrivere med kassegitar med sentraliseringa i USA på 1920-tallet å gjøre?

I år kan vi utvide det til å inkludere felleskjøpet-caps og EDM- og hiphopbeats på rånertekster, og et allestedsnærværende jordbruksoppgjør. Bygderapperne Hagle har vunnet Spellemanpriser, og vår nye finansminsiter møter forventninger fra sine egne rekker. Og Europas kornkammer brenner i Ukraina.

– Hei Sigrid! Nå er det jo jordbruksoppgjør, og da vil vi gjerne republisere noe av det vi snakka om, om kobling mellom countryinspirasjon og bygdene, for ett år siden. Har du noen oppdaterte tanker i den forbindelse?

– Ja. Nå som verden går en mulig matkrise i vente, skal vi være sjeleglade det norske landbruket dekker noe av vårt matbehov. Dessverre er det krise i det norske landbruket, skriver Sigrid Fossan til Ballade.

Sigrid Fossan debuterte med en EP som dryppet av ømhet for hjembyga si i Buskerud. Hun var med i bondeopprøret, og så med forventning fram til Senterpartiet kom i regjering. Men viktigst var stemningene og lengselen i sangene hennes, da vi snakka med henne i fjor:

– Du driver jorda, det er nært og personlig, og det kjenner du enten du er vokst opp i Wisconsin eller i Numedal. Artist Sigrid Fossan beskriver det som trekker så mange. Men det har skjedd noe mer med countryens uttrykk og appell de siste åra. Fossans sanger har titler som «Country Soul» og «The True Value of a Coin». I den sistnevnte synger Sigrid Fossan om besteforeldra på familiegården. De som lappet klær istedenfor å kjøpe nye og måtte gjenoppbygge huset sitt etter andre verdenskrig, som Sigrid sjøl beskriver det.

Kommunen heter Rollag, og plassen heter Fossan. Og dette sier hun med sikkerhet:

– Det er der jeg skal ende opp.

«Det spekuleres i om pandemien har gjort at flere ønsker å flytte ut av de større byene.»

– Statistisk sentralbyrå (SSB), april 2021

Ved siden av musikkskapinga jobber Sigrid Fossan som byplanlegger. I nærmeste by Kongsberg. Urbant!

– Altså, byplanleggerjobben er jo delvis kreativ – samtidig som du sitter mye ved pulten. Mens musikken er en lidenskap, men også den har alt det administrative rundt, som jeg også bruker tid på. I fjor fikk hun plass på Spotify-spillelista Nordic Folk.

Flyttetallene viste mot tampen av pandemien at rett nok samla unge nordmenn seg i byer. Professor Victor Nordmann problematiserer at bygda forgubbes i sin NOU «Det handler om Norge». Men rapporten hadde også opp forsiktige spørsmål om andre verdier nå gjør seg gjeldende – og avisreportasjer om eventyrlystne nordmenn som velger god plass og nærhet til natur, i det minste i mindre byer og andre deler av sentrale østlande enn kun de største byene. Disse unge voksne syntes i Statistisk sentralbyrås tall i 2020 og 2021.

Nordicana og råning

Og hvordan lyder lengselen etter det rurale i norske toner? Den kan egentlig sorteres i to: Den ene er lyden av melodisterke grupper og artister som bor i by, men Signe Marie Rustad, Malin Pettersen, Sweetheart, Darling West, Unnveig Aas og The Northern Belle (beklager til dem som ikke er nevnt, dere er ikke glemt) ligger tett på lydbildet til Fossan, og har prega de siste årenes norsk musikkliv med sterke melodier.

Og var det én trend som syntes blant de største kommersielle suksessene i norsk pop i 2021, var det lyden av bøgda. Jone fra Lier og en egen Spotify-spilleliste brukte begrepet, til og med; «Lyden av bøgda» var Jones utgivelse som knivet med Hagle under Spellemann, og de har begge delt plass med artister som Carina Dal og Halva Priset på spillelista med samme navn.

– Mange har et forhold til bygda, men da handler det kanskje om at besteforeldra dine bor der, og du var der i ferien, foreslår Fossan. Hun synes det er interessant hvordan countrymusikken kan samle så mange forskjellige mennesker.

– Da kan man si at countryen er vel så urban som rural! Og du er byplanlegger og lager sanger om at du lengter tilbake, Sigrid.

– Jeg satt og tenkte litt på det. Grunnen til at jeg beskriver det gjennom musikk, er jo fordi det er måten det er lettest å fortelle om disse følelsene på, bedre enn bare i ord. Den lengselen kommer nok fra oppveksten – og når man blir eldre ser man livet i litt annet perspektiv. Litt mer nostalgisk, med minnene om besteforeldra i kårboligen, fra da vi ordna ved hele sommeren, våronna … Oppveksten definerer personligheten din. Og det føler nok byboerne også, om de er vokst opp med noe forhold til gård, natur eller bare bygda. I låta mi Country Soul hører du «come home …» – at jeg vil tilbake, mener Sigrid Fossan.

Dette er en oppdatering av deler av saken Lengselen heimatt fra Ballade.no i mai 2021.