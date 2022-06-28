Live Nation etter Tons of Rock, midt i Kadetten: Storebror i livebransjen vil overbevise

Ballade setter spotlighten på to krefter som kommer til å forme framtidas konserttilbud til publikum – og arbeidsforholdene i livebransjen denne sommeren. Den ene er følgene av pandemiens nedstengning – allerede behørig beskrevet av både sceneteknikere og arrangører, og det er den opphetede sommersesongen som har store bemanningsproblemer og ofte gjennomføring av deler av tre sommersesonger i én. Og så har vi globaliseringa som har kommet sterkere i livebransjen i Norge de siste femten årene – mange slår sammen selskaper, eller får inn internasjonale eiere.

Martin Nielsen er midt i avviklinga av Kadetten i Sandvika – og har nylig også gjennomført Norges største festival Tons of Rock og store konserter i en og samme helg. I tidsnødens sommers mest pressa uke får vi til et epostintervju – Nielsen skriver på sitt svenske morsmål. Han er konsertsjef for Live Nation Norge, og også agent for artisten Dagny.

Nielsen peker på den korte opptakten mange arrangører har hatt til promo og salg mellom gjenåpning og sommeren:

– Det är flera som sliter med försäljningen eftersom man inte kom i gång på allvar förrän ca. mars. Många som flyttat artister bokade i 2019 som kanske inte är lika aktuella i 2022. Flera som gick ut med programmet och eventuellt «förlorade» sitt överraskningsmoment strax efter att sommar -21 stängdes ned medan folk förmodligen hade annan fokus just då än sommar -22.

– Kadetten: Hvor mye tror du tidligere års styr bak kulissene påvirker billettsalget?

– De som har haft en dålig upplevelse tidigare måste övertalas och övertygas. Vi hoppas att vi kan ge dom en «ny» trygghet med bakgrund av att vi är Norges största konsertarrangör involverad i Kadetten, Tons of Rock, som är Norges största festival, NEON, Findings, Bergenfest med flera.

Kadetten finner sted i Sandvika i kveld og onsdag – med store norske og internasjonale rapnavn som Megan Thee Stallion, Cezinando med flere. «Styret» vi referer til er blant annet utskiftinger i festivalorganisasjonen, konkursbegjæringer og en omdiskutert Kulturrådsstøtte knytta til billettrefusjoner.

– Hvor lett er det å forutsi demografien hos billettkjøperne deres?

– Det är relativt enkelt nuförtiden, vi har en del historik med headline-konserter och label/agent har en del data.

Ballade ber ham kommentere den nevnte internasjonaliseringa i norsk livebransje.

– Beskriv landskapet og type eierstruktur og type aktører som vil gjøre seg gjeldende.

– Live Nation är världens största konsertarrangör, men det finns flera andra med stora muskler. Philip Anschutz AEG (Anschutz Entertainment Group) och FKP Scorpio, vars majoritetsägare är CTS Eventim med Klaus-Peter Schulenberg i spetsen. Det «nya» är väl att riskkapitalbolag intresserar sig för konsertarrangörer och festivaler så som All Things Live (Waterland Private Equity) och Superstruct (Providence Equity Partners) som äger Øya och Palmesus. De, i likhet med de andra jag nämner har ofta större kapital än de mindre aktörerna.

– Hvor avgjørende blir størrelsen på selskapene for å overleve framover, slik du ser det?

– Det beror helt på vad du sysslar med. Det finns betydligt fler festivaler i Norge som inte har internationellt ägarskap än de som har det. Ser du till arrangörer utanför storstäderna så är nästan alla norskägda. Däremot kan det eventuellt bli svårt, på lång sikt, att bygga eller driva en av de större festivalerna eller konsertarrangörerna utan stort kapital, oavsett om det kommer från Norge eller utomlands.

– Hvorfor blir det tøffere framover å stå utenfor konsollideringer, enten det følger med utenlandske investeringer eller ikke?

– Det finns massa olika utfordringar med att stå ensam, till exempel så blir det svårare att erbjuda flera länder, en turné osv. om du endast opererar i ett land eller till och med en by. Så har det visserligen alltid varit. Egentligen handlar det väl främst om hur stora risker du har möjlighet att ta och fortfarande stå på benen när det går dåligt, eftersom det är hög risk och små marginaler.

Nielsen er også agent for Dagny, popartisten som har hatt store hits de siste årene. I år spiller hun blant annet på festivalen Bukta i hjembyen Tromsø.

– Tidligere så en del norske arrangører på utenlandske aktører som noe de gruet seg til konkurransen fra. Er det sider ved denne utviklinga, nå som mange norske faktisk delvis er kjøpt opp som bør diskuteres? Noen uheldige sider ved utviklinga?

– Det är en svår diskussion. Festivaler har fått helårs fokus jämfört med tidigare och då blir det automatiskt större konkurrens. När utbudet på stora artister i tillägg är mindre än efterfrågan så blir det igen större konkurrens.

– Med størrelsen som i et selskap som Live Nation kan dere sitte med både agent- og arrangørdelen. Hvor stort konkurransefortrinn er det å både være arrangør og å sitte på en stor artistroster?

– Vi har en fördel med att vi kanske vet tidigt vilka artister som ska ut, men om vi ska vara de bästa agenterna så måste vi visa artisterna och deras representanter alla möjligheter, svarer Martin Nielsen.