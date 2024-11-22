Ballade video: Ulltrøye, baby

Vi går, løper og spiser med King Hüsky, Earth Moon Transit, Crybaby Claire, Ruben, 2AM-DM, Symre, Meg og Kammeraten Min og Igor Dunderovic og Fetterforeningen.

Ukens store nyhet for denne spalten er at Ballade og Parkteatret i Oslo har gått sammen om et nytt prosjekt. En søndag i måneden vil vi nemlig vise en raus håndfull aktuelle musikkvideoer fra musikklivet i Norge, fra alle sjangre og musikalske uttrykk.

Det første av disse arrangementene er nå på søndag i baren til Parkteatret. Søndag 24. november kl. 19.00 er det duket for musikkvideo-visning, med både undertegnede og Ballade-redaktør Guro Kleveland. Det er et begrenset antall plasser, så det kan nok lønne seg å komme litt tidlig. Arrangementet er gratis.

På sikt håper vi også å kunne bygge ut visningen med korte scene-intervjuer med artistene, bandene og regissørene bak videoene. Du kan lese mer i denne artikkelen hos Ballade – eller her på hjemmesidene til Parkteatret. Selve arrangementet finner du her på Facebook, så ta gjerne turen til hjertet av Grünerløkka søndag kveld.

Kort sagt: God fornøyelse!

KING HÜSKY: Running

Premiere!

I dag slippes den første singelen med King Hüsky, som er soloprosjektet til Vidar Landa fra Kvelertak.

– King Hüskys låter byr på et overraskende skifte av perspektiv, sier utgiver Frode Strømstad, som flere av våre faste lesere sikkert kjenner fra band som I Was A King og The No Ones.

– Ikke bare fordi musikken er utallige splitthopp fra det Vidar Landa har skapt som gitarist med Kvelertak. Men fordi den beveger seg så uanfektet fra gutterommet til verdensrommet.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– På egenhånd fremstår Landa som en grubler fra Forus utenfor Siddisbyen, med sans for humor og romanene til Johan Harstad, fortsetter Strømstad.

– Det selvtitulerte debutalbumet kan bli alternativpopens svar på kokeboken Fra Boller til Burritos – fra råflott pyro til ubetalt giro.

Albumet er – i tråd med ideen om mødres fortreffelighet – innspilt og produsert i samarbeid med Anne Lise Frøkedal, moren til Landas eget barn.

De øvrige musikerne er solide Stavanger-navn som Børge Fjordheim (trommer) og Arthur Berning (bass). Mange kjenner nok Fjordheim fra hans samarbeid med blant annet Cloroform, Morten Abel og Sivert Høyem. Berning er vel mest kjent som skuespiller, men har også vært aktiv som produsent, tekniker og musiker i Stavanger.

Videoen er klippet sammen av Vibeke Heide og Vidar Landa.



EARTH MOON TRANSIT: Sun Song

Trondheimsbandet Earth Moon Transit har sluppet «Sun Song», som er andre single fra deres kommende plate Faking It, Not Making It, er planlagt utgitt i mars 2025 på fine Øra Fonogram. De omtaler musikken som «nedpå, akustisk og hypnotisk» – for de som liker Sun Kil Moon, Bill Callahan og Wild Oldham.

Earth Moon Transit startet som et solo-soveromsprosjekt i 2018. De omtales i dag som en kvartett som utfordrer grenser og lager støyrock for sarte sjeler, med skingrende vegger av lyd og suggerende krautrock-partier, lo-fi soveromspop – samt helt nedstrippede og skjøre folk-låter.

Debutalbumet Faking It, Not Making It er innspilt og mikset i samarbeid med Kyrre Laastad, som tidligere har jobbet med blant andre Jenny Hval, Lost Girls, Gåte, Erlend Ropstad, Stina Stjern, MoE og Moon Relay.

Fra før av har Earth Moon Transit utgitt de to EP-ene «EP1» og «Boring Songs for Boring Days», begge preget av sterk DIY-estetikk. De har også gitt ut to singler i begrenset opplag på Øra Fonogram, én liveplate på Moskus Recordings og en 41 minutter lang sang kalt «Kraut In C#».

Earth Moon Transit består av Nicolas Leirtrø (baritongitar), Ole Jørgen Kristensen (gitar og vokal), Arne Bredesen (gitar) og Trym Karlsen (trommer). Vi ser frem til å høre mer.



CRYBABY CLAIRE: Leaving You

Crybaby Claire slapp nylig EP-en «You Should All Be Crying», mikset av Vilde Ilkama Nupen og mastret av Queer Ear Mastering i Berlin. Den femspors utgivelsen byr ifølge artisten på kjølige, atmosfæriske lyder og melankolsk vokal, og utforsker sårbarhet og motstandskraft. Med inspirasjon fra artister som Farah, Molly Nilsson og Fabiana Palladino – og ikke minst av tradisjonen rundt gråtekoner.

