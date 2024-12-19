Løyser opp i flokane

Bendik Giske er attende på NMH for å løyse opp i nokre flokar. Kanskje skal han krangle litt også.

Artikkelen er produsert av Norges musikkhøgskole for deres hjemmesider, der intervjuet også først ble publisert. Ballade republiserer med tillatelse.

Av Julie Garmo



– Er dette din måte å finne den skeive jazzen?

– Det kan ein på ein måte seie, men når ein formulerer det på den måten, så gjer ein skeivheit til resultatet. Til eit endepunkt. Det er det ikkje for meg. Det er eit utgangspunkt, seier Bendik Giske.

– Så eg finn ikkje den skeive jazzen, eg finn ein uttrykksform som eit resultat av at eg har eit skeivt utgangspunkt.

Saksofonisten er attende på Norges musikkhøgskole (NMH) som doktorgradsstipendiat, og arbeider for tida med prosjektet «Subversive Disentanglements» – eit prosjekt som bygger på at skeivheit er eit lite utforska utgangspunkt i jazz, samanlikna med dei fleste andre sjangrar.

– I ny musikk har du Pauline Oliveros og John Cage – veldig berømte karakterar som òg har vore del av ei sosial frigjering. Dei har tematisert skeivheit gjennom arbeidet sitt.

Giske dreg fram Merce Cunningham i dansen, Boy George i populærkulturen. Skeivheit i balletten, musikkteateret, litteraturen. Ein finn skeive utgangspunkt over heile kulturfjøla.

– Og så kan eg kome på eitt område der skeivheit ikkje har vore tematisert i det heile teke – og det er jazz.

At skeivheit ikkje har vore sterkare tematisert i akkurat jazzen, er noko å undre seg over, meiner Giske.

– Jazzen har ei såpass sterk tilhøyrsle til sosiale kampar. Særleg borgarrettsrørsla, som har gått parallelt med utviklinga til jazzen heile vegen.

Nedanfrå og opp

Giske har bachelorgrad frå jazzlinja i Trondheim, og mastergrad frå NMH. Da han skulle ta fatt på tredve-åra etter enda utdanning, tenkte han: «kva skal eg bruke all denne kunnskapen til?»

– Det som var ganske tydeleg for meg da, var at her er det eit slags vasstett skott mellom yrkeslivet mitt, som jo var kulturorientert, og kulturen eg oppsøkte som privatperson.

Det oppstod eit ynskje om å skape ein heilskap mellom dei to, fortel han.

– Korleis kan eg snakke til både den kulturverda som opptek meg, og den kulturverda som har løfta meg fram? Med alle ressursar eg har fått av ildsjeler, professorar, tenkarar, og folk som har trudd på meg? Korleis kan eg ta med meg den ressursen og bruke det til eitkvart som eg er oppteken av?

Giske følte at han ikkje var i nokon maktposisjon oppi dette her – han kom frå undersida, og kjende at han måtte finne vegen frå grunnen, og oppover.

– Eg var ikkje i ein posisjon der eg kunne definere eitkvart ovanfrå og ned.

Derav tittelordet «subversion». Og kva med «disentanglements»?

Som kulturarbeidar er ein fletta inn i ulike strukturar, meiner Giske. Mellom anna gjennom løyvande strukturar som kulturstønad, scener ein speler på og musikalske uttrykk.

– I ytste konsekvens, til og med instrumentteknikken min! Da eg tok til med å stille spørjeteikn ved dette, så byrja eg å tenkje at, «herregud, dette er jo eit streit uttrykk».

Så dersom Giske skulle definere eit uttrykk som ikkje er streit, korleis skulle det da sjå ut? Det er dette han har brukt store delar av karrieren sin på å prøve å finne ut av.

– Det er greitt nok å sjå seg attende, men i dette prosjektet ser eg framover. I «Subversive Disentanglements» ligg det ein subversiv mentalitet som ein prøver å disentangle.

Som ei floke ein skal løsne opp i, vil Giske plukke desse strukturane frå kvarandre – ein og ein del av gongen. Etter kvart vil ein klare å skilje ting frå kvarandre, og sjå tydelegare kva som er kva. – Når eg ser meg attende, ser eg min eigen personlege motivasjon for å gjere dette. Men når eg ser framover, ser eg jo at dette er ein måte å oppsøke kunnskap, skape kunnskap og stille spørjeteikn ved kva som definerer ein musikalsk praksis, ein sound, og instrumentteknikken som ligg til grunn. Om det er skeivt eller ikkje da, blir heilt irrelevant, meiner Giske. – No har eg jo studentar her og der som prøver å finne ut av korleis eg har gjort ting, og det er jo heilt uavhengig av legning. Da blir jo ikkje legning interessant. Men det med å tematisere skeivheit, er på overtid. Og eg tykkjer einkvan bør gjere det, og eg tykkjer at eg allereie er godt i gang. Oslo, Berlin

Bendik Giske kjem frå Oslo. Det er her han har basen sin, men han har òg i løpet av dei ti siste åra etablert ein base i Berlin i tillegg.