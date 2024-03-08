Vi entrer bokseringen med Veps, Manuela Hofer, LULI, Thea Grant, Omar Mollo og Karl Espegard, Gunerius & Verdensveven, Simon Moholt, Witch Club Satan og Gouldian Finch.

Velkommen til utgave nr. 220 av Ballade video. Denne uken presenterer vi blant annet den første av videoene som nylig ble nominert til Spellemannprisen. Det dreier seg om Gouldian Finch. «Making The Flamingo» er en 14 minutters kortfilm og anti-musikkvideo, skrevet og regissert av Lasse Gretland (og Fahil Anweri).

Gouldian Finch-prosjektet kan du lese mer om i denne artikkelen fra Ballade-arkivet. Også artisten LULI har lagd en større kortfilm, som vi presenterer i denne ukens utgave.

Ellers byr vi på både indie-rock, alt-pop, elektronika, tango, disco-punk og black metal.

Kort sagt: God fornøyelse!

VEPS: So Speak

Veps består av Helena M. Olasveengen (keyboard, vokal), June K. Urholt (bass), Laura Dodson (gitar, vokal) og Maja B. Berge (trommer). Indie-musikerne har spilt på internasjonale festivaler som The Great Escape, Reeperbahn og Stag & Dagger, i tillegg til Øyafestivalen, Bylarm, Vill Vill Vest og flere andre her hjemme.

Det unge bandet har også gjennomført egne klubbturnéer i Storbritannia og Norge. De fikk hjemlig og internasjonal kritikerros for både debut-EP-en «Open The Door» og sitt første album Oslo Park. De er nå 20 år gamle, og har gått i studio for å lage sitt andre album, Dedicated To. Det slippes 14. juni 2024 via Miktam Records og Universal Music.

Første singel fra albumet, «Greetings From Peru», ble sluppet 26. januar, med en video som hadde premiere hos det britiske nettstedet Far Out Magazine. I dag, på selve kvinnedagen, kommer neste låt ut. Den Marcus Forsgren-produserte «So Speak» omtales som en hardtslående og aggressiv rockelåt, som likevel ivaretar bandets unike melodiske sensibilitet.

– «So Speak» er vår tolkning av hvordan det er når folk krangler. Låta handler om de gangene hvor man krangler med noen og den andre personen ikke tør å slippe taket eller si ting som de faktisk er. Følelsene vi ønsker å beskrive er frustrasjon, skam og det å være den eneste som brøler selv om ingen ser ut til å lytte.

«So Speak» har fått en minst like hardtslående video, som er regissert av Iver «Ambrosius» Eriksen.

– Sammen med Iver kom vi opp med masse idéer, og vi bestemte oss for å gjøre noe mer enn bare en vanlig musikkvideo. Videoen er nemlig delt inn i to deler. En kortfilm og en musikkvideo. Dette universet er basert på hvor ulike personligheter vi i Veps har, og hvordan dette kan føre til konflikt. For å lage videoen mer dramatisk enn vår faktiske hverdag, er premisset i videouniverset: – Hva om vi om ti år er verdensberømte og virkelig har latt dette gå til hodene våre?

– Så vi er nok noen hakk mer nevrotiske og ekstreme i videouniverset enn i virkeligheten. Derfor blir de interne konfliktene i bandet naturligvis løst i bokseringen. Vi hadde det utrolig gøy med å både være med på faktiske boksetreninger som forberedelser, og på selve innspillingsdagen. Og ja, vi var skikkelig slitne og støle dagen etter!

MANUELA HOFER: Wonderwall

Manuela Hofer har sluppet en ny låt og en ny AI-video. Denne gangen tar hun for seg «Wonderwall», den store hiten til Oasis fra 1995.

– Jeg ville gjøre en litt annerledes versjon av låten, som er fra albumet (What’s the Story) Morning Glory?. Tekstene til «Wonderwall» har vært gjenstand for mye tolkning, og låtskriver Noel Gallagher har vel ikke gitt en definitiv forklaring på hva sangen handler om, forteller Hofer til Ballade video.

