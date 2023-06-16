Ballade video: Inn i solen

Vi nyter sommeren med Savoy, Days Of August, Jacob Young, Malin Pettersen, Frode Fivel, Death By Unga Bunga, Storm, Rick Grove og Superlynx. Og en 32 minutters personlig musikkfilm med Emilie Adams.

Vi starter med å gratulere Lars Vaular og regissør Eirik Treimann for å ha vunnet Gullstolen for beste musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det var for den femdelte kortfilmen «Impro på Økern». Juryen var enstemmig i valget av årets musikkvideo.

– «Impro på Økern» utfordrer formatet, fremmer musikken og får oss til å ville ha mer, samtidig som den setter i gang tankeprosesser som fortsetter langt etter visningen er over. Ideen i årets video er tydelig, original og godt gjennomført, heter det i begrunnelsen.

Den første av de fem filmene kan du se her. Vi tar også med at juryen, som besto av Silvana Imam, Reidar Engesbak og Thea Hvistendahl, ga hederlig omtale til «TwinSouls» av Ellen Lande, som vi viste forrige uke.

Kanskje noen av denne ukens videoer også kan bli kandidater til fremtidige priser? Vi setter et kryss i taket ved flere av dem, og kan spesielt trekke frem den sterkt personlige musikkfilmen til Emilie Adams, som selv har filmet, regissert og reflektert over temaet panikkangst.

SAVOY: Lonely Surfer

«Lonely Surfer» er den første singelen fra Savoys kommende album, som er oppfølgeren til See The Beauty In Your Drab Hometown fra 2018. Den kommer på deres egen etikett, Eleventeen Records.

Savoy består av ekteparet Lauren og Paul Waaktaar-Savoy, samt trommeslager Frode Unneland. Debutalbumet Mary Is Coming kom i 1996, og det nye albumet blir deres syvende i rekken.

Siden sist har Lauren og Paul flyttet fra New York til Los Angeles, noe som reflekteres i teksten til «Lonely Surfer».

– Los Angeles har vært en fin forandring i tempo, så vel som omgivelser, sammenlignet med New York. Men jeg har aldri vært noe særlig til svømmer, og definitivt ingen surfer. Det kan oppleves litt rart å bo i Venice og se folk gå eller sykle forbi med surfebrettet.

– I New York er det folk overalt, mens her føles det tomt når jeg går en tur. I «Lonely Surfer» forsøker jeg å male et bilde, og noe av det handler om å undersøke hvordan surfestilen ser og høres ut akkurat nå. Jeg har hørt mye på Allah-Lahs.

– Selv om det er poplåter på det nye albumet, så går de i forskjellige retninger og har ulike utgangspunkt. Det er hardere låter med en slags New York-edge der, noen positive og håpefulle, og mye som er upbeat. Å gi ut singler i forkant før albumet kan bidra til å utkrystallisere hva det utgjør som helhet. Akkurat nå er fokuset å få på plass en kortere albumtittel enn sist!

– Det inneholder og beskriver ulike stemninger, ulike farger, supplerer Lauren. – Jeg har blant annet hørt mye på solomaterialet til William Orbit, og har blitt veldig inspirert av måten han produserer på. Jeg har forsøkt å ta med noe fra en sånn eterisk elektronika inn i musikken, og det er der, i vokalen.

DAYS OF AUGUST: Sundance Kid

Rogalands-bandet Days Of August spiller nok det vi kan kalle atmosfærisk folk pop. Nå fortsetter trioen å lade opp til høstens albumslipp – med nye singler ute både i juni og juli. Siden mars har de gitt ut en single i måneden.

Trioen består av Frank Christian Brambo, Espen Alsvik og Mathias Helvig, og ga ut albumet Staring Empty At The Moon i 2019. Bandet har allerede flere strømme-låter i millionklassen, og nærmer seg i skrivende stund hele 100 000 månedlige lyttere. Låten «Homeplace» fikk også en gullkantet plassering i dokumentarserien Real Madrid: Until The End.

Høsten 2020 hadde Days Of August gitt ut EP-ene «After Twelve», «Into the Valley» og «Going Where We Belong», i tillegg til nevnte Staring Empty At The Moon. Det nye albumet fra bandet, Postcards, slippes 15. september. I løpet av sommeren byr bandet også på låten «Enoch», om en enslig original som på 60-tallet begynte å vandre i fjellene på kveldstid på hjemstedet Sokndal, et stykke sør for Stavanger.

