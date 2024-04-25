Bendik Giske

Saksofonist og komponist Bendik Giske ble Årets artist under German Jazz Prize sist uke.(Foto: Luke Abby)

Bendik Giske hedret som Årets artist i Tyskland

25.04.2024

Bendik Giske ble nylig kåret til årets artist under German Jazz Prize. En saksofonist og komponist som kontinuerlig flytter grensene, sa juryen i sin begrunnelse.

Det er Jazzinorge.no som melder at den norske saksofonisten og komponisten Bendik Giske sist uke ble tildelt prisen Årets artist under German Jazz Prize. Prisutdelingen er den største innen jazz i det tyskspråklige musikkmarkedet, og saksofonistens ekstraordinære aktivitet på tyske scener fanget juryens oppmerksomhet, fortalte prisutdeleren.

I sin takketale nevnte Giske både juryen og alle som har trodd på prosjektet, og benyttet samtidig anledningen til å fremme et langt større budskap, melder Jazzinorge.no:
– Vi vet alle at musikk, spesielt jazz og improvisasjon, ikke kommer ut av et vakuum. Vi må sørge for at andre stemmer blir hørt, at vi ikke skaper et miljø der en ved å uttrykke sine ideer risikerer faglig og sosial ekskludering. For å fremme kreativ kraft og mangfold, må vi være i stand til å si ifra i møte med vold. Så, befri gislene, befri Gaza!

Juryen skriver følgende i begrunnelsen for prisen:
Bendik Giske is a saxophonist and composer that continuously pushes the boundaries of his instrument and body. Buoyed by international critical acclaim he has built an international audience traversing the divide between the acoustic and the electronic, jazz and experimental music. His third, eponymous album was produced by the British electronic musician Beatrice Dillon, and is an unadorned and elemental approach to Giske’s performance, honing in on pattern and rhythm to bring out a different dimension of his mesmerising sound.

Bendik Giske på Blå Foto: Martine Lund / Bylarm

Derfor er det verdt å se Bendik Giske i mer enn to akter

Ballades anmelder lot seg begeistre av elektronika-saksofonistens konserter under Bylarm.

Anette Trettebergstuen framfor verk av Gunvor Nervold Antonsen

Kunstnarkår – vil utarbeide verdiprinsipp for betaling av kunstnarisk arbeid

Kulturinstitusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar, ein standard for honorering og eiga satsing på samisk kultur. I dag la...

Mind over MIDI

Mannen bak Mind over Midi og en enorm mengde elektronika er borte

Skaperen av ambiente snøfonner, vakker dub og en imponerende mengde musikk er død.

Bjørn Alterhaug til venstre og John Pål Inderberg under tildelingen av Kongens fortjenstmedalje i Trondheim 17. mars

Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg om jazz og storpolitikk

KRONIKK: Den bestialske krigen i Ukraina tvinger tankene mot et glimt om jazz og rollen i tidligere stormaktkonflikter, skriver Bjørn...