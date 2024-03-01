Ballade video: Savn og krig

Med Marie Sahba, Hanna Børseth Rønningen, Sylvaine, El Cuero, AVKRVST, In Vain, VLTIMAS og Witch Club Satan.

Det er et solid innslag av metal-musikk av forskjellig valør i denne ukens utgave av Ballade video. Det gjelder særlig In Vain, VLTIMAS og Witch Club Satan, der de sistnevnte slipper sitt debutalbum på den internasjonale kvinnedagen. Det kommer i et limitert opplag på vinyl, ikke helt overraskende begrenset til 666 eksemplarer.

Inferno-festivalen er også på vei, og byr i år på norske headlinere som Dimmu Borgir, Gorgoroth, Taake og Kampfar. Festivalen varer fra 28. til 31. mars, og byr på «a hell of a lot of bands». Blant dem er nettopp VLTIMAS.

Også Sylvaine regnes ofte som en del av (post)metal-sjangeren. Hun har et interessant prosjekt på gang, der hun tolker eldre norske folkeviser og religiøse sanger. Vi er veldig fornøyde med å ha henne med, sammen med andre soloartister som Maria Sahba og Hanna Børseth Rønningen.

Kort sagt: God fornøyelse!



MARIE SAHBA: A Billion Years Too Soon

Marie Sahba slapp sitt debutalbum A Billion Years Too Soon 16. februar. Albumet handler om Maries far og hennes sorgprosess etter at han døde av kreft i 2021, bare 56 år gammel. Faren til Marie var fra Iran, men flyttet til Istanbul som 18-åring hvor han bodde i fire år før han kom til Norge.

– Etter at pappa gikk bort har jeg tenkt mye på hvordan vi lever livene våre, hva som egentlig betyr noe og hva som skjer når vi dør.

– Jeg har ønsket å hedre ham ved å tonesette reisen hans fra Iran via Istanbul som ung mann – med håp om å bygge en bedre fremtid i et fremmed land.

– Musikken på albumet skildrer også de ulike fasene av sorgprosessen min. Jeg hjemsøkes av minnene fra den lange og vonde kampen mot kreften, og sliter fortsatt med å akseptere at han ble borte så altfor tidlig, forteller Marie Sahba.

Sahba ga ut sin debutsingel «Take Me Back» i 2019. I 2022 ga hun ut sin andre EP, «Azeri Baby», samt singlene «Fall Apart» og «Never Got To Know You». Hun gjorde også to utsolgte konserter i Istanbul og Ankara i 2023. Debutalbumet er skrevet og produsert sammen med Martin Vinje, som tidligere har jobbet med Sigrid og Neon Ion.

Videoen til «A Billion Years Too Soon» er spilt inn i nettopp Istanbul, og regissert av den tyrkiske regissøren Emre Köktaş.



HANNA BØRSETH RØNNINGEN: Reconsider

«Reconsider» er skrevet av Hanna Børseth Rønningen, og ble gitt ut på hennes debutplate Silent Ambition i september 2023. For andre gang har hun lagd en musikkvideo med Evy Kasseth Røsten og Marcus Undhagen, som også sto bak musikkvideoen til låten «Silent Ambition». Den ble utgitt i 2021, og ble da vist her hos oss.

— «Reconsider» handler om å befinne seg i en tilstand av uvisshet. Man står ved et veiskille i livet og vet ikke hvilken retning det vil ta. I musikkvideoen ønsket vi å fange følelsen av å være midt i dette pusterommet av usikkerhet, sier Hanna Børseth Rønningen til Ballade video.

Regissør Evy Kasseth Røsten så med en gang for seg en slags nordisk road movie gjennom vinterskogen. Hun ville bruke naturen og snøen som bilde på hovedkarakterens indre kamp. Snøen som er tung å vasse gjennom, men som også ligger der som blanke ark, klar til å lage en ny vei.

– Vi filmet ute i 27 minusgrader på det kaldeste, men det gikk overraskende bra. En artig fun fact var at vi trengte en kul bil til videoen. Vi fikk tak i en meget hyggelig bilentusiast, Daniel Wærås på Toten, som lånte oss sin kremhvite Volvo fra 1975 til innspillingen. Den løftet road movie-følelsen mange hakk. Dette blir ikke det siste samarbeidet fra oss tre.

Evy Kasseth Røsten har manus og regi. Marcus Undhagen står for foto og redigering, mens Rønningen selv står foran kamera. Vi ser frem til å se mer fra denne trioen.



SYLVAINE: Eg er framand

Kathrine Shepard, aka Sylvaine, spiller alle instrumenter selv på den kommende EP-en «Eg er framand». Men på selve tittelkuttet er det bare hennes egen stemme vi hører.