– Ikledd en hvit kjortel, med en bibel og en lanterne, ba han for hver husstand i dalen. Dette kunne min farmor fortelle meg at hun ofte så. Hun så et lite lys langt oppi fjellet, og da visste de at det bare var Enoch, sier vokalist Brambo.

Vi har her plukket ut en live-video med trioen, der de fremfører en akustisk versjon av singelen «Sundance Kid». Den ble spilt inn på familiehytta ved Brambo i Hauge i Dalane. Videoen er filmet og klippet av Ruben Berge fra Leapkontoret, med Ole Henrik Barstad som kamera-assistent.

JACOB YOUNG: I Told You In October

– Denne videoen er min egen lille idé, forteller Jacob Young til Ballade video. – Anais Touret er danser, solist og koreograf på Nasjonalballetten ved Operaen i Oslo. Jeg ville gi henne frie tøyler til å danse hver av de tre ulike stemmene, som hun fikk separert fra miksen på mitt nye album Eventually.

Eventually ble utgitt for rundt en måned siden måned siden på ECM, og er Jacob Youngs fjerde soloplate for det tyske selskapet. Han debuterte med This Is You på NORCD i 1995, etter å ha fullført studier i Oslo og New York. Siden har det blitt rundt 15 albumutgivelser under eget navn, eller i tett samarbeid med en rekke gode kolleger.

– Låta «I Told You In October» ble valgt ut som “offer” – og vips, så dansa Anais tre ulike danser: en til gitaren, en til bassen og en til trommene.

– Temaene ble synkroniserte med noen felles bevegelser, men ellers er det også en del improvisert, slik som det er musikalsk på låta. Noe er komponert, og tenkt på forhånd, men så er det improvisasjoner på formen, sier Young.

André Clemetsen har filmet, mens Ninja Benneche har editert materialet sammen etterpå. I tillegg til gitaren til Jacob Young hører vi også Mats Eilertsen på bass og Audun Kleive på trommer.

Young har ellers medvirket på innspillinger med Knut Riisnæs, Bendik Hofseth, Jan Erik Vold og Egil Kapstad, og har jobbet som filmkomponist. Alt i 2003 mottok han Gammleng-prisen innen jazz-kategorien.

FRODE FIVEL: Human

Premiere! Frode Fivel er tilbake med en ny flott låt og video. «Human» er hentet fra det veldig fine albumet All You See, som kom ut denne våren. Her hadde Frode Fivel med seg Magnus Abelsen (gitar), Fredrik Brarud (trommer), André Helle (bass) og Knut Olsen (keyboards).

Videoen til «Human» er klippet og regissert av David Skauan, som forteller dette om den nye kortfilmen:

– Denne gangen er konseptet et helt annet. Nå snakker vi om en bisarr, svart komedie, ganske grotesk, men ikke helt uten sjarm. Bandet spiller et eller annet sted, på en luguber tysk undergrunnsbar, på et show, en sirkuskabare, et sted i underbevisstheten? Det er opp til seeren.

– Bandet har denne gangen med seg to eksterne aktører: Fredrikstads egne sirkusartist Frida Odden Brinkmann som sjonglerer i videoen, og Yngve Aasen fra Provinsen i hovedrollen – en ganske «shady» tryllekunstner og buktaler. Yngve gjør en formidabel innsats som debutskuespiller. Videoen ble nylig vist for første gang på Holmen Fellesverksted, der den mottok stor applaus fra de ca. 70 gjestene.

– Frode Fivel og jeg har vist videoen til kinosjef Jørgen Søderberg Jansen, og han ønsker nå å vise videoen som forfilm til Wes Andersons kommende film Asteroid City med premiere i dag, fredag 16 juni.

«Human» vil bli vist som forfilm på alle visningene av Asteroid City i Fredrikstad.

– Å få muligheten til å vise videoen i et slikt stort format er utrolig spennende. Vi tror også at de som går og ser Wes Anderson vil like musikkvideoen. Det vil forhåpentligvis få enda flere til å velge å gå på kino. Så appellen er klar: Kom dere på kino og få med dere Frode Fivels nye musikkvideo. Vi gleder oss til å vise den fram!

DEATH BY UNGA BUNGA: Camouflage

Death By Unga Bunga fortsetter å utforske den moderne mannsrollen med alle utfordringer og usikkerheter den fører med seg. Nå får vi igjen ny musikk fra bandet. Musikalsk skal dette være en logisk videreføring fra 2021-albumet Heavy Male Insecurity, men med desto strammere låtskriving og dypere tekster.

