Ballade video: Is som smelter, hjerter som brister

Nye musikalske hilsener fra Nils Henrik Asheim, Vegar og Mette Vårdal, Terje Isungset, Ellen Lande og TwinSoul, Benedicte Brænden, Kaja Gunnufsen, The Dogs, Yesterdaze, Oslo Ess og Vreid.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi har denne gangen glede av å presentere tre vakre og uttrykksfulle videoer med sterke innslag av animasjon. Det dreier seg om ny musikk fra Nils Henrik Asheim, Vegar Vårdal og Terje Isungset, med animerte sekvenser av Jenny Berger Myhre, Mette Vårdal, Simone Hooymans og Hans Pulles. De viser oss på hvert sitt vis hvor rørende og be-rørende animasjon kan være, også i en musikkvideo-sammenheng.

Også de siste fire videoene her henger på sitt vis sammen. De er alle gode eksempler på den litt hardere delen av norsk rock. Yesterdaze, Oslo Ess og Vreid er alle tilknyttet Indie Recordings i Oslo, mens Oslo Ess og The Dogs – som nå er på Drabant Music/Sony – legger ut på en større felles turné denne høsten.

Vi er ellers veldig fornøyde med å ha nettpremieren på Ellen Landes kortfilm med TwinSoul, som hadde verdenspremiere i Grimstad i går. Kortfilmfestivalen kan du lese mer om i denne spesial-utgaven av Ballade video.

Ti videoer, seks premierer.

Kort sagt: God fornøyelse!

NILS HENRIK ASHEIM: Hornflowers

Premiere! Nils Henrik Asheims «Hornflowers» er skrevet for NyNorsk Messingkvintett. Ifølge komponisten oppsto musikken ut av et ønske om finne «en skjør, florlett klang – det motsatte av den massive lyden vi gjerne forbinder med messing-ensemblet».

Musikken var blant annet inspirert av fjellflora, og er nå blitt tolket som bilder av videokunstner Jenny Berger Myhre, som arbeider med lyd, fotografi og video. Hun sier:

– Videoen til «Hornflowers» er laget som en visuell respons på Nils Henrik Asheims komposisjon, inspirert av detaljer som trer fram når man retter fokuset sitt tett på noe. Når jeg lytter til «Hornflowers» tenker jeg på det livgivende i å se nøyere etter, sette seg ned på huk og virkelig få øye på det man vanligvis overser.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Det var dét jeg ønsket å gjenskape i det visuelle. Musikkvideoen er laget utelukkende av analoge stillbilder og håndtegnede animasjoner, og jeg håper at de langsomme transformasjonene gir øyet anledning til å oppdage noe nytt i det kjente, slik som musikken gjør for ørene.

– Jeg synes det er fantastisk hvordan denne videoen spiller sammen med musikkens rolige tempo, skaper nye lag med nyanser og fyller ut musikken med en ny dybdedimensjon, sier Asheim selv.

Musikken finnes på albumet Hornflowers, utgitt på LAWO Classics i 2021. Det består av fem verk av Asheim for ulike messingblåser-kombinasjoner. Jenny Berger Myhre er for tiden tildelt Statens Kunstnerstipend for yngre og nyetablerte kunstnere for 2023-2024.

Hun har siden 2013 samarbeidet med artister som Jenny Hval og Håvard Volden, Annie Bielski, Susanna Wallumrød, Jo David Meyer Lysne, Johan Lindvall, Natali Abrahamsen Garner og Ina Sagstuen — i tillegg til å lage bestillingsverk og spille på festivaler som Borealis (Bergen), Insomnia (Tromsø), Only Connect og Ultima (Oslo).

VEGAR VÅRDAL: Gråtaslagjet

Premiere! Og for en vakker og rørende film!

Vegar Vårdal er en aktiv folkemusiker, med røtter fra ulike deler av landet. Faren, Dag Vårdal, som han har denne slåtten etter, samlet musikk fra både Agder og Nord-Norge. Han gikk bort tidligere i år, men har etterlatt seg mye musikk og gode minner. Denne uken fulgte Vegar også sin læremester Sven Nyhus til hans siste hvilested.

– Det er et stort ansvar å føre musikken videre, men også en enorm glede og et privilegium å få lov.

I en pause under innspilling av solo-albumet Ukvessa Slåtter fra 2017 satte Vegar seg ved flygelet i Tor Magne Hallibakkens studio og improviserte fram denne varianten av «Gråtaslagjet», en slått fra Agder og Rogaland.

