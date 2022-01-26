Glogerfestspillene Isa Katharina Gericke og Frank Havrøy

Sanger og komponist Frank Havrøy og sopran Isa Katharina Gericke er kunsterisk ledelse av kammermusikkfestivalen Glogerfestspillene i Kongsberg. Her er de avbildet i Kongsberg kirke bare timer før årets festival setter i gang.(Foto: Vidar Skaar Borgersen)

Glogerfestspillene med 20-årsjubileum og Notre Dame-organist på balkongen

26.01.2022
Guro Kleveland

– Orgelet er selve hjertet i festspillene og pusten i kirken, sier kunstnerisk leder for Glogerfestspillene, Isa Katharina Gericke. De 20. Glogerfestspillene starter i Kongsberg kirke onsdag kveld.

Detalj fra Glogerorgelet i Kongsberg kirke, som festspillene er oppkalt etter. Det historiske barokkorgelet fra 1765 har navnet sitt etter skaperen av det, orgelbyggeren Gottfried Heinrich Gloger. Gloger ble født i Tyskland, men hadde sitt virke i Norge i mange år. Han døde i Verdal i Trøndelag i 1779. (Foto: Vidar Skaar Borgersen)

Kammermusikkfestivalen Glogerfestspillene på Kongsberg arrangeres i år mellom 26. og 30. januar. Åpningskonserten onsdag kveld er i sin helhet viet Glogerorgelet, forteller festivalen, «med ingen ringere enn organist i Notre Dame-katedralen i Paris, Olivier Latry, på orgelbalkongen.»

Den franske organisten, komponisten og improvisatøren Olivier Latry åpner Glogerfestspillene ved det store Glogerorgelet i Kongsberg kirke onsdag 26. januar kl. 19.30. Forfatter Lars Saabye Christensen holder en prolog før konserten. (Foto: William Beaucardet / La Dolce Volta)

– Vi er kjempeglade for at vi får til dette, til tross for et nedskalert festspillprogram og med alle restriksjoner og forbehold som må følges. Åpningskonserten er utsolgt, og vi har godt salg på de andre konsertene – vi kommer vel så nært utsolgt som det går an i år, forteller vikarierende daglig leder for Glogerfestspillene, Marit Lund Bjørnsen, til Ballade.

Hennes Majestet Dronning Sonja deltar på kveldens åpningskonsert i Kongsberg kirke, noe Lund Bjørnsen omtaler som en stor ære, spesielt i et nedskalert jubileumsår.

Glogerfestspillene feirer 20 år i år, men det var 2021 som egentlig skulle bli festspillenes store jubelår. Fjorårets festspill ble i stedet avlyst, og feiringen flyttet til i år. Både varighet og program er skalert ned på grunn av pandemirestriksjonene landets konsertarrangører fortsatt må jobbe under.

Fra venstre kunstnerisk leder Isa Katharina Gericke, medlem av festspillenes kunstneriske råd, Frank Havrøy, og vikarierende leder av Glogerfestspillene, Marit Lund Bjørnsen. (Foto: )

– I tillegg til å feire gjensynsgleden og jubileet, feires også med vissheten om at selv om verden er forandret, ligger noe fast; nemlig musikkens urkraft, den som sier noe om vår opprinnelse, om hvor vi er, og hvor vi skal, sier Isa Katharina Gericke, kunstnerisk leder for festivalen siden 2001. I programomtalen forteller festivalen at Gericke selv skal gjøre «en hyllest til kunsten og kjærligheten» sammen med pianist Sveinung Bjelland under den store jubileumskonserten torsdag.  

Organist og komponist Nils Henrik Asheim har skrevet bestillingsverket «Weightless Gold» spesielt til jubileet, med urfremføring på jubileumskonserten.
– Jubileumskonserten vil gi en smakebit fra mange av årets flotte glogerartister, sier Marit Lund Bjørnsen, og nevner at publikum også får oppleve Trondheimsolistene, Nordic Voices, Daniel Herskedal, Eirik Raude og Latry.

Nils Henrik Asheim gjør også en egen konsert med stemmekunstner Ruth Wilhelmine Meyer lørdag 29. januar, Vox Humana, som beskrives som «et overskridende møte mellom stemme og orgel ut fra visjonen om en felles Vox Humana – den menneskelige stemmen».

Nils Henrik Asheim og Ruth Wilhelmine Meyer fremfører Vox Humana under Glogerfestspillene. (Foto: Grazyna Jundzill)

Andre høydepunkt festivalen løfter fram på årets program er konserten med Herborg Kråkevik, som fremfører et variert program fra Haugtussa til Piaf, og kammerkonserten med strykekvartetten Opus13 (Sonoko Miriam Welde, Edvard Erdal, Michael Grolid og Daniel Thorell).

– Kammerkonserten er en av de mest populære konsertene under festspillene som alltid er tidlig utsolgt, sier Lund Bjørnsen, og legger til at denne er flyttet til Kongsberg kirke, som gjør at «flere får mulighet til å høre Opus13 og Sveinung Bjelland tolke noen av romantikkens mestere».

Opus13 er Sonoko Miriam Welde, Edvard Erdal, Michael Grolid og Daniel Thorell. (Foto: Bjørn Wad)

Det er også flere andre konserter og arrangement på jubileumsprogrammet, se Glogerfestspillenes hjemmesider for fullt program og billettinfo.

GlogerfestspilleneIsa Katharina GerickeNils Henrik Asheim

