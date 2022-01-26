Glogerfestspillene med 20-årsjubileum og Notre Dame-organist på balkongen

– Orgelet er selve hjertet i festspillene og pusten i kirken, sier kunstnerisk leder for Glogerfestspillene, Isa Katharina Gericke. De 20. Glogerfestspillene starter i Kongsberg kirke onsdag kveld.

Kammermusikkfestivalen Glogerfestspillene på Kongsberg arrangeres i år mellom 26. og 30. januar. Åpningskonserten onsdag kveld er i sin helhet viet Glogerorgelet, forteller festivalen, «med ingen ringere enn organist i Notre Dame-katedralen i Paris, Olivier Latry, på orgelbalkongen.»

– Vi er kjempeglade for at vi får til dette, til tross for et nedskalert festspillprogram og med alle restriksjoner og forbehold som må følges. Åpningskonserten er utsolgt, og vi har godt salg på de andre konsertene – vi kommer vel så nært utsolgt som det går an i år, forteller vikarierende daglig leder for Glogerfestspillene, Marit Lund Bjørnsen, til Ballade.

Hennes Majestet Dronning Sonja deltar på kveldens åpningskonsert i Kongsberg kirke, noe Lund Bjørnsen omtaler som en stor ære, spesielt i et nedskalert jubileumsår.

Glogerfestspillene feirer 20 år i år, men det var 2021 som egentlig skulle bli festspillenes store jubelår. Fjorårets festspill ble i stedet avlyst, og feiringen flyttet til i år. Både varighet og program er skalert ned på grunn av pandemirestriksjonene landets konsertarrangører fortsatt må jobbe under.

– I tillegg til å feire gjensynsgleden og jubileet, feires også med vissheten om at selv om verden er forandret, ligger noe fast; nemlig musikkens urkraft, den som sier noe om vår opprinnelse, om hvor vi er, og hvor vi skal, sier Isa Katharina Gericke, kunstnerisk leder for festivalen siden 2001. I programomtalen forteller festivalen at Gericke selv skal gjøre «en hyllest til kunsten og kjærligheten» sammen med pianist Sveinung Bjelland under den store jubileumskonserten torsdag.

Organist og komponist Nils Henrik Asheim har skrevet bestillingsverket «Weightless Gold» spesielt til jubileet, med urfremføring på jubileumskonserten.

– Jubileumskonserten vil gi en smakebit fra mange av årets flotte glogerartister, sier Marit Lund Bjørnsen, og nevner at publikum også får oppleve Trondheimsolistene, Nordic Voices, Daniel Herskedal, Eirik Raude og Latry.

Nils Henrik Asheim gjør også en egen konsert med stemmekunstner Ruth Wilhelmine Meyer lørdag 29. januar, Vox Humana, som beskrives som «et overskridende møte mellom stemme og orgel ut fra visjonen om en felles Vox Humana – den menneskelige stemmen».

Andre høydepunkt festivalen løfter fram på årets program er konserten med Herborg Kråkevik, som fremfører et variert program fra Haugtussa til Piaf, og kammerkonserten med strykekvartetten Opus13 (Sonoko Miriam Welde, Edvard Erdal, Michael Grolid og Daniel Thorell). – Kammerkonserten er en av de mest populære konsertene under festspillene som alltid er tidlig utsolgt, sier Lund Bjørnsen, og legger til at denne er flyttet til Kongsberg kirke, som gjør at «flere får mulighet til å høre Opus13 og Sveinung Bjelland tolke noen av romantikkens mestere».

Det er også flere andre konserter og arrangement på jubileumsprogrammet, se Glogerfestspillenes hjemmesider for fullt program og billettinfo.