– Imidlertid har han antydet at det ikke er en spesifikk historie eller person som inspirerte sangen. Han skal ha sagt at teksten er en slags universell hyllest til en «Wonderwall», en person som kan være en kilde til styrke, støtte og trøst i ens liv. «Wonderwall» er åpen for tolkning, men man kan si at den kan handle generelt sett om følelser, kjærlighet, lengsel og ønsket om å være der for noen som er viktig for deg.

– Tanken bak videoen var å vise at alle mennesker i by og land har en historie. De har opplevd sine ting, kanskje med elementer som gjerne går gjen. Tematikken er litt det, men også unity, connection – at vi alle er forbundet på et vis.

Manuela Hofer står som vanlig bak videoen, mens sangen er produsert av Joar Renolen.

LULI: Alien

LULI, aka Julie Enger Børresen, har laget det hun selv kaller en eksperimentell remix-EP av låta «Alien», som hun slapp i 2021. Teksten er skrevet av Luli, Emily Harbakk og Suzana Johansen, og handler om å føle seg annerledes – at man ikke passer helt inn i den verdenen vi lever i.

«Alien» er den låten som har fått flest tilbakemeldinger fra lytterne, og Luli ville dermed gjøre noe større ut av den. Tre ulike produsenter i tre ulike sjangre har remikset deres egen tolkning av sangen, som nå er sluppet på en digital EP hos MTG Music.

Luli har også laget en over ti minutter lang musikkvideo til den ene remiksen med regissør Anna Leijonhielm. Her har hun med seg med Hedda Virik fra «Makta» og «Verdens verste menneske» på scenografi, kostyme og set-design. Vi ser ellers Julie Enger Børresen, Julie S. Dokken, Karolina M. Lisik, Joshua Lönnmark, Eric Williams og Daniel K. Pedersen. Videoen er filmet av Tor Edvin Eliassen og Doan M. Nguyen. Den sistnevnte har også ordnet med lys.

Tidligere har Luli spilt mye med bandet Frk. Fryd, vært Ukas Urørt på NRK P3 og blitt listet på P3. I tillegg lager hun sin egen podcast, som heter “Bra for meg”, der hun intervjuer damer som skal reflektere rundt hva som er bra for dem. Kommende gjester i podcasten er blant annet Ane Brun og Åse Godal. Den kan høres her.

THEA GRANT: Far From Face

«Far From Face» er tredje og siste singel fra Thea Grants kommende debutalbum Water and Dreams. Det slippes 22. mars på plateselskapet Shadow World i samarbeid med Hot Salvation, med tilhørende konserter både i England og Norge.

– «Far From Face» er en tåkete poplåt, en drømmeaktig vals, som artikulerer følelsen av å forsvinne fra seg selv i søken etter en uoppnåelig sannhet, sier Thea Grant selv om sangen.

«Far From Face» drives av et orgel-liknende sample av Thea Grants stemme. Med fengslende melodier og luftig, nær vokal formulerer hun noe av kjernen fra Water and Dreams: Far from bone, far from face, far from time, far from place …

Water and Dreams er komponert og produsert med utgangspunkt i Theas stemme som pitches, vrenges og harmoniseres, som et «korverk» bestående av en myriade av stemmer. Det omtales som en utforskning av havets mystikk og drømmeverden, inspirert av dansekunst, elektronika, ambient og popmusikk. Hun står selv for vokal, komposisjon og produksjon, med Fredrik Eliassen på co-produksjon og miks.

Thea Grant er blant annet kjent fra Juno, en kritikerrost kvintett som traff hverandre på Jazzlinja ved NTNU Trondheim. Juno har gitt ut to svært bejublede album på Jazzland Recordings: Young Star fra 2020 og Myriad Path fra 2023.

OMAR MOLLO: Nada

Premiere! Og da bytter vi igjen stilart.

Tangoen «Nada» regnes som en av de store klassikerne i den argentinske sangboken, og var et selvsagt valg da den Latin Grammy-nominerte argentinske stjernen Omar Mollo ga ut albumet Manifiesto sammen med argentinsk-norske El Muro Tango på Sony Music Argentina i februar 2023.

Fredag 8. mars lanseres musikkvideoen — spilt inn på Cosmopolite Scene i Oslo — på selveste dagen før låtens 80-årsjubileum. «Nada» ble gitt ut i Argentina for første gang den 9. mars 1944 av Orquesta de Miguel Caló og Raúl Iriarte, og det er anslått at det finnes mer enn 300 versjoner av den populære tangoen.