Den finnes i flere varianter, akkurat som sagnet som hører til. Et brudefølge skulle over isen, men gikk gjennom. Det endte med tragedie, og mange druknet. I noen varianter av sagnet står presten på land og hører melodien fra fjellet. Andre forteller at fela til spelemannen fløt opp og spilte slåtten av seg selv i det kalde vannet.

– Det handler om å miste noen man er glad i, men også at det å ha vært glad i noen skaper minner som ikke forsvinner, men blir med videre i livet. Det er et håp om trøst, men også en påminning om at selv om vi risikerer å miste, så er det verd å ta sjansen – og tillate seg selv å bli knyttet til andre.

Det sier Mette Vårdal, som de siste årene har eksperimentert med animasjonsfilm til folkemusikk sammen med Vegar.

– Vi leter etter et visuelt univers som kler musikken. På samme måte som musikken og sjanger-rammene utfordres og utvikler seg, er det viktig at også det visuelle og fortellingen finner nye former. Vi skulle ønske det var enda flere folkemusikere som laget musikkvideoer. Vi tror det er med på å skape et større tolkningsrom for musikken.

Filmen er inspirert av den tysk-engelske animatøren Lotte Reiniger (1899-1981). Hun var silhuettkunstner, animasjonsfilmskaper og bokillustratør.

TERJE ISUNGSET: Farewell Glacier

Denne uken lanserte ismusikk-pionéren Terje Isungset musikkvideoen «Farewell Glacier» for å markere Verdens Miljødag. Musikkvideoen beskrives som en påminnelse om den globale oppvarmingens økende trussel mot isbreene, samt en hyllest til isens visuelle skjønnhet og fortryllende lyd.

I «Farewell Glacier» tar Isungset i bruk sin isofon inne i en iglo, akkompagnert av fire håndplukkede musikere på henholdsvis vokal, gitar, bass og harpe: Maria Skranes, Lyder Øverås Røed, Toivo Fjose og Julie Rokseth. Sammen med Simone Hooymans tegninger og animasjoner av smeltende isbreer og isformasjoner, formidler videoen både sorgen og skjønnheten i naturen som går tapt.

«Farewell Glacier» er et av seks spor som finnes på albumet Glacier Poetry, som kom på All Ice Records. Musikken til stykket er komponert av Isungset, Skranes, Fjose, Rokseth og Røed.

Idé og konsept er ved Terje Isungset. Simone Hooymans står som sagt for tegninger og animasjoner, mens Hans Pulles har bidratt med animasjoner og spesialeffekter.

Prosjektet er støttet av Fond for lyd og bilde.

ELLEN LANDE: TwinSoul

Det tidløse tenåringsdramaet – en hjemme-alenefest i en forstad blir en katastrofe.

Ellen Lande har dobbel master fra Den polske filmskolen i regi og filmfoto. I går var det verdenspremiere på hennes musikkvideo/kortfilm med TwinSoul på Kortfilmfestivalen i Grimstad. Den bringer vi med glede videre i dag.

Ellen Lande har både regi, filming og manus på denne filmen, som er klippet av Ove Kenneth Nilsen. Han dukker også opp som capoeira-danser. Musikken er ved Twin Soul, aka Henrik Askeland Andersen, og Signe Askeland Andersen. Den er produsert av Tommy Tee.

Lande har filmet i hele verden. Hun har brukt lokalt filmcrew flere steder, som i Zimbabwe, Russland og India. Av hennes 23 kort- og dokumentarfilmer er flere internasjonale prisvinnere: Nattkino vant Sølvbjørnen i Bilbao, Bare en Lek fikk Juryens spesialpris i Drama, Hellas. Stunt-kortfilmen Human Race ble sett av en million live på Berlin Underground, og var på 19 ulike internasjonale filmfestivaler.

Som en erfaren dramaserie-regissør har Lande mottatt nominasjon til Rose D’or i Sveits to ganger – og Gullruten for beste dramaserie. I 2019 startet hun å utvikle XR-opplevelser, og har regi og manus på «Munchs digitale hage AR» (2021). Hun er også premiereklar med den interaktive filmopplevelsen As The Lilies Bloom VR.

Du må gjerne sjekke ut vår spesialutgave fra Kortfilmfestivalen i Grimstad på denne siden, der du kan se flere av de nominerte i kategorien Årets musikkvideo.

BENEDICTE BRÆNDEN: Heartbreak

Premiere igjen! Og nok en gang skifter vi musikkstil.

