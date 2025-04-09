Bendik Giske

(Foto: Nat Urazmetova)

AktueltBransjen

Bendik Giske åpner årets Veneziabiennale for musikk

Publisert
09.04.2025
Skrevet av
- Red.

Omtales som «stjernen i forestillinger som forvandler saksofonen til en forlengelse av kroppen».

Nylig presenterte kunstnerisk leder Caterina Barbieri programmet for årets musikkbiennale i Venezia, i celebert selskap med Willem Dafoe (teaterbiennalen) og sir Wayne McGregor (dansebiennalen).

Her ble det kunngjort at musiker og performancekunstner Bendik Giske skal åpne årets Veneziabiennale for musikk, som arrangeres for 69. gang i år.

«Det er selvfølgelig en stor ære og en inspirerende mulighet til å fordype min symbiotiske komposisjons- og utøverpraksis med premiere på et helt nytt verk på selveste åpningskonserten av Veneziabiennalen» sier Giske, som under åpningskonserten den 11. oktober får verdenspremiere på stykket «Into the Blue».

Verket er en utforskning av rommet mellom slagene, romsligheten mellom notene, og teksturene som oppstår når pust, stemme og kropp møter rør og metall.

Giske er en av Norges fremste eksperimentelle og sjangerskridende kunstnere, spesielt kjent for sin mestring av sirkulær pusting, en teknikk som lar ham spille kontinuerlige, uavbrutte noter.  Hans opptredener, som inkorporerer elementer av dans og performancekunst, transformerer saksofonen til en forlengelse av kroppen.

Festivalen omtaler ham som «stjernen i forestillinger som forvandler saksofonen til en forlengelse av kroppen hans, og gjør det å spille musikk til en opplevelse som er like visuell og fysisk som den er akustisk».

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

