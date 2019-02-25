Gjør hovedroller i Danmark, strøjobber i Norge

Leif Jone Ølberg fra Bodø kaprer de store rollene i Danmark. Men mellom de lengre engasjementene skaper han sine egne jobber. I mars drar han på norgesturné med fatter’n.

Vi bestiller te og kake i Skuespilhusets café. Foajéen er fylt til randen av spente barn som venter på å gå inn til matinéforestilling.

Leif Jone Ølberg liker dramatikken som følger med å synge opera, og muligheten det gir til å spille skuespill.

Men dette er ikke hans scene, vi møtes her på grunn av utsikten til Operaen på Holmen, rett på andre siden av havna.

Den norske barytonen har akkurat kommet tilbake til København etter et engasjement ved Den Jyske Opera i Aarhus.

Det har vært åtte travle måneder som Auschwitz-fange i Holocaust-operaen Passageren av Mieczysław Weinberg, og tidlige formiddager med lekne barneopera-forestillinger. Kontrastene er store.

Etablert, ung og lovende

For fem år siden avsluttet Ølberg studiene ved Operaakademiet i København, og siden har hovedroller i blant annet Carmen, La Bohème og Rigoletto blitt lagt til cv’en.

Til høsten venter tittelrollen i Tsjajkovskijs Onegin, også ved Den Jyske Opera.

– Jeg er fortsatt ung og lovende. Men etablert, ung og lovende. Jeg har virkelig kommet godt i gang, og føler at jeg er der jeg har lyst å være, forteller Ølberg.

Å spille tittelrollen i Barbereren i Sevilla, i operahuset som ruver på andre siden av vannet, trekker 33-åringen frem som ett av høydepunktene i karrieren. Og Onegin er en drømmerolle som holder på å gå i oppfyllelse.

Men før hans neste langvarige engasjement på Den Jyske Opera starter til høsten, har han måneder som skal fylles med frilansjobb.

– Det har vært deilig å ha månedslønn, men det er frilansing jeg er vant til. Man må ha en bufferkonto, og justere forbruk etter jobbene som kommer inn. Nå har det vært fullt kjør i Aarhus, så det har vært greit å ha en litt rolig februar. Jeg har hatt fast jobb i Den Jyske Opera fra juni til februar, og takket nei til forestillingen de gjør akkurat nå fordi jeg følte at den ikke passet til meg. Så nå må jeg fylle våren og sommeren med andre prosjekter.

Kirketurné med prestepappa

Han har flere ting planlagt.

Men det neste er også kanskje det mest personlige: Å dra på kirketurné med sin klaverspillende prestepappa, Lars Bernhardt Ølberg.

3. mars starter far-sønn-duoen i Falnes kirke på Karmøy. Så følger konserter i Salhus, Lindås, Oslo, Fauske, Bodø, Kabelvåg, Sola og Odda, før de runder av med to konserter i Danmark 21. og 24. mars.

Ølberg er spent på hvor mange som vil komme.

– Vil det selge? Eller er det bare venner og bekjente som møter opp? Kommer de som vanligvis går på klassisk konsert i Bodø, når de ser at vi skal spille hjemme? Billettene selges kun i døra, så vi har ingen idé om hvor mange som kommer på forhånd, sier sangeren.

Fatter’n booka turné

– Selv om vi ikke tror vi vil tjene masse penger, så er selvfølgelig målet å gå i pluss. Og økonomisk tror jeg vi kommer til å gjøre det. Men om vi får betalt for alle timene vi legger ned er en annen sak. Vi har ikke søkt om støtte, men kommer til å gjennomføre uansett.

Idéen til turnéen kom etter at de spilte en konsert sammen for et par år siden.

– Fatter’n spilte så bra, og det fungerte så godt. Nå når jeg har en periode hvor det ikke er så mye å gjøre, spurte jeg om han ville planlegge en tur. Etter et par uker hadde han ringt rundt og booka inn elleve konserter!

