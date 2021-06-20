– Et fellesskap i ensomheten

I dag er det 90 år siden komponist Arne Nordheim ble født, og 11 år siden han gikk bort, 5. juni 2010. Her har vi samlet en rekke tekster, artikler og intervjuer som på ulike måter handler om komponisten og musikkritikeren som har satt sitt merke på norsk og internasjonalt musikkliv.

— La oss ta et stykke som er langt tilbake i tiden, som er inspirert av en tekst av Per Lägerquist, det heter «Aftonland», og er skrevet i 1957. Der sier Lägerquist: «Min längtan er inte min. Den er gammal så som stjärnorna». — Hva vi lengter etter? Nei, hva er det da, vi vet jo ikke det. Min lengten er jo ikke min! — Men vi lengter… Det er jo det særegne ved mennesket, at vi lengter. Fødd ur Intet engång som de, ur den gränslösa tomheten. Det er jo ingenting der ute – ingenting! Selv om det suser fullt av asteroider.

— Hvorav én asteroide er oppkalt etter meg; visste du det?

Dette sa Arne Nordheim til skribent og kritiker Ida Habbestad da hun intervjuet ham i forbindelse med 75-årsdagen hans i 2006.

Søndag kveld sendte NRK2s Hovedscenen Arne Nordheims «Stormen» i versjonen som ble vist som avslutning av Festspillene i Bergen. Her kan du lese mer om konsertforestillingen, pluss et intervju med videokunstneren Sarah Derendinger som har laget «Stormen» som en videoinstallasjon med orkester og som et gesamtkunstwerk. Oppsetningen er mulig å se digitalt via Festspillene i Bergen, og er tilgjengelig på NRKs strømmetjeneste.

– Når man står overfor noe som er virkelig vakkert føler man seg sad. Men det kan jo hende jeg er pervers.

Sitatet er fra Arne Nordheim om det å komponere «Solitaire», under NRKs komponistkurs på fjernsynet i 1969. Komponistkurset og Nordheims rolle kan du lese mer om i journalist Bodil Maroni Jensens kommentar om NRK og NRKs forvaltning av oppdraget som musikkformidler, «Musikk i fjernsyn?».

Erik Valebrokks intervju med komponist Cecilie Ore fra desember 2020, i serien «Inspirasjoner», der folk musikere, sangdiktere og komponister løfter fram sine inspirasjonskilder. Cecilie Ore valgte seg Arne Nordheim.

I 2020 feiret Norges musikkhøgskole Arne Nordheim med «to dagers hemningsløs eksperimentering» under festivalen Ding-dong eller dong-ding? Ballade intervjuet festivalkurator, pianist Ellen Ugelvik, og flere fra miljøet rundt festivalen.

Maren Ørstavik intervjuet komponist Kristine Tjøgersen for Ballade da hun mottok Nordheim-prisen i 2020.

«For å finne denne balansen mellom det poetiske og det katastrofale, må du nødvendigvis gå dit hvor menneskene er på ytterpunktene, stilt opp mot muren med bind for øynene eller skuende utover horisonten» (Arne Nordheim). Ola Nordal fullførte sin doktoravhandling om Arne Nordheim i juni 2018, som også inkluderer den første komplette listen over Arne Nordheims musikk. Les intervju med Nordal om arbeidet hans om Arne Nordheim «mellom poesi og katastrofe».

Festspillene i Bergens direktør Anders Beyer gjorde personlige portretter av Arne Nordheim og Per Nørgård, «To bautasteiner i ny nordisk musikk», publisert i Ballade da de begge var profiler under Festspillene i Bergen i 2015.

Minneord over Arne Nordheim, skrevet av daværende styreleder i Norsk Komponistforening, Asbjørn Schaathun.

Vi anbefaler også NRKS dokumentar «Arne Nordheim» (1974) av regissør István Korda Kovács, som ble sendt på NRK søndag kveld og som er tilgjengelig via NRKs nett-TV. *Sitatene i tittel og ingress er hentet fra denne dokumentaren.

