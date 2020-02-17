Til fjellet med Harpreet Bansal og KORK

Knallstart på året for komponisten og fiolinisten med bestillingsverk med KORK og to album på gang.

Kjære Facebook-venner, her er en oppdatering på hva jeg gjør fremover, skrev fiolinisten og komponisten Harpreet Bansal nylig på sin Facebook-side.

Harpreet Bansal er en etterspurt musiker både her hjemme og og internasjonalt. Hun har gjort seg spesielt bemerket for sin tilnærming til den nordindiske ragatradisjonen, noe hun i 2018 også ble nominert til Spellemannpris for – i Åpen klasse – med albumet Samaya.

Nå kunne hun fortelle om intensiv jobbing med bestillingsverket «Parvat», som hun urframfører sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) og dirigent Hannu Koivula i slutten av februar. Dagen etter spiller de inn verket i studio for utgivelse på selskapet Lawo Classics neste år.

Bestilingsverket er for solo-fiolin, harmonium, tabla, perkusjon og symfoniorkester. Orkestreringen er gjort «i samarbeid med fantastiske Jan Martin Smørdal og Jon Øivind Ness, i tillegg til min snille mann Bendik Bjørnstad Foss som har hjulpet meg med å notere ned det jeg har komponert», skrev Bansal i Facebook-posten, der hun også løfter fram sin «strålende gjeng» medmusikere i ensemblet: Vojtech Prochazka (harmonium), Birger Mistereggen (perkusjon) og Sanskriti Shrestha (tablas). Harpreet Bansal spiller selv fiolin i ensemblet.

I tillegg slipper Bansal et nytt album med Harpreet Bansal Band denne våren, som blir hennes tredje utgivelse på Jazzland Recordings/OK World.

Denne gang har jeg med eminente Svante Henryson som gjest, og plata mikses og mastres av selveste Audun Strype!, kommenterer Bansal på siden sin, og avslutter: Føler meg svært takknemlig og heldig, og ser fram til alle de fine konsertopplevelsene i 2020!

Fra Bollywood til Store Studio

Ballade tok en prat med Harpreet Bansal om bestillingsverket som straks skal urfremføres i NRK Store Studio; om hva bestillingen fra KORK var, om hvordan hun har jobbet med verket og hva hun ønsker å formidle.

– I 2011 var jeg med på et prosjekt med KORK på Furuset under kunstnerisk leder Ingrid Kindem (en produksjon i regi av det nedlagte Rikskonsertene, red. anm.), forteller Bansal.

– Det var flere solister med i dette Bollywood-prosjektet, og jeg var en dem. Siden den gang har jeg hatt et ønske om å jobbe med KORK en gang i fremtiden, men da med min egen musikk som tar utgangspunkt i nordindisk raga-tradisjon. Det har også vært flere musikere i KORK som har ønsket et samarbeid, og endelig, etter flere år, passet det å gjøre et slikt prosjekt.

Å komponere i stort format

– Jeg er opplært i en muntlig musikktradisjon med min far, Harbhajan Singh Bansal, som første læremester. Senere tok jeg vestlig klassisk fiolinutdanning på Norges musikkhøgskole. Parallelt har jeg hatt begge tradisjonene med meg fra barndommen og til nå, fortsetter komponisten og musikeren, som de siste ti årene har komponert mest for bandet sitt, Harpreet Bansal Band, og mindre besetninger.

– Etter en bestilling fra Cikada strykekvartett («Otherwise», 2019), fikk jeg lyst til å ta i bruk den måten jeg komponerte på i større format som symfoniorkester. Jeg velger meg alltid en raga (tonerekke) og en tala (rytmisk syklus) som jeg har lyst til å komponere i, deretter står jeg for det meste og synger, spiller eller improviserer fram melodier og rytmer. Å skrive noter er ikke min sterke side, forteller Bansal, – men der har jeg svært god hjelp av mannen min, Bendik Foss, som er bratsjist og veldig god på håndskrevne noter! Når jeg komponerer, tar jeg opp det meste jeg gjør for å huske til senere. Etter hvert finner jeg ut hvordan jeg skal sette sammen de forskjellige delene slik at jeg kan få en interessant form. Raga-tradisjonen er svært streng, og har som regel en fast form. Jeg synes det er spennende å utforske hvordan man kan endre eller lage en ny form, samtidig som man bevarer stemningen i ragaen.

– Å skrive for et symfoniorkester er en svært omfattende jobb, og jeg har jo ikke noe særlig erfaring med det fra før. Derfor var det naturlig å inngå et samarbeid med noen som kunne hjelpe til med orkestreringsbiten. Jan Martin Smørdal og Jon Øivind Ness har vært fantastiske og erfarne folk å jobbe sammen med i denne prosessen, hvor jeg selv har vært svært aktiv. Vi har hatt møter der jeg har spilt på fiolinen for å vise hvordan jeg tenker med frasering, stemning, aksent, dynamikk, og så videre. Jeg ønsker at orkesteret ikke skal låte som noe eksternt i forhold til det jeg gjør musikalsk, men som en utvidelse av det ensemblet jeg har med meg i verket.

Fjellet

– «Parvat» betyr fjell på det gamle indiske språket sanskrit. Jeg synes navnet passet godt til verket, siden det gjenspeiler hvor omfattende det er – det vil ha en varighet på rundt 50-55 minutter. Jeg ønsker å formidle ragaens stemning sammen med orkesteret. Det har gjennom tidene blitt skrevet en god del musikk for symfoniorkester eller klassiske vestlige ensembler, av indiske musikere. Mye av denne musikken uttrykker et klart skille mellom det østlige og det vestlige, naturlig nok.

Verket «Parvat» er bygd opp rundt de to nordindiske ragaene Puria Dhnasri og Bhimpalasi, som gjennom sine ulike karakterer skaper en balansert helhet, der orkesteret spiller rollen som et utvidet «band», forteller Harpreet Bansal.

– Mitt ønske med «Parvat» er å uttrykke noe enhetlig; at jeg, ensemblet mitt og orkesteret på en måte har en felles stemme. I komponeringsfasen har jeg jobbet mye med å nettopp finne ut hvordan jeg kan få til dette. Raga-tradisjonen er en vokaltradisjon, og alle lærer først å synge, deretter overfører man til instrumentet sitt.

Harpreet Bansal urframfører sitt nye verk «Parvat» med Kringkastingsorkesteret (KORK) i NRK Store Studio, onsdag 26.02.2020, kl. 19.00. Konserten blir streamet, og redigert for sending på NRK 2 senere.