– Man skal se godt etter for å se en real optimisme her. Noe annet skal jeg ikke ha på meg.

– Det er en form for grunnleggende livsfølelse og bejaelse som ligger i bunnen av alle sangene, forteller Lars Saabye Christensen om tekstene til albumet «Et snev av evig», med Maj Britt Andersen, Geir Holmsen, KORK og solister. Men det var selve livet og døden som stod på spill da han skrev dem.

Jeg liker alt som har gått over/ Jeg gjør det ikke en gang til / Jeg holder alt jeg ikke lover / Jeg liker alt som står på spill / For bare det å leve / er et snev av evig



– Tekstene på Et snev av evig er skrevet i en periode da liv og død har stått litt på spill, rett og slett.

Jeg møter Lars Saabye Christensen over kaffe- og kjeksbordet i kafeen som bærer navn fra forfatterens skjønnlitterære univers, Halvbroren, hos Cappelen Damm Forlag i Oslo. Sammen med Maj Britt Andersen og Geir Holmsen har han nettopp gitt ut plata Et snev av evig, framført av Kringkastingsorkesteret under ledelse av Ingar Heine Bergby.

Trioen har invitert til noe så uvant som en pressekonferanse, en pressekonferanse uten politikere og helsemyndigheter som forteller med alvorlige ansikter om restriksjoner, nedstengninger, virusvarianter og dystre pandemiprognoser. Her er vi i tidslomma da det gikk an å samles, og denne formiddagen er det lun og god stemning rundt småbord og en anledning med alle gode intensjoner.

Komponist Geir Holmsen tar ordet først, og starter likegodt med den lett uvanlige settingen vi er samlet i.

– Det er ikke vanlig å ha pressekonferanse i kulturlivet lenger. Sist vi hadde det var i 1994. Men nå fikk vi en anledning til å samle folk, og når Lars har sin egen kafé, så….

De tre setter seg til rette på scenen, og blir intervjuet av Daniela Reyes Holmsen, multimusiker og sangdikter som også er en av solistene på Et snev av evig – og datteren til Maj Britt Andersen og Geir Holmsen.

Skaperne av plata forteller om prosessen. Om hvordan de tre jobber tett, og svært raskt: Om hvordan Lars skriver tekster grytidlig om morgenen, hvordan Geir setter musikk til tekstene gjennom formiddagen, hvordan Maj Britt synger inn sangene gjennom ettermiddagen og de alle tre kan høre hvordan morgenens diktning låter om kvelden.

– Det er en helhet her, forteller Lars Saabye Christensen. – Maj Britts vakre stemme, Geirs komposisjoner, tekstene mine. Men man skal se godt etter for å se en real optimisme her. Noe annet skal jeg ikke ha på meg.

Denne formiddagen får vi oppleve en helt ny og annerledes måte å framføre materialet i verket på. Tekstforfatteren og sangeren står sammen, bare de to, og fremfører fire låter fra Et snev av evig. Bare de to. Bare stemmer. Helt nakent. Vi hører alle snev av rasping fra Andersens litt såre hals i denne skjøre post-pandemiske senhøsten, vi hører hele åndedrettets vei ned i strupen, vi hører pusten og ordene mens de formes på vei opp igjen. Og vi røres.

Ord som håper og ord som svir / Nederst i skuffen ligger usendte brev / Alt som jeg tenkte, men aldri skrev

Maj Britt Andersen synger. Lars Saabye Christensen leser egne dikt mellom tekstene Andersen synger – hans sangtekster. Lyden av diktene hans er ikke ulik sangene Andersen framfører. De har en klar rytme, hvert ord har en egen melodi. Lesingen hans er som egne sanger. Eller som de andre sangene, de som fyller ut bildet. Ikke som en hel fortelling, men som tablåer fra et liv, eller kanskje fra selve livet.

Maj Britt Andersen får med seg publikum på allsang, på jazza knipsing og rugging på kafestoler i dunkel belysning her på Halvbroren, midt på blanke formiddagen.

– Jeg må kunne stå inne for teksten jeg får foran meg. Da kan jeg formidle, og da kan jeg synge sangene slik, helt alene, forteller Andersen til meg etter minikonserten, og understreker det Holmsen sier om plata, eller byggverket:

– Melodiene finnes der, de er som deler av byggesett – vi setter sammen klossene vi har tilgjengelig i andre konstellasjoner, lager andre byggverk. Og det skal gå an å synge melodiene uten akkompagnement, uten noe groove.

Formen vi hører musikken i på albumet kan sies å være en motsetning til det vi opplevde her i dag, med et stort og fullt orkester og med solister som understreker både det musikalske og tekstlige. Men samtidig er det nettopp dét; at tekstene, melodiene og framføringen er et uttrykk de tre har rendyrket gjennom nå to album. Det forrige – Et stille sted – kom i 2018 og fikk svært gode omtaler, og var ifølge musikkritiker Audun Vinger «varmt orkestrert musikk for voksne» med en artist som snart bør få Spellemanns hederspris for sin karriere i norsk musikk.

Over kaffen og kjeksen fortsetter Saabye Christensen og jeg praten om akkurat denne formen, denne intime og helt nære konsertvarianten som jeg synes fungerte så veldig fint. Den ble både gripende, rørende og tydelig for oss som hørte på, denne formidlingen fra livet koblet til tanker om det som dør, blir borte, det som mistes.

– Perioden tekstene er skrevet i preger dem nok, forteller Saabye Christensen. – Men det er en form for grunnleggende livsfølelse og bejaelse som ligger i bunnen av alle sangene, tror jeg. Som tekstforfatter er jeg også veldig glad om jeg hører en sang alene – det er på en måte testen på en sangs holdbarhet, om den kan synges helt alene. Har den kraft i seg, har den muskler nok til å klare seg alene i verden? Det synes jeg Geirs sanger har. Jeg var ikke et øyeblikk i tvil om at det var sånn vi burde gjøre det, det er sånn vi kan fange oppmerksomheten.

Og kanskje flere får oppleve dette intimkonsertformatet, lett å reise med, lett å rigge, lett å sette opp på små kaféscener, i bibliotek, kulturhusfoajeer.

– Vi har turnert sammen mange ganger og gjort sang, tekster og dikt sammen, men det er første gang vi gjør det akkurat på denne måten. Jeg har lyst til å gjøre det igjen. Bare reise rundt i det vi står og går i, og sette oss ned på en scene. Jeg håper vi skal gjenta det.

Men akkurat denne førjulskvelden sender NRK TV opptak av konserten Maj Britt Andersen, Lars Saabye Christensen og KORK under ledelse av Ingar Heine Bergby gjorde i Store Studio sist sommer, og opptaket vil ligge tilgjengelig på NRKs sider. Musikken er skrevet av Geir Holmsen, og solistene er Frida Fredrikke Waaler Wærvågen på cello, Daniela Reyes Holmsen på akkordeon, Ingvild Habbestad på nøkkelharpe og Ivar Anton Waagaard på flygel.