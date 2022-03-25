(Foto: Rune Bendiksen)

Hiphop

Jaa9 og OnklP feirer 20

Publisert
25.03.2022
Skrevet av
- Red.

Elleville lillehamringer har laget musikk sammen igjen.

Bygderapens fedre i Norge, Jaa9 & OnklP feirer 20 år som duo med ny musikk og turné. I dag, fredag 25. mars slipper de sin første singel fra det som skal bli et album, og beskriver i en pressemail at de er tilbake der de liker seg best: Punchline rap på tunge beats.

Hip-hop gruppa Jaa9 (Johnny Silseth) & OnklP (Pål Tøien) stammer fra Lillehammer og rap-kollektivet Dirty Oppland. Tidlig på 2000-tallet lagde hip-hop kollektivet en demo som de sendte til Tungtvann. Resten er norskspråklig hiphophistorie. De har også laget musikk hver for seg og i andre samarbeid, og Pål Tøien er særlig kjent for sitt samarbeid med De fjerne slektningene – og psykisk-helse-hiten «Styggen på ryggen».

Låta «Lillehammer Sveis» kommer ut med video i dag, er produsert av Heffy Beluga fra Trondheim, og mikset av Poppa Lars. Årets utgivelser kommer sju år etter deres siste samarbeid som duo.

Kubbkveld på Jæger, her med den norske DJen/artisten Telephones

Houseklubben Sunkissed fikk medhold på klage

– Det tyder på at vi behandlet liknende prosjekter ulikt, sier Kulturrådet om avslaget til houseklubben. Arrangørene skjønte ikke hvorfor de...

Stillbilde fra Vegar Vårdals HAVELLA

Ballade video LIII: Når huldra spiller opp

Norsk folkemusikk, trio-jazz, viserock og Africana. Fem nye videoer med Vegar Vårdal, Helge Lien Trio, Charlotte Audestad, Queendom og Lars...

