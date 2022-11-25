Tallrikt slipp til neste års Øyaprogram: Ary, Beharie, Jonas Benyoub, med flere

Neste års festivaler vifter med nyheter i julegavehandletida. Her er siste nytt om kommende Øya.

Ett australsk, ett britisk, ett nigeriansk, ett amerikansk – og resten er norske: I dag slapp Øyafestivalen flere navn til sin 2023-plakat. Amyl and The Sniffers, ARY, Beharie, Jonas Benyoub, Bo Milli, Daufødt, High-Vis, Marstein, Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra, Obongjayar, TV Girl, Veps og Eirik Aas er booket til neste års Øya.

– I oktober ble Nordens største liveartist Håkan Hellstrøm klar for Øya 2023, med hans eneste konsert i Norge neste år. Nå fyller vi på med et voldsomt variert og fyldig slipp. Det skriver Øya på sine nettsider.