Pinnekast i koronaisolasjon blir internasjonal trend

Gjør som Anders: Kast en pinne.

For fem dager siden la Anders Odden, frontfigur og vokalist i metalbandet Cadaver, ut et filmklipp av seg selv på Instagram. Han var på sin daglige gåtur under koronaisolasjon, og fortalte her om sin nye aktivitet for å skape spenning i den nye, isolerte hverdagen. «Finn deg et fint sted, grip en god pinne og kast den,» oppfordrer han i videoen. «Dette kunne bli en global trend,» kommenterte han under videoen.

Og det er akkurat det som ser ut til å skje. Det internasjonale musikkmagasinet Metalinjection.net har skrevet sak om Odden, «a delightful human being with a deadpan charm you can’t help but smile at», og hans tips til hvordan en kan sysselsette seg selv i koronatid.

Han inviterer deg til å #belikeanders og kaste en pinne når du føler for det, og, tro det eller ei, det er masser av folk som laster opp sine historier og blir med på moroa fra gårdsplasser, skoger og parker rundt om i verden, skriver magasinet.

Anders Odden forteller til Ballade at at han har mottatt en «bunch» videoer og henvendelser daglig siden han kastet den første pinnen for fem dager siden.

– Det er blitt mellom 40 og 50 videoer, tror jeg nå. Nå er det flere kjente personer innen musikk og kultur som hiver seg på også – blant andre Tony Harnell fra TNT, Dirk Verbeuren fra Megadeth og Cadaver og Jeff Becerra fra Possessed sender meg videoer jeg legger ut etterhvert mellom egne videos, pluss fra masse fans fra hele verden. De som er i isolasjon i Italia kaster tannpirkere ut av vinduet, for eksempel. Det virker som jeg har truffet en nerve der ute – en lengsel etter å tenke på noe helt annet enn corona.

Odden utdyper det å ha truffet en nerve:

– Det unike er at hele verden opplever det samme samtidig. Pinnekasting er morsomt fordi det er så uspektakulært. Alle kan gjøre det – så tenker de på noe annet enn elendigheten vi ser nå i denne stunden.

Pinnekastinga gjør akkurat det det skal for ham, kommenterte Odden på sin Instagramprofil i dag:

Good morning everybody. Every morning I wake up to a bunch of videos with people throwing sticks. This is doing exactly what it’s supposed to do for me. Getting my mind off the apocalypse.