I sangen formidler Mollo følelsene til en beseiret mann, overveldet av sorg og fiasko, som vender tilbake til sin gamle flammes barndomshjem med et lite håp om å vinne henne tilbake. Musikken er vakker, full av nostalgi og melankoli.

– I videoen ønsket vi å fange stemningen til Cosmopolite på Torshov, som virkelig er et av de flotteste konsertlokalene i Oslo. Utgivelsen markerer også starten på et nytt trioprosjekt og en skandinavisk turné sammen med Mollo og bandoneonisten Lysandre Donoso, forteller fiolinist og produsent Karl Espegard.

Førstkommende lørdag opptrer trioen på Sarpsborg Jazzklubb. Så skal de innom både Kristianstad, Nøtterøy og Bergen, før de avslutter med konsert og tangofest på Cosmopolite Scene i Oslo fredag 22. mars.

GUNERIUS & VERDENSVEVEN: Nedrustning er oppussing av jorda

Premiere!

Gunerius & Verdensveven er en trio ledet av multikunstner Thomas Gunerius Bergsten. Han har de siste 20 årene kjørt sikksakk mellom sjangere som psych-rock, jazz, gospel, folk, hip hop, elektronika og samtidsmusikk under ymse artistnavn.

Gunerius & Verdensveven dukket opp i 2020 med singelen «Blå disko a lá türk», som høstet gode kritikker fra Norge til Japan, og som ble en hit i det lille mikrotonale musikkmiljøet på verdensveven.

Siden det har bandet sluppet et album i året, og opparbeidet seg et rykte som en live-opplevelse som fungerer like godt på doom-festival som under en bro i Oslo sentrum. I år er bandet aktuelle med to album på Sellout! Music. Fantasmagor’i slippes i slutten av mai.

Første single fra Fantasmagor’i er «Nedrustning er oppussing av jorda», som beskrives som «spretten og groovy disco-punk med et tydelig budskap som kommer frem allerede i tittelen».

Frontfigur Thomas Gunerius Bergsten, som blant annet tar seg av gitar, vokal og synth, omtaler sangen slik:

– Én-akkords grooving à la Fela Kuti – eller kanskje enda nærmere Talking Heads, om man tar lydbildet med i beregningen. Det er også en referanse til «You Can Call Me Al» der, men hittil er det bare jeg selv som har catcha det.

Gunerius Bergsten har her med seg Magnus Tveten på bass og Alexander Lindbäck på trommer.

SIMON MOHOLT: Linjer fra et Udødelig Liv

– Musikkvideoen er spilt inn på en gåtur i nabolaget mitt på Grønland sammen med videofilmer Tomas Liberg. Vi vandret i rundt to timer, og spilte inn ett klipp per linje på forskjellige viktige steder i bydelen, forteller Simon Moholt til Ballade video.

– Låten heter «Linjer fra et Udødelig Liv», så hver linje i låten er sin egen lille historie. Vi følte at det var en god effekt å få frem dette ved at hver linje i video fikk sitt eget innspillingssted, så ingen lokasjoner er brukt mer enn én gang i videoen.

– Musikkvideoen i seg selv er enkelt laget. Den har klare rammer og prøver ikke å være noe den ikke er. Jeg er fortsatt i min rebelske periode mot hip hop-bransjen og -kulturen, hvor alt skal overdrives. Mange rappere og musikere lager videoer som fremstiller dem som personer de virkelig ikke er – eller at de lever liv som kun er sant når kamera er rettet mot dem.

– Jeg vil at ting skal være ekte og inspirerende. Så lenge du har en lidenskap og et uttrykk, så skal det ikke holdes tilbake av at du ikke har nok penger i lommeboken – eller ikke kjenner de riktige folkene i bransjen.

– Låten er laget på samme måte som videoen, linjene har ikke så mye med hverandre å gjøre annet enn at de har hjem i samme univers og at jeg har skrevet dem og liker dem godt. De ble skrevet som enkeltlinjer eller idéer til egne låter, men fikk aldri sin egen tekst rundt seg.

Dette er den tredje musikkvideoen Simon Moholt har laget sammen med Tomas Liberg. De har også to nye videoer i produksjon, som kommer i nærmeste fremtid. Alle tre er hentet fra hans nyeste album, Simba, utgitt på Cult Kaos i 2023.