– Våren 2023, da jeg fikk ideen om å basere denne EP-en rundt norsk folkemusikk, visste jeg at «Eg er framand» skulle være midtpunktet, sier Sylvaine. – «Eg er framand» har inntatt en plass dypt i sjelen min. Den utrolig vakre sangen rystet meg virkelig inn i kjernen første gang jeg hørte den, så jeg visste at jeg bare måtte dele den.

«Eg er framand» er en folkevise med ukjent opphav, men er tidligere fremført av blant andre Kirsten Bråten Berg, Arve Moen Bergset og Bjørn Tomren.

– Jeg har fremført «Eg er framand» på scener over hele verden. Svært ofte har jeg blitt møtt med nøyaktig den samme intense responsen fra publikum. Jeg aner ikke hvem som har skrevet sangen, men den taler til nøyaktig de samme følelsene som jeg i ti år har jeg prøvd å fange med prosjektet mitt.

Sylvaine legger ellers ut på sin første soloturné noensinne denne sommeren. Hun skal fremføre sanger fra «Eg er framand» på scener over hele Europa. På disse konsertene varmer hun opp for den færøyske sangeren og komponisten Eivør, som i likhet med Sylvaine er knyttet til det franske plateselskapet Season Of Mist.

– Jeg gleder meg til å vise frem musikken min i et annet format. Dette blir både intimt og emosjonelt.

Videoen til «Eg er framand» er en såkalt visualizer, produsert og regissert av William Lacalmontie.



EL CUERO: How To Dance (In The light)

«How To Dance (In The light)» er den tredje singelen fra det kommende åttende albumet til El Cuero, som har fått tittelen … are we done yet? Det ble spilt inn og produsert av Per Borten fra Spidergawd i Sørgården Studio, og skal slippes 8. mars.

«How To Dance (In The light)» beskrives av bandet selv som en rockelåt av den typen El Cuero er kjent for – oppløftende og energisk, men med et melankolsk drag over seg. Kanskje er Teenage Fanclub og Jeff Lynne-perioden til Tom Petty passende referanser for hvordan El Cuero høres ut i dag.

– «How To Dance (In The light)» har flere lag med melodier og nok dynamikk til å tillate gitarriff av typen som hører hjemme i hardrockens gullalder.

Selv om teksten til låten ble skrevet for noen år siden, er den kanskje mer relevant nå. Trommeslager Håvard Takle Ohr stiller spørsmålet:

– Kan man glede seg over det fine i livet når ting er så inni hampen skakkjørt som nå? Er det i det hele tatt lov å kjenne følelse av lykke i en verden som brister?

– Ofte kjenner man seg banal, maktesløs og resignert i det vi fortsetter å leve de beskyttede livene våre. Og rett som det er hender det at man føler at hjerneceller sakte dør, mens man lytter til diskusjonene rundt seg.

El Cuero består av Brynjar Takle Ohr (gitar, vokal), Håvard Takle Ohr (trommer, vokal) og Tommy Reite (bass). Videoen er laget av Kristoffer Edvardsson for Heartflesh Productions.



AVKRVST: Isolation (Live from Urban Sound Studios)

AVKRVST har vi presentert før. Da med de svært forseggjorte videoene til «The Pale Moon» og «Arcane Clouds». Begge er med på fjorårets album The Approbation på tyske InsideOutMusic. Albumet er for tiden nominert som den beste debutplaten i 2023 hos ProgSpace Awards, og har ellers blitt kalt a must-listen for modern prog fans av Prog Magazine.

Lørdag 2. mars spiller AVKRVST sin eneste konsert i Norge dette året. Det skjer i Belleville-avdelingen til Cosmopolite på Torshov i Oslo, der de skal fremføre The Approbation fra begynnelse til slutt. Dette er en del av tiårsjubileet til den norske Facebook-gruppen Progheads, som har nærmere 4000 følgere.

Dørene åpner alt klokken 17. Det blir både musikkquiz og paneldebatt om klassiske prog-skiver med Yes, Genesis og ELP. AVKRVST går på klokken 20, mens selveste Wobbler tar over scenen to timer senere. Wobbler ga ut sitt femte album Dwellers of the Deep i 2020. Begge gruppene må nok regnes som noe av det ypperste av norsk prog-musikk i dag.

Her hører og ser vi AVKRVST med låten «Isolation», som også er å finne på The Approbation. Opptaket er gjort live i Urban Sound Studios i Oslo, og er spilt inn av Thomas Wang. Sangen er mikset av Simon Bergseth, mens den nesten seks minutter lange videoen er klippet og regissert av Simen Skari.

Arrangementet på Cosmopolite er i samarbeid med WLR – We Låve Rock. De arrangerer også konserter på Hurum, i Oslo og andre steder.



IN VAIN: Shadows Flap Their Black Wings

In Vain har blitt beskrevet som «vakre melodier i harmoni med knallharde riff». Deres nye single heter«Shadows Flap Their Black Wings», og er hentet fra det kommende albumet Solemn.

