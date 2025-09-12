Ballade video: Gi meg solen

Vi myser opp mot himmelen med Martin Hagfors og Tuva Syvertsen, Violet Road, Ole Kirkeng, Moreller, Les Dunes, Sad Chloë, SoftSun og Himmelleite.

Dette er utgave nummer 280 av Ballade video. Denne gangen med litt ekstra fokus på gitardrevet og utforskende rockemusikk, representert ved fine bidrag fra Les Dunes, SoftSun og Sad Chloë. Vi er også innom folkemusikk og moderne country, og ser hvordan veteranen Martin Hagfors nytolker deler av katalogen sin.

Vi presenterer ellers brødregjengen i Violet Road, som også har en solid og omfattende produksjon. De varmet nylig opp for selveste Åge Aleksandersen på Lerkendal i Trondheim, og forteller litt om det møtet. Hele 75 000 mennesker møtte sist helg opp for å feire Åge og musikken.

Kort sagt: God fornøyelse!

MARTIN HAGFORS feat. Tuva Syvertsen: Linchpin

Martin Langlie, Tuva Syvertsen, Erik Sollid og Magnus Larsen fra Valkyrien Allstars gjør alle en svært fin innsats på det nye albumet til Martin Hagfors. De ti sangene på Folk-A-Dots er Hagfors´ egne folk songs – alt hentet fra den store katalogen til den norsk-amerikanske artisten.

Folk-A-Dots byr på nytolkninger av materiale som tidligere er utgitt, blant annet med prosjektene Home Groan og HGH. Sangene stammer fra en periode på opp mot 30 år.

– Jeg la voksen-karrieren på hylla i 10 år for å bruke alt av tid på kidsa med Meg Og Kammeraten min, sier Hagfors til Ballade video. – I fjor ble jeg rastløs – og med plata London Dry med Aslag Haugen bestemte jeg meg for å begynne med kveldsarbeid på nytt.

– Jeg flyttet også hele min katalog på 28 album over til en ny distributør, Diger. I det arbeidet tok jeg meg friheten til å kuratere egne album, bytte på rekkefølger, forkaste låter – og i det hele tatt gjøre som jeg vil.

– I katalogen ligger det låter som jeg oppfatter som folkemusikk – og disse «prikkene» eller pixlene ville jeg samle og gjøre om til et nytt bilde. I frihetens navn begynte jeg også å ta opp tråden som livemusiker, men denne gang uten band. Jeg gjorde en turné alene i vinter, med minst mulig ansvar og mest mulig fokus på låter. Det skal jeg fortsette med.

Folk-A-Dots slippes på ME Records 12. september, og følges opp med flere spillejobber. Videoen til vakre «Linchpin» er ved Kari Slaatsveen.



VIOLET ROAD: Gold

Violet Road er opprinnelig fra Kåfjord. De har gitt ut åtte studioalbum, der Back On Level One fra 2024 er det nyeste. Nylig varmet de opp for Åge Aleksandersen i Trondheim, da han og Sambandet tok farvel med tre fullsatte konsertkvelder på Lerkendal.

– Vi gjorde tre 45 minutters sett som også inkluderte en låt med Tora Daa, samt urpremieren på Jørgen «Joddski» Nordengs nye låt «Heilt Heil». Og hver dag sto Åge rett bak oss og varmet opp alene med kassegitaren.

– Den siste dagen vi gikk av scenen, stoppa Åge å spille, så på oss lenge og sa: – Æ e stoilt av dokker, gutta. Det var svimlende å høre fra Norges største artist. Alt sammen var nærmest en ut av kroppen-opplevelse.

Violet Road er også aktuelle med en riktig fin video til «Gold», der unge filmskapere fra Tromsø-miljøet står for manus og innspilling. Her har Jenny Speight og Øyvind Nyhus Christoffersen hovedrollene, mens Adrian Tolke Jakobsen har filmet og klippet.

– Vi i bandet ga fullstendig frie tøyler til ungdommen. Vi er helt ellevilt fornøyde, og synes videoen virkelig speiler låta. Det har vi allerede fått mye tilbakemeldinger på.

Regissør Mikkel Soleng Rundberg sier:

– Vi ønsket å få fram en tidløs historie i den vakre naturen i Nord-Norge. Fokuset var på å finne de rette plassene og de rette klippene til å speile stemningen i låta.

– Låta handler jo om følelser rundt det å starte på nytt, sorg over det som en gang var, men samtidig den euforiske gleden over å ha alle gyldne muligheter foran seg. The future is Gold.



