Kjartan Lauritzen med filmmusikksuksess.

(Foto: Nordisk filmdistribusjon)

NotisMedia

Kongen av Balestrand er nå kongen av Badeland

Publisert
01.08.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Julefilm har suksess med julilåt: «Badebussen» er den norskspråklige låta på Spotifys mest avspilte.

Har noen i familien sunget med på «ikkje lov å bade med tissen ute …» i sommer? Popartist Kjartan Lauritzen og DJ MøMø sin partylåt «Badebussen» er fra lydsporet til den kommende kinofilmen «Bukkene Bruse på Badeland», som har premiere 1. juledag. Boka som er filmatisert omhandler blant annet den oppdaterte versjonen av opplevelsene til tre bukker – med samme navn som de tre i folkeeventyret.

20. juli klatret sangen opp på førsteplass på Spotifys Top 50-liste – og ligger der fortsatt i skrivende stund, over norske Marsteins nummer-to-låt. Den populære sangen er snart avspilt 1,8 millioner ganger på Spotify. Den har 800 000 avspillinger på tiktok – der publikum også legger ut egne versjoner av musikkvideoen. Lauritzen – som også heter Per Áki Sigurdsson Kvikne – har vært profilert som «kongen av Balestrand».

Alle filmprodusenters drøm
Produsent Stian Tveiten og Qvisten Animation AS står bak den kommende kinofilmen som er basert på Bjørn F. Rørvik og Gry Moursunds bildebokserie om de tre Bukkene Bruse:
– Det er enda en god stund til første juledag, når filmen har premiere på kino, men i og med at dette var en åpenbar kandidat til Årets Sommerlåt, så måtte vi bare slippe låta og teaseren før sommeren. Det er alle filmprodusenters drøm at soundtracket til filmen når førsteplassen.

BadebussenBukkene Bruse på badelandDJ MøMøKjartan LauritzenMarsteinQvisten Animasjon

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