«Heartbreak» er skrevet av Benedicte Brænden, og handler om hvor vondt det kan være å ha kjærlighetssorg. Brænden har prøvd å beskrive hvordan kjærlighetssorg kan føles på kroppen, både fysisk og mentalt – slik at du nesten lurer på om du kommer til å overleve i det hele tatt.

Hun var på søken etter ny inspirasjon da hun skrev denne låta, og fant det i australske Tash Sultana.

– Jeg digger både energien og soundet hennes, og hun inspirerte meg til å fokusere mer på gitaren. Vanligvis pleier jeg å skrive tekst og melodi samtidig, men denne gangen startet jeg med et gitarriff og bare sang over det til jeg fikk satt en melodi, og etterhvert landet teksten.

– Den er for øvrig litt inspirert av Bob Marley. Musikken hans minner meg alltid om sommer og har ofte en positiv vibe, og så er det en form for håp i tekstene hans – noe jeg har prøvd å få med litt av i «Heartbreak», sier Brænden.

«Heartbreak» er fra Benedicte Brændens nyeste album Raging River, som ble gitt ut på Hocus Pocus Records i fjor. Hun spilte i sin tid i bandet Bazooka Boppers, og har som soloartist gitt ut tre studioalbum siden 2012.

KAJA GUNNUFSEN: Dommedag

– Så typisk min uflaks å skulle få barn samtidig som vi nærmer oss dommedag.

Kaja Gunnufsen gjør seg i disse dager klar til å slippe sitt første album på drøye syv år. I vinter kom første smakebit, «Jazzing med Kaja», som vi naturligvis viste videoen til.

– Med «Jazzing med Kaja» ble det umiddelbart klart at Kaja fortsatt er en kraft å regne med i det norske poplandskapet, heter det i pressemeldingen vi har mottatt.

– Med sitt karakteristiske perspektiv og tilnærming til popmusikk, er Kaja endelig tilbake der hun skal være. «Dommedag» er en sommerlåt som bare Kaja kan lage, like mørk og misantropisk som den er fjærlett og dansbar.

«Dommedag» ble sluppet fredag 2. juni, og er produsert av Kenneth Ishak. Musikkvideoen kom tidligere denne uken, og er ved Mats Christian Rude Halvorsen. Den er spilt inn under litt mer vinterlige vilkår enn de som preger Oslo akkurat nå.

Kaja Gunnufsen slo gjennom med albumet Faen, Kaja i 2014, som hun to år senere fulgte opp med Ikke tenk på det.

– Livet har skjedd siden sist. Kontrasten mellom det å være ung og singel, og det å være gift med rekkehus på Nesodden og tobarnsmor, måtte ned på papiret og lydlegges. Jeg har kanskje også blitt litt mer sær og kjent på ensomhet? uttalte Gunnufsen tidligere i år.

THE DOGS: Fuses are Shorter

The Dogs har spilt sammen siden 2011, og har gitt ut nesten 50 singler og elleve album. Bandet turnerer til fulle hus i og utenfor Norge, og har, med støpte kumlokk på førtito kilo, sannsynligvis Norges, om ikke verdens, tyngste band-merchandise.

– I antall album har vi nå tatt igjen Black Debbath, ligger likt med DumDum Boys og er bare én bak Raga Rockers. Som TV og aviser er gode på å vise oss, så er jo musikk først og fremst en konkurranse, så dette synes vi lover svært, svært godt.

Det sier The Dogs-frontmann Kristopher Schau. «Fuses are Shorter» er hans favorittlåt fra det nye albumet Starvation.

– Egentlig var refrenget Holiday is here, always a torture, always a torture, men det føltes av en eller annen grunn for lystig og ikke helt oss, så da ble det Last conversation, always a torture, always a torture i stedet.

– Jeg angrer litt nå, egentlig. P1, for eksempel, er jo glad i sånne apropos-låter, så det røyk muligens litt Reiseradioen-TONO på det valget. Ja, ja, samma det.

Starvation er produsert av Chips Kiesbye, og kommer ut i dag, fredag 9. juni. Som forgjengeren El Verdugo er det spilt inn i Athletic Sound i Halden.

The Dogs består av sanger og låtskriver Kristopher Schau, gitarist og låtskriver Mads Martinsen, keyboardist Stefan Höglin, bassist Tommy Reite, perkusjonist Kenneth Simonsen og trommeslager Henrik Odde Gustavsen.

YESTERDAZE: Don’t Bother

Det blir en fin overgang mellom The Dogs og Yesterdaze denne gangen, siden de sistnevnte takker Ravn Kennel på Nøtterøy for lån av hunder, innspillingssted og gjestfrihet.