Nå har Crybaby Claire også laget en video til låten «Leaving You» – en sang som dykker ned i de motstridende følelsene rundt å forlate noen man egentlig vil ha.

– Kanskje låta egentlig handler om min egen emotional unavailability, sier Crybaby Claire, alias Namra Beatrix Saleem.

– Jeg var i hvert fall veldig emo den perioden jeg jobbet med EP-en. Jeg hadde folk rundt meg, men jeg følte meg likevel alene.

– Tanken på å faktisk slippe musikken virka skummel, spesielt siden dette er første gang jeg også produserer. Men siden EP-en min handler om å omfavne sårbarhet og finne styrke i den, måtte jeg på en måte følge mitt eget råd.

Videoen er filmet av Azar Ebrahimi og Astrid Alexandersson, og er spilt inn i artistens lille, rosa leilighet som en del av et kort dokumentarprosjekt. Her skulle filmmaklerne la rommet fortelle en historie, med Virgina Woolf som inspirasjonskilde.



RUBEN: Milk And Honey

Ruben, alias Ruben Markussen, vokste opp på Bjarkøy i Troms. Han debuterte med låten «Walls» i 2017, og ble nominert til både P3 Gull og Spellemannprisen året etter.

Han vant Spellemannprisen 2019 i kategorien Årets låt for «Lay By Me», og ble også nominert i klassen Popartist for EP-en «Melancholic». Dette året fikk han også Musikkforleggerprisen 2019 for Årets gjennombrudd – Populærmusikk.

Tidligere i år har Ruben gitt ut singlene «Oh Lord» og «December (Honey, Honey)». I starten av november fulgte han opp med en ny låt og video, kalt «Milk and Honey». De to sistnevnte er ifølge Blikk.no del av et nytt prosjekt, som tar for seg de ulike fasene i et brudd.

– «Milk and Honey» handler om en kveld hvor jeg møtte på en gammel flamme og hva som gikk gjennom hodet mitt i det øyeblikket, sier Ruben i en pressemelding.

– Dette er en av flere låter jeg har jobbet med i den siste tiden, som har en retning jeg har gravd og følt etter i ett år nå. Jeg kjenner meg veldig hjemme i den melankolske, men fortsatt lekne og frie følelsen som «Milk and Honey» har.

– Jeg er enda i starten av denne prosessen, men det har oppstått en helt ny kjærlighet for musikk. Jeg kjenner det klør etter å få vist noe av den nye musikken fram på høstturneen min i november.

Denne lørdagen står Ruben på scenen på Rockefeller i Oslo. Kommende helg kan han oppleves på Fiskepiren i Stavanger, og på USF Verftet i Bergen.

Det er Amalie Valmyr Wikmark som står bak videoen, med klipping av Thor Håkon Ulstad.



2AM-DM: We Both Smoke Again

2AM-DM er prosjektet til Aksel Krystad og Robin Howard fra Oslo. De har fått svært god respons på debutsingelen «We Both Smoke Again», og hadde nylig en fullsatt debutkonsert på Harlem i Oslo. Låten hadde radiopremiere på en fransk radiostasjon, mens duoen gjorde sitt første intervju med britiske Future Hits Radio.

«We Both Smoke Again» er den første låten Robin og Aksel skrev sammen. Her viser vi den i en video-versjon «uten filter», nedstrippet og akustisk.

Aksel Krystad og Robin Howard er begge i 20-årene, med bakgrunn fra ulike musikkstudier og prosjekter. De sier selv at de spiller neo-nostalgisk poprock, med referanser til band som Coldplay, The Killers og Keane.

– Våre tidligere prosjekter har gjerne siktet mot perfeksjon, mens vi nå går for det motsatte. 2AM-DM styres av følelser – og vår evne til å være sårbare og ærlige med hverandre gjennom hele den kreative prosessen.

Videoen er produsert for Sony Music Norway, med Erik Carswell som produsent, videograf og klipper. Christin Andreassen har regien, mens Samra Avdagic spiller hovedrollen.

Det er ellers klart at 2AM-DM skal spille på Trondheim Calling 2025. Og som de selv uttrykker det på engelsk:

– Our music is from and for the heart. It’s heartcore.



SYMRE: Ulltrøye baby

Symre Taugbøl Bang er en 22 år gammel låtskriver og gitarist fra Morgedal i Vest-Telemark. «Ulltrøye baby» er hentet fra det morsomme og varierte albumet Elles ganske frisk, som kom 1. oktober 2024.

– Eg har drive med musikk gjennom heile oppveksten. Hovudinstrumentet mitt er gitar, men song og hardingfele har alltid vore med på vegen, forteller hun.

