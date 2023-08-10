Music Norway ber om innspill fra Arendal til Tromsø

Skal legge femårsplan og ber om beskrivelser av behovene for å nå ut.

Music Norway har annonsert at de inviterer til møter med musikklivet i fem norske byer.

– Vi jobber med strategier for neste femårsperiode, og vi søker dine innspill. I august arrangerer vi åpne innspillsmøter i Arendal, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Vi ønsker å høre fra store og små aktører i norsk musikkliv, både dere som enten allerede har benyttet eller kunne tenke deg å benytte noen av Music Norways virkemidler, skriver «det store musikkontoret» for hele Norges musikkliv.

— Som en nasjonal aktør er det viktig for oss å være i dialog med musikkfeltet i hele landet.

Tone Østerdal, direktør i Music Norway, ønsker at både nye aktører og gamle ringrever skal vite hva Music Norway driver med.

— Den neste store musikkeksportsuksessen kan komme fra hvor som helst, og for å kunne bidra til realiseringen av en slik suksess må vi ut av kontorene våre i Oslo og Bergen, sier hun.

Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og er Utenriksdepartementets rådgiver på norsk musikk internasjonalt. Music Norway forvalter virkemidler og tilskuddsordninger på vegne av begge departementene, og har som mål å koble norsk musikkliv på det globale markedet.