Tone Østerdal, direktør i Music Norway

(Foto: Helge Brekke)

Music Norway ber om innspill fra Arendal til Tromsø

10.08.2023
- Red.

Skal legge femårsplan og ber om beskrivelser av behovene for å nå ut.

Music Norway har annonsert at de inviterer til møter med musikklivet i fem norske byer.
– Vi jobber med strategier for neste femårsperiode, og vi søker dine innspill. I august arrangerer vi åpne innspillsmøter i Arendal, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Vi ønsker å høre fra store og små aktører i norsk musikkliv, både dere som enten allerede har benyttet eller kunne tenke deg å benytte noen av Music Norways virkemidler, skriver «det store musikkontoret» for hele Norges musikkliv.
— Som en nasjonal aktør er det viktig for oss å være i dialog med musikkfeltet i hele landet.

Tone Østerdal, direktør i Music Norway, ønsker at både nye aktører og gamle ringrever skal vite hva Music Norway driver med.

— Den neste store musikkeksportsuksessen kan komme fra hvor som helst, og for å kunne bidra til realiseringen av en slik suksess må vi ut av kontorene våre i Oslo og Bergen, sier hun.

Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og er Utenriksdepartementets rådgiver på norsk musikk internasjonalt. Music Norway forvalter virkemidler og tilskuddsordninger på vegne av begge departementene, og har som mål å koble norsk musikkliv på det globale markedet.

 

Tone Østerdal

Tone Østerdal ny direktør i Music Norway: Vil jobbe for satsing på musikk som næring

Går fra Norske Kulturarrangører til musikkens eksport- og bransjeorganisasjon Music Norway.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway

Music Norway legger ned utenlandskontorer og girer om

Music Norway legger ned kontorene i Berlin og London. Ifølge direktør Kathrine Synnes Finnskog for å frigjøre ressurser til å...

Stein Bjelland

Nytt styre for Music Norway

Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Stiftelsen Music Norway for perioden 2021-2024. Stein Bjelland fra Stavanger er oppnevnt som ny...

Gullbring konsert Amalie Stalheim

Den mistenkelige frivilligheten

Kunst- og kulturfrivilligheten ser ut til å møte en skepsis og mistenkeliggjøring på et helt annet nivå enn frivilligheten innenfor...

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktprisen

Sangdikterpris til Daniela Reyes

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2021 denne helgen, en pris som deles ut til en ung, norsk sangtekstforfatter som har...

ISÁK har nettopp gitt ut andrealbumet, Roasut.

Lihkku beivviin!

I dag er det samefolkets dag, og vi feirer dagen med et godt knippe intervjuer, podkaster, musikkvideoer og anmeldelser av...