Oscar Blesson og Jonas Banyoub er blant de norske rapperne på Ruller Hardt i helga.

Oscar Blesson er en av de norske rapperne som spiller på Ruller Hardt i helga.(Foto: Simen Fauske / Haakon Paulsen)

Aktuelt

Hiphopfestival vokser

Publisert
28.09.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Ruller Hardt inviterer skandalnavisk, unnskyld, skandinavisk, og briter og amerikanere som utøver eller jobber med rap og rnb.

– Etter en vellykket gjennomføring 23.–26. juni i fjor bestemte vi oss for å ta festivalen til et nytt nivå! Denne gangen er tanken å gå fra å være en lokal rapfestival til å bli Skandinavias første bransjefestival for rap og rnb.

Slik introduserer Ruller hardt seg på nettsidene sine, når de setter i gang to dager med både nordisk og amerikansk og britisk musikk, samten fagdel:
– I tillegg til konserter med etablerte og up and coming artister fra Norge, Sverige, Danmark, USA og UK, skal det arrangeres bransjetreff med foredrag og panelsamtaler, filmfremvisning av lokale og nasjonale produksjoner, låtskrivercamp med artister og produsenter, og klubbkveld på forskjellige klubber rundt i byen. Tanken er å styrke tilbudet for rap-interesserte og øke konsertmangfoldet i Bergen, posisjonere byen nasjonalt og internasjonalt som en viktig aktør for sjangeren, og ikke minst heve kunnskapsnivået til norsk musikkbransje når det kommer til rap og rnb. Fra fagpanelet legger vi merke til spørsmål som hvordan jobbe med eksport ut i verden når de fleste rapper på morsmålet?

Ruller hardt starter fredag 30. september. 18 artister står på tre scener fordelt på to dager, i det de kaller i Norges “nye” rap-hovedstad. Kor det e? Bergen, er det, skal vi tro arrangørene.

Blant samarbeidspartnerne finner du YLTV og Music Norway – blant støttespillerne er også Kulturrådet, Bergen kommune og Sparebanken Vest.

 

Jonas Benyouboscar blesson

