Daniela Reyes spilte konsert før hun snakka fag og framtid, i Drammen

Daniela Reyes om konsert og fag og framtid. Nå kommer den etterlengtede debutplata.(Foto: Marit Stokkenes)

Fortsatt usikker, musiker? Daniela Reyes albumdebuterer

30.09.2021
Siri Narverud Moen

Nyutdanna Daniela Reyes ga ut debutsingelen «Usikker musiker». Når hun blir spurt om framtidsutsikter, ligger pandemiens usikkerhet fortsatt der.

Jeg trenger en form for kommunikasjon med publikum eller med andre musikere for at det skal oppstå noe. Mens mange ser med forventning til fredagens «Engangsdager» som har blitt forskjøvet flere ganger, huskes hun også for en kronikk hun og to andre skreiv i vinter. Den fikk 350 andre musikere til å skrive under.
– Og dét var så langt vi gadd å telle det første døgnet, smiler hun.

Dette er et intervju Ballade.no gjorde med Reyes ei uke i juni hun satt i fagpanel for å snakke om framtida.
Fredag kommer debutalbumet hennes etter å ha blitt pandemiutsatt. Foreldrene hennes heter Maj Britt Andersen og Geir Holmsen. Musikerutdanninga heter NMH. Så hvordan ser framtida ut? Nåtida er i alle fall at Norge skal bli kjent med sangene som følger opp singelen «Usikker musiker»:
– Dette er jo en slags viseplate, men ettersom at jeg også har bakgrunn fra andre sjangere, er det trekk derifra jeg ønsket å vise. Jeg ønsket at låtene noen steder skulle være litt mer ekspressive og med litt større dynamikk, enn den mer typiske vise-popen. Jeg ville også at siden jeg spiller såpass «fint», skulle det være en del lyder med mer motstand og tekstur. Slik beskriver Reyes «Engangsdager».

– Kan ikke lage noe nytt uten å møtes
I fagpanelet der Reyes deltok på Kulturytring Drammen i juni, var også forsker Anja Nylund Hagen. De snakka om konsertnekt som da fortsatt gjaldt:
– Musikerne er blant de hardest ramma. Inntektene ble halvert i løpet av første halvår, sa Anja Nylund Hagen på utendørsscenen i Drammen. Nylund Hagen har sammen med kollegaer på Universitetet i Oslo og Telemarksforsking kartlagt norske musikkaktørers grep for å bygge muligheter i et internasjonalt marked. Nå jobber hun i Kulturrådet.

Rapporter om koronainntektstap – og støtteordningene som skal bøte på skaden – er omtalt mye, også i ballade.no igjennom pandemien. Trekkspiller, gitarist, sanger og musikkskaper – Daniela Reyes har fullført den linja det er vanskeligst å komme inn på på Musikkhøgskolen – for henne handler det om å vise at det er lite å hente når man skulle i gang med å tjene sine penger. Men like mye om alt det andre som faller bort når du henvises til sofaen og ikke konsertsalen:
– Jeg har sittet hjemme. Øvd ekstremt mye på trekkspill. Neida, altså, jeg har vært mye i studio, da. Men spesielt etter jul stoppa det litt opp: Jeg kan ikke lage musikk uten å snakke med noen, møte noen. Jeg trenger en form for kommunikasjon med publikum eller med andre musikere for at det skal oppstå noe.

Hett i Drammen: Kulturytring Drammen samla kulturbransje denne uka, Reyes var invitert av ØKS og MØST til å snakke om følgene av koronakonsertnekt. (Foto: kulturytring.no / skjermbilde)

– De langsiktige virkningene av hvordan musikere og andre roller – sceneteknikerne for eksempel – ikke har fått utvikle seg denne perioden, er jeg veldig spent på, sa Nylund Hagen.

I panelet snakka de også om at de mange enkeltpersonforetakene blant musikere kanskje ikke er den beste modellen for krise, og det gir lite sikkerhet knytta til rettigheter.

– En ting er at det nå er ekstremt krevende økonomisk. Jeg kan ikke skjønne oss som velger å bli musikere nå! Hvem i alle dager kan ønske seg de, det er en helt insane ting å gjøreMan gjør jo helt andre ting, med kanskje noen spillejobber ved siden av. Og dette er folk som er utdannet fra Musikkhøskolen eller jazzlinja i Trondheim, vi er jo ikke noobs!
– Men med tanke på kunsten er det helt krise – hvor utrolig mye man går glipp av erfaring og læring ved å ikke spille konserter, beskriver Reyes.