Lars Bernhardt Ølberg studerte klaver på Musikkhøgskolen i Oslo, og har jobbet som organist siden han var ungdom.

– Da jeg ble født jobbet han som prest, så jeg kjente han ikke som pianist da jeg vokste opp. Men nå har vi satt sammen et repertoar som han kan spille, og som han spiller fint. Det blir Grieg og Schubert, og en operaarie, blant annet, forteller Leif Jone.

Sårbare

Han har også arrangert konserter sammen med en sopran og en pianist flere ganger. De har lagt opp turnéer både med og uten støtte.

– Ett år fikk vi noe støtte av fylkeskommunen. Det gjorde at vi det første året sto igjen med litt penger, og et ok honorar. De andre årene har vi gått i pluss, men det har ikke vært så mye igjen. Det er vanskelig når man er tre stykker og skal prøve å tjene penger. Vanligvis kommer det 40-50 stykker til konsertene. Men så hadde vi en konsert hvor det kom åtte. Det var tydeligvis feil dag å arrangere konsert i Bryne, ler Ølberg.

– Man kan ha uflaks, eller så har man markedsført det for dårlig. Man er litt sårbar. Du må ha 20-25 betalende bare for å betale en annonse i avisen, leie av lokale og reisen. Men alt over det er som regel pluss. Men det finnes også mange gode støtteordninger i Norge. Og noen er flinkere til å søke enn andre.

– Hvor flink er du?

– Fryktelig dårlig, ler Ølberg.

Ser mot Tyskland

I april returnerer han til hjembyen for å synge Bach med Bodø Domkor og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

– Jeg har ikke bodd i Norge på elleve år, så mitt nettverk er først og fremst i Danmark. Jeg gjør noe i Norge, men skulle gjerne gjort flere konserter og festivaler. Nå når jeg skal synge i Bodø kjenner de meg, og det er derfor jeg har fått jobben. Men i Oslo er det derimot ingen som vet hvem jeg er.

– Jeg tror ikke de har sett meg på scenen i Danmark, så når det skal velges en baryton til en rolle der velger man selvfølgelig noen man kjenner fra før. Men jeg håper jeg får sjansen på et tidspunkt å synge i Operaen i Oslo. Det er ikke noe jeg absolutt må, for jeg har nok å gjøre i Danmark, men det er noe jeg har veldig lyst til.

Men veien videre fra Danmark går nødvendigvis ikke nordover. Nå ser han mot Tyskland.

– I Tyskland har de rundt 80 operahus og Stadttheatere. Alle har fast ansatte sangere, så det er klart det hadde vært spennende å være der noen år og jobba. Jeg har gjort et par auditions, senest i Düsseldorf i fjor sommer. Jeg snakker også med agenten min om at Tyskland kan være riktig vei for meg som ung sanger å gå. Jeg trenger å få gjort repertoar, og gjøre flere roller på flere språk.

På et operahus i Tyskland kan man gjøre fire-fem produksjoner i løpet av et år, mot to tre i Danmark, forteller Ølberg.

– I Tyskland ville jeg bygd stamina og repertoarkunnskap. Men de har også et helt annet forhold til kultur der. Det tyske publikummet kan sin Mozart og Wagner!

Turnédatoer og -steder for far og sønn Ølberg i mars:

3. mars – Falnes kirke; 19:00

5. mars – Salhushallen, Salhus, kl. 19:00

7. mars – Myking kirke, Lindås, kl. 19:00

10. mars – Stovner kirke, Oslo, kl. 19:00

12. mars – Fauske kirke, kl. 19:00

13. mars – Rønvik kirke, Bodø, kl. 19:00

14. mars – Vågan kirke – Lofotkatedralen, Kabelvåg, kl. 19:00

17. mars – Sola kirke, kl. 19:00

19. mars – Odda kyrkje, kl. 19:00

21. mars – Den norske kirken i København – Kong Haakons kirke (DK), kl. 19:00

24. mars – Lønborg kirke, Skjern, Tarm (DK), kl. 19:00