«Don’t Bother» er en smakebit fra Yesterdaze’ kommende debutalbum Sentences på Indie Recordings. Den omtales som «en rak og freidig langfinger til alle som ikke forstår hva de har før de har mistet det, og som deretter forsøker å komme krypende tilbake».

– Vi fant ut at bildet på alle hundeeierne som skaffet seg valper under covid, for å så kvitte seg med dem når pandemien var over, føltes som den perfekte metaforen for hvor giftige mennesker kan være i forhold, sier vokalist Armann Ingthorsson. Han hadde også ideen til videoen, som er regissert, klippet og gradert av Ulvar Gansum.

– Med musikkvideoen ønsket vi derfor å fortelle en historie om et brudd med en vri, og kom opp med det hjerteskjærende perspektivet til hunden som blir levert tilbake igjen til kennelen. Dessuten ville vi bare være rundt søte valper hele dagen. Det var fantastisk! Vi fant en flott kennel som hadde orden på sakene sine og behandlet hundene sine med kjærlighet og omsorg.

– For meg som tekstforfatter har jeg virkelig lagt hjerte og sjel i dette albumet. Ønsket mitt er at det kan hjelpe folk med å se faresignalene i et giftig forhold og kunne gå videre med hevet hode.

Yesterdaze består ellers av Lars Stray (bass), Torje Antonsen (trommer) og Øyvind Lunde (gitar). Vi ser frem til å høre mer snart.

OSLO ESS: Ikke la dem dra deg ned

Du må ikke la dem dra deg ned / De knekker deg til pinneved …

Premiere! Oslo Ess og The Dogs skal faktisk ut på turné sammen denne høsten. Første konsert er på Festiviteten på Hamar fredag 13. oktober, før reisen ender på Union Scene i Drammen 2. desember. Foreløpig er det lagt opp til 12 felles opptredener.

Oslo Ess er dessuten tilbake med en oppløftende låt om «å gå sine egne veier, utfordre det etablerte og å ikke la seg påvirke av autoritære stemmer». Singelen «Ikke la dem dra deg ned» er første smakebit fra deres syvende album, som slippes på Indie Recordings til høsten.

«Ikke la dem dra deg ned» er produsert av Oslo Ess og Anders Nordengen, og ble spilt inn i Garasjen Studios i Oslo, vinteren 2023. Oslo Ess er Åsmund Lande (vokal, gitar), Peter Larsson (gitar, vokal), Knut Oscar Nymo (bass, vokal), Eivinn Arctander (trommer) og Simen Nyutstumo Stensland (tangenter).

I tillegg til konsertene med The Dogs spiller Oslo Ess også to egne konserter på Rockefeller i Oslo, både i november og desember. Videoen til den nye singelen er ved Fredrik Heggelihaugen.

VREID: Flammen

Premiere! I dag er Sognametal-brigaden tilbake med den nye låten «Flammen». Dette er det første nye materialet fra Vreid siden det kritikerroste Wild North West-prosjektet i 2021.

– På «Flammen» finner vi selve DNA-et til Vreids musikalske univers. Her flettes klassisk tungrock hensynsløst sammen med atmosfærisk nordisk noir. Det er hardt, energisk og drivende, og umiskjennelig Vreidsk, heter det i forhåndsomtalen.

Vreid reiste seg fra asken til Windir, etter Terje «Valfar» Bakkens tragiske bortgang i 2004.

De ønsket å brøyte nye musikalske stier og utforske nye lydlandskap. Sagaen om Vreid har så langt resultert i ni album, tatt dem til 25 land, og latt dem spille over 500 show. Medlemmene har nesten 30 år med felles historie, tilbake til begynnelsen med Ulcus og Windir.

Under pandemien i juni 2020 inviterte Vreid fans fra hele verden til hjemregionen gjennom en streaming-konsert, filmet med de fantastiske fjellomgivelsene i Sognefjorden som setting. Denne konserten, som fikk tittelen «Into the Mountains of Sognametal», har siden blitt sett av over 140.000 mennesker fra mer enn 40 land.

«Flammen» sies å være et spontant bluss av kreativitet, og ble skrevet, spilt inn og utgitt i løpet av noen uker sommeren 2023. Vreid består av Sture Dingsøyr (vokal, gitarer), Jarle Kvåle (bass), Jørn Holen (trommer), Stian Bakketeig (gitarer) og Espen Bakketeig (keyboards og vokal).

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 189 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