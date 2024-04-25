Bendik Giske hedret som Årets artist i Tyskland

Bendik Giske ble nylig kåret til årets artist under German Jazz Prize. En saksofonist og komponist som kontinuerlig flytter grensene, sa juryen i sin begrunnelse.

Det er Jazzinorge.no som melder at den norske saksofonisten og komponisten Bendik Giske sist uke ble tildelt prisen Årets artist under German Jazz Prize. Prisutdelingen er den største innen jazz i det tyskspråklige musikkmarkedet, og saksofonistens ekstraordinære aktivitet på tyske scener fanget juryens oppmerksomhet, fortalte prisutdeleren.

I sin takketale nevnte Giske både juryen og alle som har trodd på prosjektet, og benyttet samtidig anledningen til å fremme et langt større budskap, melder Jazzinorge.no:

– Vi vet alle at musikk, spesielt jazz og improvisasjon, ikke kommer ut av et vakuum. Vi må sørge for at andre stemmer blir hørt, at vi ikke skaper et miljø der en ved å uttrykke sine ideer risikerer faglig og sosial ekskludering. For å fremme kreativ kraft og mangfold, må vi være i stand til å si ifra i møte med vold. Så, befri gislene, befri Gaza!

Juryen skriver følgende i begrunnelsen for prisen:

Bendik Giske is a saxophonist and composer that continuously pushes the boundaries of his instrument and body. Buoyed by international critical acclaim he has built an international audience traversing the divide between the acoustic and the electronic, jazz and experimental music. His third, eponymous album was produced by the British electronic musician Beatrice Dillon, and is an unadorned and elemental approach to Giske’s performance, honing in on pattern and rhythm to bring out a different dimension of his mesmerising sound.