Ny musikk på dypt vann

Jan Martin Smørdal har urpremiere på stykket «SOFAR» under Only Connect-festivalen denne uka. Bestillingsverket, med KORK og Eivind Lønning, er inspirert av hvalenes «akustiske internett».

Når en fugleflokk danser på himmelen, eller en fiskestim svømmer med brå bevegelser i havet, hører Jan Martin Smørdal musikk. Når hans nyeste stykke har urpremiere i Oslo denne uka er det derimot snakkesalige hvaler som har inspirert samtidsmusikk-komponisten.

– I dag er jeg er hundre prosent komponist. Men jeg spiller en gang i blant også med Ensemble neoN, som jeg var med på å etablere i 2008, når de har konserter. Det er spesielt å samarbeide med andre og få umiddelbar respons på det man gjør, når man jobber så mye alene, som komponister gjør, forteller Smørdal når Ballade møter han på Sentralen i Oslo.

I «SOFAR», som er tittelen på stykket som har urpremiere på nyMusikks Only Connect-festival fredag 29. april, tar han publikum med på dypt vann.

For en kakofonisk opplevelse det må være i dette sjiktet! Det er rett og slett «akustisk internett»

Navnet er hentet fra fenomenet «SOFAR channel», et sjikt, eller kanal, som oppstår i havet som finnhvaler bruker for å kommunisere. Det er ikke et spesifikt sted eller på en bestemt dybde, men avhenger av trykk og temperatur, hvor det danner seg en usynlig barriere i vannet som fungerer som et gigantisk rør hvor hvalene kan snakke med hverandre på tusenvis av kilometers avstand.

– Jeg leste om forskere som på 60-tallet hadde sendt lydsignaler med en undervannshøyttaler fra Antarktis som ble plukket opp av en undervannsmikrofon, en hydrofon, på andre siden av ekvator. Signalene kom frem nesten uten signaltap etter et par timer. Fy faderullan, for en klang, for en måte å formidle lyd. For en kakofonisk opplevelse det må være i dette sjiktet! Det er rett og slett «akustisk internett», forteller Smørdal entusiastisk.

Stabler lyder

Han bruker ofte fenomener i naturen som inspirasjon, for eksempel «Swarm intelligence», hvordan fugler flyr i flokk eller fisk svømmer i stim. Hvor enkeltindivider sammen skaper en større formasjon. På samme måte stabler han lyder oppå hverandre, til lydene samlet skaper noe helt nytt.

– Ting er ikke det samme på mikronivå som på et større nivå. Ved å endre kvantitet endrer du kvalitet. Dette har jeg vært opptatt av i mange år. Når det gjelder SOFAR tenkte jeg at stykket måtte sentreres rundt noen nesten uoversiktlige lag med impulser. I dette tilfellet er impulsene i siste del av stykket enkle akkorder som legges oppå hverandre, og skaper en slags undervannseffekt. Samtidig er stykket laget med utgangspunkt i solisten, trompetisten Eivind Lønning. Vi har jobbet sammen lenge, så vi kjenner hverandre godt. Han spiller ikke trompet på tradisjonelt vis, men bruker egne teknikker som gjør at det nesten aldri høres ut som en trompet.

Lønning skal respondere på impulser fra Kringkastingsorkesteret (KORK) under konserten.

– For å si det enkelt starter stykket med korte, korte og så litt lenger, og så veldig lange lyder. Det er ikke så skjematisk, altså, men grovt forklart er stykket delt opp fra kort til langt. Helt på slutten, uten å røpe alt for mye, tror jeg vi ender opp ett helt annet sted enn vi startet.

Han kunne like gjerne ha plystret, og det ville sikkert blitt helt nydelig.

Smørdal beskriver det som et verk for orkester og improviserende solist, med masse overraskelser underveis.

– Hverken jeg eller Eivind vet helt sikkert hvordan det vil utfolde seg. Det er et veldig plastisk stykke musikk. Hans noter er veldig sparsommelige, men vi vet omtrent hvilket landskap han vil befinne seg i under de ulike delene av stykket. Kringkastingsorkesteret vet hva de skal gjøre, men jeg har også gitt de litt frihet her og der. Når det er så mange mennesker involvert ville jeg ikke slippe alt løs, selv om det også kunne være en morsom tanke.

– Du har valgt trompet som solist…

– Nei, nei, jeg har valgt Eivind! Han kunne like gjerne ha plystret, og det ville sikkert blitt helt nydelig. Dette er et stykke for han, ikke for trompet, understreker komponisten.

Ville ta sjanser, endret kurs

Smørdal har en allsidig musikalsk bakgrunn, men tok et valg om å fokusere på å skrive musikk fremfor å være musiker for rundt ti år siden.