Sjøl om plata er innspilt, har hun ikke kunnet produsere mye nytt. Inspirasjonen ble i perioder borte når man ikke møtes.
– Jeg følte at jeg hadde brukt opp alt jeg noen gang hadde tenkt på, jeg veit ikke om noen får høre dette noen gang, om jeg får spilt dette for noen …

For sjøl om man kan se på det som skjedde som uendelig av tid med god arbeidsro, «er det er ikke bare bare å skulle finne på noe for seg selv», som Reyes sier.
– Men dét handler jo om det å generelt være arbeidsledig, beskriver hun.

Les også: – Vil jeg virkelig satse på noe så sårbart?

I Drammen ble hun intervjua av Kari Slaatsveen på scenen: – Miste en hel generasjon … Satte dere det på spissen, eller er det håpløst?
– Vi sendte den til kulturdepartementet for å prøve å få svar på spørsmålet skal vi bare slutte å spille, liksom?

De unge musikerne pekte på at krisestøtten ikke er der for de uetablerte:
– Vi har ingen penger fra en tidligere suksess. Og det er ikke sånn at straks det åpner går det rundt økonomisk, sier Daniela til Ballade.

– Som musiker er det veldig skummelt å kritisere noe som helst, å stikke seg fram: Du vil ikke bli oppfatta med «hei, det er  så synd på oss som ikke får statsstøtte.» Vi ville imidlertid gjøre politikerne oppmerksomme på at det er krise, og at vi finnes. Det sånn her det er.

«Underbetalte musikere var ikke bare et problem før pandemien, men nå ser vi konsekvensene av det tydeligere enn noen gang,» skreiv hun sammen med Elias Tafjord og Georg Minos i VG.

– Det ser jo bedre ut nå, men et av poengene våre var at det gikk ikke kjempebra før pandemien heller. Det kan være skummelt å be om honorar, men er du ferdig med bachelor og andre året som frilans, da burde man kunne få lønn for arbeidet man gjør. Men så er det ikke automatisk at dét skjer.

Ballade møtte Daniela Reyes i slutten av juni, under Kulturytring Drammen og på konsert.

Relaterte saker

Studentutvalget NMH: Simon Andre Nilsson, Oskar Goedvriend Lindberget, Annie Eline Lundgreen, Hans Kristian Ven Røstad og Elise Sandvik Olsen

– Vil jeg virkelig satse på noe så sårbart?

– Det å satse på musikkutdanning ble ikke mindre skummelt av å høre om alle som mister inntekter og spillejobber....

Girl In Red

Det store skillet mellom digitale vinnere og tapere

Deler av norsk musikkbransje ser på strømming og digitale plattformer med stjerner i øynene. Andre ser bare utfordringer. Ytterpunktene skildres...

Roy Aulie Jacobsen (UiO), Mari Torvik Heian (Telemarksforsking), Bård Kleppe (Telemarksforsking) og Anja Nylund Hagen (UiO)

Norsk musikkbransje – digitale pionerer i ambivalens

Norsk musikkbransje var blant de første i verden i å omstille seg til digital musikkdistribusjon. Men klarer de digitale pionerene...

Lystekniker Ingrid Høsøien på jobb

Rekrutteringa stopper opp i konsertbransjen: – Mange vil slutte

KORONAKRISA: Nøkkelpersoner vurderer å slutte i jobber knytta til arrangement som følge av krisa. En ny undersøkelse viser at flere...

Joddski

Juleduetter: Forutsigbare svulstigheter, bling på norsk og dårlig samvittighet

Blant all julemusikken finner du denne gjentatte øvelsen: Duettene. Vi har hørt på et utvalg. I år vil «alle» synge...

Flere saker

Skjermdump av Huldra

La oss snakke om digital kulturarv, også i musea!

Ein stadig større del av kulturen vår er digital, også populærmusikken. No får musea hjelp frå Nasjonalbiblioteket til å ta...

Chris Holsten mottar Spelleman for Årets låt

– Mye av glamouren og høytideligheten har blitt borte

– Det stormer alltid rundt Spellemann, skriver Mona Olsen, men viser eksempel på hvordan prisutdelinga tar til seg forslag og...

Cheb Runner spilte på Melaklubb på Khartoum høsten 2022.

To Oslo-klubber med musikkprofil stenger dørene

Siste dans for Khartoum Contemporary Art Center og Godthåb Cafe & Bar.