WITCH CLUB SATAN: Blod

Også Witch Club Satan markerer kvinnedagen i dag, gjennom å lansere sitt debutalbum Witch Club Satan på Rockefeller i Oslo, med Hudkreft som gjester. Dette er samtidig startskuddet for den skandinaviske release-turnéen deres, med fire spillejobber i Norge, tre i Sverige og en i Danmark de neste par månedene.

– Vi får mange henvendelser om at Witch Club Satan har vekket en interesse for de mørkeste hjørnene av musikk-verdenen, og at vi har introdusert mange svartmetall-jomfruer til sjangeren. Det setter vi pris på! En av grunnene til at det har blitt sånn er kanskje at vi ikke er helt tatt inn i varmen av de tradisjonelle metal-festivalene og scenene enda. Det har vært litt dritt, men også åpnet andre dører, og motivert oss til å jobbe hardere for å ta vår plass.

Witch Club Satan var opprinnelig et teaterprosjekt, men sto raskt frem som et fullbårent ekstrem-metalband. De debuterte på Festspillene i Nord-Norge sommeren 2022, og hadde da hatt Jørn Stubberud fra Mayhem som mentor. Det blodferske albumet er co-produsert av Vetle Junker, Sindre Nicolaisen og Anders Odden, der den sistnevnte selv er kjent fra metal-band som Cadaver og Order.

– For oss blir plata et endelig bevis på at vi mener alvor som band. Mange har avfeid oss som musikalsk prosjekt, basert på fordommer mot vår bakgrunn fra teater, tekst og performance. De fleste som ser oss live skjønner nok imidlertid at vi ikke kødder, og setter pris på vår ekspertise nettopp på det å lage hinsides sceneshow, nærmere ritualer.

Vi presenterer her en litt eldre video som Martin Losvik lagde for Lost and Found Productions sist sommer. Sporet «Blod» er ikke med på den nye platen.

Videoen er for ordens skyld ikke spesielt barnevennlig.

GOULDIAN FINCH: Making The Flamingo directed by Fahil Anweri

– Men jeg prøver jo bare å være et menneske!

Dette er en av kandidatene til Årets musikkvideo-kategorien under årets Spellemann. – Musikkvideoen er død, sier Lasse Gretland, som i følge Rushprint lagde en slags meta-kompleks «bakomfilm» da han skulle sette levende bilder til Martin Horntveth-singelen «The Flamingo».

Det er Gretland som har laget denne filmen, som samtidig er laget av Fahil Anweri. Dette er i det hele tatt litt komplisert, og blir vel ikke nødvendigvis noe klarere ved at hovedrollen som The Flamingo er gitt til Raymond T. Hauger fra Beglomeg. I andre roller finner vi blant annet Vebjørn G. Mølleberg fra Outer Limit Lotus som The Oracle, Bjørn Müller fra Backstreet Girls som The Zombiejunkie og Vegard Heskestad fra Kafé Hærverk som The Fisherman.

The Flamingo er ifølge Martin Horntveth en småskurk som er altfor synlig, på en Pushwagner-aktig måte, med rosa flamingo-klær. Han blir tatt av dage av mafiaen. Låten «The Flamingo» befinner seg på albumet Hatch, som kom ut i fjor. Dette er soloalbumet til Martin Horntveth fra Jaga Jazzist, som er gitt ut under navnet Gouldian Finch.

Lasse Gretland og Horntveth har kjent hverandre siden den tidligste tiden med Jaga Jazzist. Fahil Anweri er kreditert som regissør for Behind the scenes– sekvensene. Eirik Holst Aagård og Kristoffer Archetti har vært fotografer, mens Vilde Marie Birkeland står for kostymene. Skaperne av videoen takker ellers Werner Herzog og David Lynch, Gud og Den hellige ånd.

Lasse Gretland har i mange år jobbet med musikkvideo. Han vant Spellemann for Yoga Fires «Superkul med kniv» i 2010, og har ellers lagd musikkfilmer for blant andre BigBang, The National Bank, Jaga Jazzist, Gundelach og Ricochets. Vi foreslår at du like godt leser denne artikkelen hos Rushprint, om du ønsker å bli litt klokere.

