Fortsatt usikker, musiker? Daniela Reyes albumdebuterer

Nyutdanna Daniela Reyes ga ut debutsingelen «Usikker musiker». Når hun blir spurt om framtidsutsikter, ligger pandemiens usikkerhet fortsatt der.

– Jeg trenger en form for kommunikasjon med publikum eller med andre musikere for at det skal oppstå noe. Mens mange ser med forventning til fredagens «Engangsdager» som har blitt forskjøvet flere ganger, huskes hun også for en kronikk hun og to andre skreiv i vinter. Den fikk 350 andre musikere til å skrive under.

– Og dét var så langt vi gadd å telle det første døgnet, smiler hun.

Dette er et intervju Ballade.no gjorde med Reyes ei uke i juni hun satt i fagpanel for å snakke om framtida.

Fredag kommer debutalbumet hennes etter å ha blitt pandemiutsatt. Foreldrene hennes heter Maj Britt Andersen og Geir Holmsen. Musikerutdanninga heter NMH. Så hvordan ser framtida ut? Nåtida er i alle fall at Norge skal bli kjent med sangene som følger opp singelen «Usikker musiker»:

– Dette er jo en slags viseplate, men ettersom at jeg også har bakgrunn fra andre sjangere, er det trekk derifra jeg ønsket å vise. Jeg ønsket at låtene noen steder skulle være litt mer ekspressive og med litt større dynamikk, enn den mer typiske vise-popen. Jeg ville også at siden jeg spiller såpass «fint», skulle det være en del lyder med mer motstand og tekstur. Slik beskriver Reyes «Engangsdager».





– Kan ikke lage noe nytt uten å møtes

I fagpanelet der Reyes deltok på Kulturytring Drammen i juni, var også forsker Anja Nylund Hagen. De snakka om konsertnekt som da fortsatt gjaldt:

– Musikerne er blant de hardest ramma. Inntektene ble halvert i løpet av første halvår, sa Anja Nylund Hagen på utendørsscenen i Drammen. Nylund Hagen har sammen med kollegaer på Universitetet i Oslo og Telemarksforsking kartlagt norske musikkaktørers grep for å bygge muligheter i et internasjonalt marked. Nå jobber hun i Kulturrådet.

Rapporter om koronainntektstap – og støtteordningene som skal bøte på skaden – er omtalt mye, også i ballade.no igjennom pandemien. Trekkspiller, gitarist, sanger og musikkskaper – Daniela Reyes har fullført den linja det er vanskeligst å komme inn på på Musikkhøgskolen – for henne handler det om å vise at det er lite å hente når man skulle i gang med å tjene sine penger. Men like mye om alt det andre som faller bort når du henvises til sofaen og ikke konsertsalen:

– Jeg har sittet hjemme. Øvd ekstremt mye på trekkspill. Neida, altså, jeg har vært mye i studio, da. Men spesielt etter jul stoppa det litt opp: Jeg kan ikke lage musikk uten å snakke med noen, møte noen. Jeg trenger en form for kommunikasjon med publikum eller med andre musikere for at det skal oppstå noe.

– De langsiktige virkningene av hvordan musikere og andre roller – sceneteknikerne for eksempel – ikke har fått utvikle seg denne perioden, er jeg veldig spent på, sa Nylund Hagen.

I panelet snakka de også om at de mange enkeltpersonforetakene blant musikere kanskje ikke er den beste modellen for krise, og det gir lite sikkerhet knytta til rettigheter.

– En ting er at det nå er ekstremt krevende økonomisk. Jeg kan ikke skjønne oss som velger å bli musikere nå! Hvem i alle dager kan ønske seg de, det er en helt insane ting å gjøre … Man gjør jo helt andre ting, med kanskje noen spillejobber ved siden av. Og dette er folk som er utdannet fra Musikkhøskolen eller jazzlinja i Trondheim, vi er jo ikke noobs!

– Men med tanke på kunsten er det helt krise – hvor utrolig mye man går glipp av erfaring og læring ved å ikke spille konserter, beskriver Reyes.

Sjøl om plata er innspilt, har hun ikke kunnet produsere mye nytt. Inspirasjonen ble i perioder borte når man ikke møtes.

– Jeg følte at jeg hadde brukt opp alt jeg noen gang hadde tenkt på, jeg veit ikke om noen får høre dette noen gang, om jeg får spilt dette for noen …

For sjøl om man kan se på det som skjedde som uendelig av tid med god arbeidsro, «er det er ikke bare bare å skulle finne på noe for seg selv», som Reyes sier.

– Men dét handler jo om det å generelt være arbeidsledig, beskriver hun.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I Drammen ble hun intervjua av Kari Slaatsveen på scenen: – Miste en hel generasjon … Satte dere det på spissen, eller er det håpløst?

– Vi sendte den til kulturdepartementet for å prøve å få svar på spørsmålet skal vi bare slutte å spille, liksom?

De unge musikerne pekte på at krisestøtten ikke er der for de uetablerte:

– Vi har ingen penger fra en tidligere suksess. Og det er ikke sånn at straks det åpner går det rundt økonomisk, sier Daniela til Ballade.

– Som musiker er det veldig skummelt å kritisere noe som helst, å stikke seg fram: Du vil ikke bli oppfatta med «hei, det er så synd på oss som ikke får statsstøtte.» Vi ville imidlertid gjøre politikerne oppmerksomme på at det er krise, og at vi finnes. Det sånn her det er.

«Underbetalte musikere var ikke bare et problem før pandemien, men nå ser vi konsekvensene av det tydeligere enn noen gang,» skreiv hun sammen med Elias Tafjord og Georg Minos i VG.

– Det ser jo bedre ut nå, men et av poengene våre var at det gikk ikke kjempebra før pandemien heller. Det kan være skummelt å be om honorar, men er du ferdig med bachelor og andre året som frilans, da burde man kunne få lønn for arbeidet man gjør. Men så er det ikke automatisk at dét skjer.

Ballade møtte Daniela Reyes i slutten av juni, under Kulturytring Drammen og på konsert.