– På musikklina i Skien kom for alvor interessa for tekstskriving, og eg avslutta VGS med å spele inn albumet Ymse med hjelp av ein klassekamerat. Elles ganske frisk kjem tre år etter – med tekst og musikk skrive i alderen 18 til 21.

– Eg likar tekstar med humor trass i alvorlege tema, som ein kan høyre i singelen «Det er mange som hatar jol» frå 2023. Eg knyt mykje av identiteten til heimstaden min, og har komponert og spelt inn jubileumslåta til Vest-Telemark Blad: «Allting som har skjedd».

Våren 2025 skal Symre ha gjort ferdig en fireårig bachelor i utøvende musikk, delt mellom jazzgitar på Griegakademiet i Bergen og det frie bachelor-studiet på NMH i Oslo. Hun har også skrevet bygdelåta «Kom heim att», som er brukt i en dokumentarfilm om fraflytting frå Vest-Telemark.

– Eg kjenner meg mest heime i soloformatet med gitar og song, som med hjelp av loop station og stomp box blir eit lite einmannsorkester. Når sjansen byr seg speler eg med eige band, der telemarkingane Jon Espelid på trommer og Torjus Gravir Klykken på bass er å rekne som faste medlem.



MEG OG KAMMERATEN MIN: Gå-sangen

Vi går til fots, i søvne, arm i arm, vi går dit og hit og utenom og vekk, vi går hjem og bort …

– Dette er en sang om å gå, sammen med hverandre og gjennom et langt liv, sier Meg og Kammeraten Min.

– Låten har blitt spilt live en stund, og har blitt en favoritt blant refleksvestkledde mennesker med utferdstrang, slik som barnehager på tur. Men den er kanskje like mye et anthem for de som går for å holde rullatoren ved like?

De som går og går i denne forbindelsen er i hvert fall Martin «Faffar» Hagfors og Erik Johannesen. Nikolai Hængsle og Martin Langlie går også, samtidig som de spiller henholdsvis bass og trommer.

Tekst og melodi til «Gå-sangen» er av Martin Hagfors, som også spiller gitar og synger. Erik Johannesen bidrar med sang, trombone og synth. Den sjarmerende animasjonsvideoen er ved Dana Jennings Jelter, som også har lagd dukkene. Kelsey Francis-Fath har vært kamera-assistent.

Meg og Kammeraten Min har også operert som Mr. E & Me, og ble startet rundt 2006 av Martin Hagfors og Håkon Gebhardt. Erik Johannessen tok over etter Gebhardt i 2015.



IGOR DUNDEROVIC OG FETTERFORENINGEN: Roboter som spiser rødbeter

– «Igor og Fetterforeningen» gir ut en plate i 2024 som heter Barneplate 2027 fordi det er gøyere å si «2027» enn «2024». Det er musikk for barn mellom 3 og 83 år. Det betyr at barnemusikk er en egen musikksjanger preget av visuelle historier, flørt med ordspill, morsomme tekster, morsom musikk, rare lyder, fart og lek, Sunde, Knutsen, Ludvigsen, Tønes, Prøysen, etc.

Det sier Igor Dunderovic, som er en norsk dramatiker, komiker og instruktør. Siden 2018 har han gjort 300 teaterverksteder i med skolebarn, der de sammen lager scener og sanger. Tekstene på plata er i tråd med humoren som dukker opp under verkstedene med barn selv.

Igor ga ut sin første barneplate i 2009 som soloartist, men gikk i 2012 i studio med musikere som ble Fetterforeningen, og lagde plata Ali Baba og Lille Lam. Det la grunnlaget for det som etter hvert har blitt til mer enn tusen opptredener på skoler og festivaler. Godt over 200 000 barn har på denne måten opplevd Igor og Fetterne live.

– Det er akkurat 11,5 år siden vi ga ut Ali Baba og Lille Lam, og blandesaftskål for det! Det har skjedd mye på 10 år. Vi kikker litt bakover, mens vi gleder oss til å si Tjuetjuesju, forteller Igor.

Dunderovic er ellers utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. Sammen med Aslak Borgersrud ga han i 2014 ut barneplata Feil side av låven, som de to ble nominert til Spellemann for i klassen for barnemusikk.

Igor Dunderovic har også skrevet en rekke artikler, anmeldelser og annet for Ballade de siste seks-sju årene, blant annet om Førdefestivalen, Fargespill, frilansøkonomien, Marked for Musikk i Larvik, flamenco på Cosmopolite, Djangofestivalen, Bugge Wesseltofts OK World, strupejoik med Torgeir Vassvik og om kurs i latino-temperament.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 249 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤

Red. mrk.: Omtalte Vilde Ilkama Nupen er varamedlem i Ballades styre.