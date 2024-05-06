Logoen til Musicboard Berlin

KULTURINSTITUSJON OG TILSKUDDSYTER: Musicboard Berlin startet i 2013, og er et fellesinitiativ mellom musikklivet i Berlin og delstaten Berlin. Institusjonen deler ut midler til musikk-prosjekter, og er rådgiver, nettverksbygger og formidler på Berlins popkulturelle musikkscene.(Foto: Musicboard Berlin)

AktueltBransjen

Musicboard Berlin: – Artister må følge loven

Publisert
06.05.2024
Skrevet av
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Musicboard Berlin ønsker ikke å møte Ballade for intervju, men skriver i en e-post at de er bekymret for at musikere føler frykt for å bli ekskludert fra offentlig finansiering på grunn av sine standpunkter om krigen i Midtøsten.

Denne artikkelen er knyttet til hovedsaken «Burde norske artister boikotte Tyskland?», og til den tilhørende undersaken med svar fra Music Norway, «– Bekymret for økende trussel mot ytringsfriheten»

Pressekontakt i Musicboard Berlin, Alexandra Südkamp, mener at søkeres individuelle politiske meninger ikke har noen påvirkning på beslutningene som tas, så lenge man holder seg innenfor loven.

– I denne sammenheng er Musicboard forpliktet til å overholde den tyske grunnloven («Grundgesetz») og den generelle likebehandlingsloven («AGG»). Musicboard er et statseid aksjeselskap, som administreres av Senatets avdeling for kultur og sosial samhørighet (The Senate Department for Culture and Social Cohesion) i delstaten Berlin. Dette betyr at vi også er forpliktet til å følge senatets finansieringspolitikk, forklarer hun videre.

Når Musicboard Berlin mottar søknader blir disse vurdert av juryer bestående av eksperter innenfor sine felt. For eksempel må juryens beslutninger for noen programmer inkludere minst 50 prosent kvinner, ikke-binære og skeive personer.

Men i dagens politiske klima kan det fort oppstå en gråsone når det kommer til pro-palestinsk engasjement, om hva som er innenfor loven, og ikke.

I demonstrasjoner slår for eksempel tysk politi hardt ned på slagord som “From the river to the sea” og “Stop the genocide”.

Vi spør i en oppfølgingsmail hvordan Musicboard holder rede på om søkere ikke bryter loven, og om de sjekker hva musikere poster i sosiale medier.

– Innsendte søknader blir formelt sjekket av Musicboard Berlin før de sendes videre til juryen. Hvis vi merker at et prosjektforslag ikke overholder loven under den formelle sjekken, vil vi informere juryen om at det ikke kan vurderes videre. Den formelle sjekken inkluderer ikke sjekk av søkernes sosiale medieaktiviteter, ifølge Südkamp.

– Senatet jobber for øyeblikket med å intensivere diskursen med institusjoner og kulturarbeidere for å jobbe mot en diskrimineringsfri kulturscene i Berlin. I tillegg planlegger Musicboard å implementere en adferdsnorm for å sikre at artistene og miljøene vi samarbeider med, som mottar finansiering, eller som deltar på arrangementene våre, føler seg trygge og velkomne. Der vil vi ytterligere utdype at diskriminering av noen slag, inkludert antisemittisme og anti-muslimsk rasisme, ikke tolereres, avslutter hun i sin e-post.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Gaza-konfliktenkrigen i GazaMusicboard Berlinpro-palestinske ytringerstandpunkter om krigen i Midtøsten

Relaterte saker

Veslemøy Rustad Holseter

Norsk kunstner arrestert i Berlin: – Engasjementet mitt kan påvirke karrieren

Lyd- og lyskunstner Veslemøy Rustad Holseter aka Grinderteeth har blitt arrestert av tysk politi to ganger for sin støtte til...

Tone Østerdal, direktør Music Norway

– Bekymret for økende trussel mot ytringsfriheten

Music Norway er bekymret, men oppfordrer ikke til boikott av Tyskland.

Bendik Giske

Bendik Giske hedret som Årets artist i Tyskland

Bendik Giske ble nylig kåret til årets artist under German Jazz Prize. En saksofonist og komponist som kontinuerlig flytter grensene,...

Flere saker

Fra rapporten Kultur for å delta

Manglende mangfold i kulturskolen

Norsk Kulturskoleråd innrømmer at kulturskolene har havnet bakpå når det gjelder kulturelt mangfold blant elevene. MFO ønsker debatt om pedagogkrav...

1C6B218C C564 48AE 82BA 8FCE19C81032

Et utømmelig instrument

Da Erlend Apneseth begynte å improvisere på hardingfela, fikk ikke bare musikk en ny mening. Han skjønte at han også...

Ole Henrik Antonsen

NOPA-lederen om NRK og musikken

KRONIKK: Kall meg gjerne naiv, men jeg velger å ha trua, skriver styreleder i NOPA om den fremtidige musikkdekningen i...