OLE KIRKENG: Bare Minimum

Spellemannvinner Ole Kirkeng har vært over grensen til Sverige, til gården til Amanda Bergman og Rockbonden studio i de svenske skoger. Han tok også med seg sitt faste band, samt produsenten Dominic Billett. «Bare Minimum» er første single fra Kirkengs kommende andre studioalbum, Cowboy Lie Detector Machine.

– Jeg har en god stund gått rundt og fundert på green screenens kraft og muligheter, forteller Kirkeng til oss.

– Da jeg fant ut at jeg kunne leie en skjerm for 475 kr fra det jeg tror var hovedkvarteret til en gammel MC-klubb eller et konspirasjonsteori-miljø, skjønte jeg at jeg måtte slå til.

– Vi skulle filme utenfor leiligheten min på Kampen, men så fant vi ut at grønnskjermen kunne bæres rundt. Og siden bandmedlemmene var gira på å bære den, ble Oslos gater vårt lerret. I seks timer holdt vi på – og jeg gikk 25 000 skritt i cowboyboots.

– Men hvor bra ble ikke den framen utenfor Hard Rock Cafe på Oslo S? spør en entusiastisk låtskriver og artist.

– Eller dansingen på Tøyen Torg? Helt money, om du spør meg. I prosessen hadde vi det også rett og slett bare helt sjukt gøy. Det føler jeg kan merkes.

Cowboy Lie Detector Machine skal i januar 2026 slippes på DWYBO – også kjent som Die With Your Boots On.



MORELLER: Short Striped Shorts

– Jeg heter Ylva Sofie Lærum og bruker artistnavnet Moreller. Jeg er en 22 år gammel låtskriver fra Asker. Og jeg har nettopp sluppet min første musikkvideo til min egen låt «Short Striped Shorts».

Det er alltid like hyggelig å sette på debutanter. Som i dette tilfellet stiller spørsmålet: Har du kjent på misunnelsen når noen får alt til å se så enkelt ut? Eller hvordan noen kan valse gjennom livet uten å bry seg om hva andre mener?

– Låten og musikkvideoen gir ord og bilder til hvordan sjalusi kan oppstå. Og hvordan denne følelsen samles i metaforen om short striped shorts – som et bilde på frihet, sjarme og bekymringsløshet.

I den lekne videoen følger vi Moreller gjennom en sommerflørt, fra første møte på telefonen til flyreisen over havene – og den bittersøte følelsen idet sommeren nærmer seg slutten.

Våren 2025 ga Moreller ut sin første EP: «Until The End». Fremover ønsker hun også å skrive mer materiale på norsk, noe vi antagelig får høre alt til neste år.

Musikkvideoen er regissert og klippet av Hannah Kleiven.



LES DUNES: Lost signal from Utsira

Da går vi inn i en egen avdeling for mer eller mindre eksperimentell og gitardrevet rockemusikk – noe som sjelden er særlig feil. Vi starter med det alternative bandet Les Dunes fra Haugesund, som består av Per Andreas Haftorsen (gitar), Morten Jackman (trommer) og Per Steinar Lie (bass).

Om du drar kjensel på disse navnene, kan det fort være at du har hørt medlemmene i sterke norske rockeband fra tidligere. Da snakker vi The Low Frequency in Stereo, Undergrünnen, Lumen Drones, Helldorado og Action & Tension & Space.

– «Lost Signals from Utsira» er post rock uten å bli for pompøs, som mange av de moderne postrockerne er for tiden, sier Per Steinar Lie i en kommentar til låten.

– Vi i Les Dunes prøver å lage litt skitten instrumental rockemusikk. Vi havner ofte i post rock-baggen, uten at vi selv er for store fans av denne sjangeren.

Les Dunes har ellers blitt sammenlignet med kritikerroste slow core– og post rock-band som Codeine og Explosions In The Sky. Selv mener Lie at musikken kan minne om vibbene til den tidlige tiden med The Low Frequency in Stereo.

Albumet From Etne To The Edge Of Space ble sluppet sist fredag. Utgiver er Kapitän Platte og Cargo Records. Videoen er laget av gitarist Per Andreas Haftorsen.



SAD CHLOË: Sunbelly

Premiere! Den 28. august slapp Sad Chloë sitt nye album, Sunroad Miller. I dag slippes den første videoen fra utgivelsen – til låten «Sunbelly». Den kom som en liten teaser i juni, og ble spilt på alternativ radio i Frankrike. Og trukket frem av Deichman musikk her hjemme.

