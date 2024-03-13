Yrja Flem

(Foto: Jarle H. Hvidsten)

Aktueltkunst- og kulturfeltet

Yrja Flem ny daglig leder i UKM Norge

Publisert
13.03.2024
Skrevet av
- Red.

Første kvinne i en lederrolle i UKM Norge.

– UKM er et kraftfullt verktøy for å skape et levende, inkluderende og engasjert samfunn, noe som er helt essensielt i et velfungerende demokrati. Med styrets visjon om at UKM skal være Norges viktigste møteplass for kreativ ungdom og ung kultur, er det UKM Norges ansvar å legge til rette for det. Dette er en rolle som treffer i mitt kulturhjerte, sier den påtroppende daglige lederen i en pressemelding.

Yrja Flem tiltrer i juni, og tar over etter Torstein Siegel. Han har ledet UKM Norge siden 1995, og går over i en lenge tiltenkt rolle som seniorrådgiver, melder organisasjonen.

Flem er første kvinne i en lederrolle i UKM Norge. Hun kommer fra stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef ved NTNU Vitenskapsmuseet, og har erfaring fra stillinger innen kultur, næringsliv og akademia.

 

Torstein SiegelUKM NorgeYrja Flem