«Camouflage» følger en person som ifører seg kamuflasje med varierende grad av suksess, der han gjemmer seg i all offentlighet. Han later som om alt er i orden, men bak fasaden er han egentlig veldig ensom.

«Camouflage» akkompagneres av en musikkvideo i beste DBUB-tradisjon, med mye humor. Den er laget av bandet sammen med Nikolai Grasaasen.

– Narrativet er at vi følger en ganske så ensom person, spilt av sanger Sebastian Ulstad Olsen, som kamuflerer seg med hell og uhell for å kunne gå usett inn i bybildet. En person som gir uttrykk for å ha det bra, men – som det viser seg etter hvert – er ganske ensom bak sitt falske smil. Dette blir tydelig av at han gjør flere aktiviteter alene, som er typiske par-aktiviteter.

– Videoen handler om utenforskap, og hvordan det fører til at folk lukker seg – eller gir opp vanlige sosiale normer. Mot slutten av videoen møter hovedpersonen en jente som også har kamuflasje på, og er like mislykket som ham. Avslutningen viser at to mennesker kan finne hverandre utenfor samfunnets «vanlige» rammer – alene sammen!

«Camouflage» ble gitt ut på Jansen Records i går, 15. juni.

MALIN PETTERSEN: Cry If I Want To (feat. Bergljot Bjella)

Nikolai Grasaasen er en flink og produktiv videoregissør, og står også bak den nye videoen til Malin Pettersen. Den kom ut onsdag denne uken. På denne singelen har Pettersen også med seg 17 år gamle Bergljot Bjella, datteren til Stein Torleif. Videoen inkluderer også Maria Grefberg og Motaman Abdalla som skuespillere.

– Nitti prosent av alt som er med i videoen er ekte ting fra mitt rom gjennom barne- og ungdomsårene, forteller Malin Pettersen. Hun solodebuterte med albumet References Pt. 1 i 2018, og fikk Spellemannprisen i Country-klassen på første forsøk. Hun har også gitt ut albumene Alonesome i 2019 og Wildhorse i 2020.

– Jeg hadde lyst til å fange både det ekte og såre – som sangen også gjenspeiler – gjennom de to skuespillerne, samtidig som jeg hadde lyst til å se på det tiåret utenfra og leke litt med dem.

– Det er også litt sårt og fint for meg å tenke på at den tiden både låten og videoen portretterer er en av de såreste jeg har gått igjennom – og alt jeg ønsket da var en dag å kunne stå og kommunisere alt jeg hadde inni meg fra en scene.

– Og her er vi jaggu i dag – og slipper video og greier. Alle som var på settet var helt fantastiske, og jeg er så takknemlig for å ha hatt med en så fin gjeng som kunne jobbe frem visjonen.

«Cry If I Want To» er andre singel fra det kommende albumet Trouble Finding Words. Det slippes 20. oktober på Die With Your Boots On.

RICK GROVE: Blur

Rick Grove, aka Eirik Aas Grove, presenterte vi første gang i Ballade video i mars i år. Det var i forbindelse med utgivelsen av debutalbumet Reasons, produsert og utgitt av Mikhael Paskalev på Braveheart Records.

Nå er Rick Grove tilbake med en ny video, kalt «Blur». Den er regissert og animert av Elliot Houwing-Endresen.

– Elliot og jeg ønsket å lage en video som speilet den samme følelsen eller stemningen som det blir sunget om i sporet, men i en ny og helt annen historie, sier Rick Grove.

– Jeg har alltid ønsket meg en dramatisk og overveldende musikkvideo, og det passet perfekt å få Elliots tegninger og animasjoner til å bringe den til live. Jeg var ivrig etter å lage noe dumt og ekstremt – der vi virkelig utnyttet potensialet som det tegnede formatet har. Elliot knocked it out of the park, som man sier I USA.

– Jeg ønsket å uttrykke hva som foregår inne i en person som opplever en følelsesmessig krise. Historien er en metafor om å bearbeide emosjonelt stress, gjennom fremgang, tilbakefall og skaden som oppstår når det hele stenges inne.

– Jeg ønsket å utvide universet rundt Rick, ikke bare som en artist, men som en karakter i et surrealistisk action-rom. Det har vært en spennende utfordring å kombinere et seriøst tema med et fargerikt og karikert format som animasjon.

Musikk er mikset – og remikset – av Mikhael Paskalev.

STORM: House of Cards

Storm slipper her en ny låt og video i forkant av sin opptreden på Tons of Rock, torsdag 22. juni. Han er fremdeles bare 14 år, og har imponert mange med sine bråmodne utgivelser så langt. Det omfatter EP-debuten «Invincible» fra 2022.