– Det jeg holder på med mest i dag er relativt smale ting. Jeg har hatt mulighet hele tiden til å gjøre mer kommersielle ting, som det også hender at jeg gjør, som å skrive arrangement for orkester eller være studiomusiker, for eksempel. Men jeg ønsket tidlig å ta noen sjanser og ikke vite helt hvor ting skulle ende opp. Det er veldig kontraintuitivt for meg, det å sette en strek på papiret uten å vite hva man skal tegne. Men så blir det ett eller annet om man tør å sette i gang. Det har vært en stor oppdagelse for meg i voksen alder, at det er faktisk er mulig. Men jeg kunne forfulgt en mer kommersiell karriere, for jeg har mange føtter, fra gammelt av i band- og artist-verdenen også.

Smørdal har blant annet vært gitarist og multi-instrumentalist med blant andre Jenny Hvals rockettothesky, Hanne Hukkelberg, Jessica Sligter, performancegruppa L.U.N., til en rekke jazz- og improvisasjons-besetninger.

– Hvordan bygger man seg en karriere som komponist?

– Den offisielle versjonen er at jeg føler meg heldig. Jeg blir forespurt om å gjøre veldige fine og morsomme ting jevnt over. Noen må tydeligvis like det jeg lager.

– Er det noen konkrete prosjekter i løpet av karrieren som du føler har dyttet deg i den retningen hvor du er i dag?

– Det må være summen av alle de folkene jeg har stiftet bekjentskap med, enten kunstnerisk eller personlig. Jeg syns jeg omgir meg med veldig mange givende folk, og jeg føler meg heldig som bor i Oslo. Det er litt klisje å si det, men jeg opplever virkelig Oslo som en boblende gryte. Det er en stor musikalsk bredde med alt fra impro til folkemusikk, samtidsmusikk, rock, støy. Jeg opplever miljøet som veldig inspirerende.

I Horten hadde jeg ingen, virkelig ingen, rundt meg som hørte på slike ting.

Preget av Blå

Smørdal flyttet fra Horten til hovedstaden i 1998. Musikken var allerede en altoppslukende lidenskap, men han hadde ingen å dele sin interesse for ikke-kommersiell musikk med før han kom til Oslo.

– Musikkmessig var det Blå som gjaldt for meg da, og litt senere Sound of Mu. Det jeg opplevde der for over 20 år siden har jeg fortsatt med meg den dag i dag. Jeg opplevde så mye jeg ikke hadde hørt før, det var en overveldende strøm av rare ting. Jeg har et spesielt sterkt minne av en konsert med Otomo Yoshihide, som må ha vært rundt 2001. I Horten hadde jeg ingen, virkelig ingen, rundt meg som hørte på slike ting, så jeg hadde kanskje ikke selvtillit nok til å tro at det var noe jeg kunne jobbe med.

I dag er han familiefar og har ikke like mye tid til å gå på konsert. Men Smørdal hører fortsatt mye på musikk hjemme, og prøver å få med seg konserter og festivaler når han har tid. Samtidig har han funnet ut at stillhet kan være et godt verktøy når man skal komponere.

– Man må tørre å stenge alt ute, og bare høre på gjengklangen i sitt eget hode. Jeg hørte et intervju med den amerikanske komponisten Raven Chacon, som beskrev hvordan han ikke klarte å skrive om han hørte på andres musikk. Jeg kjenner meg igjen i det, selv om jeg nok er litt mer skitten i arbeidsstilen enn han. For samtidig er jeg avhengig av å jobbe med musikere mens jeg skriver. Jeg kan ringe opp en fiolinist, slagverker eller bassist, for å diskutere «hvordan gjør man sånn og sånn?». Men jeg er enig med Chacon at når man er midt i en prosess kan det være lurt å skjerme seg fra inntrykk utenfra.

En evig utfordring

Smørdal har allerede en håndfull andre bestillingsverk på gang, men i første omgang er fokuset på Only Connect. Han mener det er bra at nyMusikk har lagt konsertene til steder som blant annet MUNCH, som har etablert seg som sentrale møteplasser i byen, og kanskje kan gjøre musikken mer tilgjengelig.

Det kan sammenliknes med å dra på Infernofestivalen og savne polka.

– Jeg kommer også til å ha noe på Ultima til høsten, og jeg vet at de også skal bruke MUNCH aktivt. Når det gjelder å nå ut til folk så er slike steder viktige. Men også Sentralen, hvor vi sitter nå, har blitt brukt mye av både Only Connect og Ultima, for eksempel. Ny musikk kan kanskje oppleves som smalt, men det betyr ikke at folk ikke trenger å like det. Men det er jo en evig utfordring, å prøve å selge noe som folk ikke vet hva er, konstaterer komponisten.

For Smørdal handler ny musikk om å lage noe som ikke allerede eksisterer. Det kan kreve et nysgjerrig publikum med en åpen holdning.

– Det er svært hemmende for en lytter å møte musikk med en holdning om å skulle høre hva du allerede har hørt. Det kan sammenliknes med å dra på Infernofestivalen og savne polka. Den kommer rett og slett ikke, men fryktelig mye annet spennende, ler Smørdal.

Only Connect 2022 arrangeres i Oslo 28. – 30. april på MUNCH og i Bjørvika.