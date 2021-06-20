– Et fellesskap i ensomheten

20.06.2021
Guro Kleveland

– Hvorfor er vi så redde for å føle? Om ikke jeg lager den musikken jeg selv blir grepet av, svikter jeg *. Komponist Arne Nordheim ville ha fylt 90 år i dag, og her har vi samlet noen artikler som involverer komponisten gjennom 2000-tallet.

I dag er det 90 år siden komponist Arne Nordheim ble født, og 11 år siden han gikk bort, 5. juni 2010. Her har vi samlet en rekke tekster, artikler og intervjuer som på ulike måter handler om komponisten og musikkritikeren som har satt sitt merke på norsk og internasjonalt musikkliv.

— La oss ta et stykke som er langt tilbake i tiden, som er inspirert av en tekst av Per Lägerquist, det heter «Aftonland», og er skrevet i 1957. Der sier Lägerquist: «Min längtan er inte min. Den er gammal så som stjärnorna». — Hva vi lengter etter? Nei, hva er det da, vi vet jo ikke det. Min lengten er jo ikke min! — Men vi lengter… Det er jo det særegne ved mennesket, at vi lengter. Fødd ur Intet engång som de, ur den gränslösa tomheten. Det er jo ingenting der ute – ingenting! Selv om det suser fullt av asteroider.
— Hvorav én asteroide er oppkalt etter meg; visste du det?

Dette sa Arne Nordheim til skribent og kritiker Ida Habbestad da hun intervjuet ham i forbindelse med 75-årsdagen hans i 2006.

Arne Nordheim i 2006 (Foto: Lisbeth Risnes/MIC)

Søndag kveld sendte NRK2s Hovedscenen Arne Nordheims «Stormen» i versjonen som ble vist som avslutning av Festspillene i Bergen. Her kan du lese mer om konsertforestillingen, pluss et intervju med videokunstneren Sarah Derendinger som har laget «Stormen» som en videoinstallasjon med orkester og som et gesamtkunstwerk. Oppsetningen er mulig å se digitalt via Festspillene i Bergen, og er tilgjengelig på NRKs strømmetjeneste.

Bilde fra Sarah Derendingers Stormen. (Foto: Sarah Derendinger og Marius Marthinussen Søreide / Festspillene i Bergen)

– Når man står overfor noe som er virkelig vakkert føler man seg sad. Men det kan jo hende jeg er pervers.
Sitatet er fra Arne Nordheim om det å komponere «Solitaire», under NRKs komponistkurs på fjernsynet i 1969. Komponistkurset og Nordheims rolle kan du lese mer om i journalist Bodil Maroni Jensens kommentar om NRK og NRKs forvaltning av oppdraget som musikkformidler, «Musikk i fjernsyn?».

Arne Nordheim om å komponere Solitaire i NRK komponistkurs på fjernsynet i 1969. (Foto: Skjermdump fra NRK)

Erik Valebrokks intervju med komponist Cecilie Ore fra desember 2020, i serien «Inspirasjoner», der folk musikere, sangdiktere og komponister løfter fram sine inspirasjonskilder. Cecilie Ore valgte seg Arne Nordheim.

I 2020 feiret Norges musikkhøgskole Arne Nordheim med «to dagers hemningsløs eksperimentering» under festivalen Ding-dong eller dong-ding? Ballade intervjuet festivalkurator, pianist Ellen Ugelvik, og flere fra miljøet rundt festivalen.

Arne Nordheims briller. (Foto: Siv Dolmen)

Maren Ørstavik intervjuet komponist Kristine Tjøgersen for Ballade da hun mottok Nordheim-prisen i 2020.

Arne Nordheim, utenfor Hvasser ca 1980. (Foto: Rannveig Getz)

«For å finne denne balansen mellom det poetiske og det katastrofale, må du nødvendigvis gå dit hvor menneskene er på ytterpunktene, stilt opp mot muren med bind for øynene eller skuende utover horisonten» (Arne Nordheim). Ola Nordal fullførte sin doktoravhandling om Arne Nordheim i juni 2018, som også inkluderer den første komplette listen over Arne Nordheims musikk. Les intervju med Nordal om arbeidet hans om Arne Nordheim «mellom poesi og katastrofe».

Festspillene i Bergens direktør Anders Beyer gjorde personlige portretter av Arne Nordheim og Per Nørgård, «To bautasteiner i ny nordisk musikk», publisert i Ballade da de begge var profiler under Festspillene i Bergen i 2015.

Minneord over Arne Nordheim, skrevet av daværende styreleder i Norsk Komponistforening, Asbjørn Schaathun.

Du kan også søke på «Arne Nordheim» i søkefeltet øverst i venstre hjørne på Ballade.no, og bla deg inn i det store arkivet vårt med saker som omtaler eller handler om Nordheim.

Vi anbefaler også NRKS dokumentar «Arne Nordheim» (1974) av regissør István Korda Kovács, som ble sendt på NRK søndag kveld og som er tilgjengelig via NRKs nett-TV. *Sitatene i tittel og ingress er hentet fra denne dokumentaren.

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