– Dette er en låt som viderefører In Vains tradisjon med å kombinere catchy melodier med tunge riff, variert vokal og progressive partier. Vi har også med oss en gjeng blåsere på denne låta, noe vi synes tilførte det lille ekstra, sier låtskriver Johnar Håland.

In Vain er fra Kristiansand, og har operert innen norsk progressiv ekstremmetal siden 2003. De ble grunnlagt av gitarist Johnar Håland og vokalist Andreas Frigstad, og består ellers av Kjetil D. Pedersen (gitar), Sindre Nedland (sang), Alexander Bøe (bass) og Tobias Øymo Solbakk (trommer).

In Vain har turnert i Europa med Solefald, Borknagar, Vreid og Keep of Kalessin, og fikk i 2018 svært gode internasjonale omtaler for dobbeltalbumet Currents.

Videoen er laget av Joachim Askjer. Vokalist Sindre Nedland sier dette om den nye sangen:

– Dette er en ordentlig klassisk, catchy In Vain- låt. Her er det aggresjon og melodi i skjønn forening, og nok groove til å få noen og enhver til å ville headbange, enten låta kommer fra stereoen hjemme eller fra scenekanten.



VLTIMAS: Miserere

Mer hardrock! VLTIMAS er snart ute med sitt nye album Epic, som slippes 15. mars på Season of Mist. Her finner vi den norske musikeren Rune «Blasphemer» Eriksen, som fra 1995 til 2008 var en viktig del av lydbildet til black metal-legendene Mayhem. Han har også spilt i band som In Silence, Aura Noir, Mezzerschmitt og 1349.

VLTIMAS ga ut albumet Something Wicked Marches In i 2019. De består ellers av det tidligere Morbid Angel-medlemmet David Vincent på vokal og Flo Mounier fra Cryptopsy på trommer. Hollandske Ype TVS spiller bass, mens João Duarte fra Portugal også er gitarist.

– Det viktigste med VLTIMAS er å være ekte, sier den norske gitaristen i forbindelse med utgivelsen. Den ni spors Epic ble spilt inn på ranchen til David Vincent i Dime Box, Texas.

– Vi ønsker å kanalisere selve øyeblikket, for å slippe ekte inspirasjon ut. Jeg tror aldri jeg har satt meg et mål om hvordan et album skal høres ut før jeg eller vi skriver det, fordi det betyr at jeg må gå på kompromiss under prosessen.

– På Epic fokuserte vi på mer direkte sanger og trimming av fettet. I motsetning til Something Wicked Marches In, som hadde en progressiv og mer leken tilnærming.

Videoen til «Miserere» er ved Guilherme Henriques. VLTMAS opptrer under Inferno-festivalen i Oslo, fredag 29. mars.



WITCH CLUB SATAN: Black Metal is Krig

Og så avslutter vi i et enda mørkere hjørne. Der finner vi mye omtalte Witch Club Satan, som har skapt nokså steile fronter blant metal heads. Trioen har fått mye ros for sine særegne og atmosfæriske konserter, men har også blitt møtt med en viss skepsis.

Witch Club Satan er et feministisk svartmetall-band, der medlemmene har bakgrunn i teater og performance. Nå slipper de sitt selvtitulerte debutalbum på kvinnedagen, 8. mars.

– For oss blir plata et endelig bevis på at vi mener alvor som band. Mange har avfeid oss som musikalsk prosjekt, basert på fordommer mot vår bakgrunn fra teater, tekst og performance.

— De fleste som ser oss live skjønner nok imidlertid at vi ikke kødder, og setter pris på vår ekspertise nettopp på det å lage hinsides sceneshow, nærmere ritualer.

Witch Club Satan er spilt inn på en gammel gård på Tomb, i studioet til metal-veteranen og co-produsenten Anders Odden. Han har spilt med blant annet Celtic Frost, Satyricon, Cadaver og Order. Med som produsenter er også Vetle Junker (Aurora, Sondre Lerche) og Sindre Nicolaisen.

Witch Club Satan har allerede opptrådt på prestisjetunge festivaler som Øya, Ultima, Roskilde, Festival d’Avignon og Tons of Rock. Slippfesten og konserten for de nye albumet er på Rockefeller i Oslo, mens også Trondheim, Kristiansand og Stavanger får besøk i første halvdel av mars.

Senere blir det konserter i Sverige og Danmark – samt Festspillene i Nord Norge. Videoen er satt sammen av Martin Losvik, med stillbilder fra blant annet Stian Andersen. Witch Club Satan består av Nikoline Spjelkavik på gitar, Victoria Røising på bass og Johanna Holt Kleive på trommer.

Red. mrk.: Omtalte Witch Club Satan-musiker Johanna Holt Kleive er også frilansskribent i Ballade.