– «Sunbelly» er den mest «vanlige» låta på et album fylt av eksperimentelle låter og arrangementer, forteller plateselskapet Kokos In Space Records.

– Det er også en låt fylt av sommer og melankoli, noe som understrekes av videoen.

Sad Chloë holder til utenfor Flisa, og har gitt ut hele fem album siden oppstarten i 2020.

– Sunroad Miller er kanskje det mest «Sad Chloë-ete» albumet vi har laget til nå, sier vokalist og gitarist Uno Møller til oss.

– Gitar, bass og trommer skaper en form for melodiøs, eksperimentell, delvis dissonant og bråkete instrumental rock, som likevel har vokal. Uten masse produksjonstriks.

– Nytt studiorom og mer plass har vært med på å forme soundet også. Vi har kunnet gjøre mer ting med utgangspunkt sammen som band enn før.

Trommeslager Tyge Møller står selv bak videoen. Vi hører og ser også Elida Inman på bass og vokal. Medlemmene bør ellers være kjent fra band som Team Me, Twin Pines Mall og Eight Minus.



SOFTSUN: A Hundred And Sixteen

Mer sol! Over til SoftSun, et band som startet i 2023 – og som faste lesere av Ballade video kanskje drar kjensel på. Det består av den amerikanske gitaristen Gary Arce fra Yawning Man – samt den norske bassisten og sangeren Pia Isaksen.

– Denne låta kom ut av følelsen av å våkne opp og ikke kjenne igjen virkeligheten man befinner seg i, beretter Isaksen, som også har brukt artistnavnet Pia Isa.

– Den handler om angst, forvirring og paranoia rundt det. Som om ting er blitt tuklet med eller manipulert, og man ikke har kontroll. Vi har forsøkt å uttrykke følelsen av kaos, støy og det å ikke forstå. Samtidig ville vi prøve å holde fotfestet i både musikken og det visuelle.

– Videoen har en blanding av ro og kaos i bildene. Med mye støy og flimmer som representerer det som ikke virker – og som føles som en slags forvrengt virkelighet.

– Planene videre nå er å slippe to låter til før vårt neste album kommer ut 7. november. Deretter blir det en månedslang Europaturné sammen med Yawning Man i november og desember.

– Norge er dessverre ikke inkludert denne gangen, men vi håper å få spilt her om ikke altfor lenge. Vi er også ivrige etter å skrive ny musikk, så det vil nok skje så snart det blir tid til det.

På SoftSuns kommende andrealbum på Heavy Psych Sound medvirker Robert Garson på trommer. Utgivelsen har fått tittelen Eternal Sunrise.



HIMMELLEITE: Hundrad stykkje fe / Hallingen hass Engebret

Da blir det nok et brått sceneskifte. Ingrid Lingaas Fossum fra Valdres ga i fjor ut den fine Eit halvt tusenår på Ta:lik i forbindelse med 500-årsjubileet for den eldst daterte langeleiken i Norge. Dette skrev Thomas K.B. Olsen en større sak om her i Ballade.

Nå dukker Fossum opp igjen, denne gangen i duoen Himmelleite. Sammen med Vemund Olav Aukrust fra Lom i Gudbrandsdalen har hun gitt ut albumet Efterklang fra fjeldreisen på plateselskapet Melovitten i Vågå.

Himmelleite startet i 2022, og utforsker to musikalske ytterpunkt: Langeleik og orgel – med innslag av sang og kraviklyre. Duoen spiller folkemusikk fra sine hjemtrakter, som de har funnet i notesamlinger og på folkemusikkarkivet.

På det nye albumet får du høre både halling, lyarlåttar, salmer og viser, springleik og valdresspringar i duoens egne arrangement – tidvis kombinert med klassiske tolkingar av det same slåttematerialet.

– Tittelen Efterklang fra fjeldreisen har vi henta frå ei notenedteiking av komponisten Halfdan Kjerulf, sier Ingrid Lingaas Fossum. Hun forteller ellers at Himmelleite er et annet ord for horisont.

Vemund Olav Aukrust legger til at mye av materialet er inspirert av fjellområdet Jotunheimen.

– Ideen bak prosjektet var særleg å spore opp ord og tonar som hadde sprunge ut av seterkulturen der.

Produsent for albumet er Vegar Vårdal, som vi har presentert flere ganger i Ballade video.