– «House of Cards» handler om å føle at alt er sårbart. Hvert valg man tar kan potensielt få katastrofale konsekvenser. Presset kan få deg til å føle deg fanget, sier Storm, aka Leo Davadi Sundli.

Låten er et samarbeid mellom Storm og produsenten og låtskriveren Erlend Torheim.

– Jeg møtte Erlend for første gang i studioet mitt. Det viste seg at vi likte de samme bandene, og da han viste meg noe av sitt eget materiale, likte jeg ham enda mer! Med «House of Cards» kunne jeg ikke få sangen ut av hodet mitt, og vi bestemte oss for å fortsette å jobbe med den sammen.

– Dette er første gang jeg har jobbet med noen andres materiale, og jeg likte virkelig å jobbe med Erlend.

Alt i 2021 fikk Storm platekontrakt med Indie Recordings i 2021 – og en bookingkontrakt med All Things Live. Han er inspirert av blant annet moderne nu metal, pop, hip hop og metalcore, og ønsker å lage musikk som kan treffe en hel generasjon. Sammen med gode hjelpere jobber han for tiden med sitt debutalbum.

SUPERLYNX: Into The Sun

– «Into The Sun» er en av de første låtene som sprang ut av den tidlige jammingen som la grunnlaget for det nye albumet, forteller Superlynx til oss. De har tidligere gitt ut albumene LVX (2016), New Moon (2019), Electric Temple (2021) – samt EP-en Solstice (2021).

– Den ferdige sangen endte faktisk opp veldig lik som den første improviserte versjonen. For oss er det en meditativ og samtidig oppløftende låt som handler om å «zone» ut, glemme alt stress og eksistere her og nå, sier Pia Isaksen til oss.

– Vi opplever jo dette mye gjennom selve musikken, men også gjennom tilknytning til naturen, solen og havet, og å føle seg i ett med omgivelsene på sitt favorittsted hvor enn det er, som teksten handler om. Noen ganger kan det også bare være å lukke øynene og tenke seg dit. Teksten er også inspirert av strendene på Jeløya, hvor Pia som skrev den kommer fra.

Superlynx forteller at det nye albumet, som blir deres fjerde, slippes til høsten. Denne gangen har de laget all musikken gjennom jamming og improvisering, og utviklet den derfra til låter, en prosess de selv omtaler som spennende.

– Vi håper også å få spilt en del live i år, og har nylig fått med oss en gitarist til, Espen Krøll. Dette skaper et enda fyldigere lydbilde live, som vi er veldig fornøyde med. I kveld spiller vi faktisk vår første konsert som fire folk på Revolver i Oslo, og feirer samtidig vårt 10-årsjubileum som band.

Ballade video gratulerer, og ønsker lykke til videre.

EMILIE ADAMS: Island The Movie

Emilie Gaard Adams er fra Jørpeland, og dukket som 19-åring opp i TV-programmet The Stream i 2016. Det ledet raskt til en kontrakt med Warner Music Norway.

Alt tidlig i karrieren hentet hun inspirasjon fra artister som Banks, Lorde, Lana Del Rey, MØ og Coldplay. Samtidig legger hun stor vekt på ordene hun synger.

– Jeg vil at folk skal lytte til tekstene, men de behøver ikke bety det samme for dem som for meg. De kan tolke dem på sin egen måte.

– Musikk og melodi er viktig. Men tekstene er viktigere. Viktigst. Tekstene mine er personlige, og jeg bruker dem for å formidle opplevelser, følelser og tanker.

Nå er hun ute med albumet The Island. Det er sluppet uten singler, nettopp for å bevare den røde tråden som går gjennom materialet. Platen handler blant annet om psykisk helse – og det å bli tungt rammet av panikkanfall. Og kampen for å lege seg etterpå.

– Dette er en plate jeg trengte å lage for meg selv, da det er utrolig vanskelig å forklare hvordan dette føles med bare ord.

Emilie Adams har også spilt inn og produsert en film på 32 minuter som forklarer prosessen visuelt – og viser hvordan en liten bit av henne «dør hver gang anfallene inntreffer».

Musikken er ved Emilie Adams og Benjamin Dan Ravn Fahre. Videoen har Emilie Adams selv lagd, med støtte fra Fond for Lyd og Bilde. Island har alt fått svært sterke omtaler, blant annet hos Dagsavisen og Musikknyheter.no.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 190 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