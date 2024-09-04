Grünerløkka lufthavn feirer 30 år med undergrunnskunst

Siden 1994 har bygården i Toftes gate 69 i Oslo fungert som et kjærkomment asyl, en oase for nasjonale og internasjonale utøvere av undergrunnskunst og deres publikum. Og ved samme adresse skal denne bragden fra 5. til 7. september feires til gagns.

I kraft av å være atelier, galleri, bar, danseklubb og konsertsted har Grünerløkka lufthavn huset flere svært anerkjente kunstnere – og flere av dem blir å oppleve i Lufthavnas tredagers tredveårslag. Deriblant Gouldian Finch aka Martin Horntveth, som åpner feiringa på torsdag 5. september, og for øvrig feira 30-årsdagen til sitt eget barn, Jaga Jazzist, forrige helg.

SE GOULDIAN FINCH' prisvinnende musikkvideo til låten «The Flamingo» i Ballade video

Grünerløkka lufthavn har, tross mange skjær sjøen, klart å holde hodet over vann – mye takket være engasjerte ildsjeler og pur dugnadsvilje. Som de selv sier:

– Det at Grünerløkka lufthavn fortsatt eksisterer 30 år etter oppstarten i 1994 er en vanvittig stor prestasjon bare i seg selv. Det har vært så mange livstruende kriser for Lufthavna opp gjennom åra at det er vanskelig å plukke ut bare en…

Om du er nysgjerrig på historien bak den omfattende rehabiliteringa, kan du lese mer om den på Visit Løkka sine nettsider.

LES OGSÅ fin sak om MIR – Grünerløkka lufthavn på Kulturrom.no, der musikere, komponister og medarbeidere er intervjuet, blant dem Kristoffer Lislegaard, Martin Horntveth, Jørgen «Sissyfus» Skjulstad og Jean Kavanagh.

Samtlige av tredagersjubileets opptredener skal begås av band og artister som har lang fartstid «på havna». I tillegg til selve tredveårsdagen feires også hjemkomsten til Toftes gate 69 etter to års eksil på Markveien sykehjem, da Mir-havna blei totalrenovert og flytta fra nordsida av gården til sørsida.

Etter finkens flukt på torsdagen, kan du fredag 6. september oppleve bandene Palace of Pleasure og True Cuckoo samt DJ Sannergata (som krysser Toftes gate nord for Birkelunden).

Lørdag 7. september spiller Now we’ve got members, WHALESHARKATTACKS og DJ Lil Klums aka Jenny Berger Myhre. Om disse navnene ikke sier deg så mye, kan vi meddele at Lufthavna beskriver Now we’ve got members som «et svensk-bulgarsk dansband som bonder med en gresk rockabilly gjeng, deler en elektrisk brunost og avslutter kvelden på Platons grotterave.»

Lufthavnas flygeledere melder om uteservering i bakgården alle dagene under jubilariumet. Et lykketreff, kanskje, at værgudene attpåtil har meldt om et solid sommergløtt i hovedstaden denne helga.

Se mer info og fullt program på Café Mir på Grünerløkka Lufthavn her.