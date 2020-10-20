Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Igor & Fetterforeningen

Denne uka har vi en helt eksklusiv framføring for Samspill Sessions i Ballade. Fetterforeningen – her med den mer kontinentale og internasjonale versjonen Union of Cousins – presenterer låten «Bergen Blues», med Elvis Medic og Monica Ifejilika som gjesteartister. Låten er en god blanding av americana, rumensk fele, klassisk trekkspill, bosnisk tenor og africana-vokal, og er en hyllest til byen i vest.

– Fortell kort om dere selv og musikken deres! Hva ønsker dere å formidle?

– «Fetterforeningen», også kjent som «Fetterorkesteret» eller «Igor og Fetterne», er et teatralsk kabaret-prosjekt med den etterlengtede kombinasjonen av ekte venner og ekte musikere i samme pakke. Siden Mangfoldsåret 2008, og kåring av årets debutartist innen verdensmusikk i Norge, har Fetterne i samme ånd, med humor og følelser, levert mange hundre opptredener på scener i Norge, TV, radio og til teater. Teatralsk kabaret innebærer at ensemblet ikke lener seg på et rent uttrykk, men varierer former for å få frem et budskap av variasjon og mangfold. Det betyr at fetterne gjerne opptrer for barn, politikere, pensjonister, og danseglade balkanesere, i barnehager, på politiske seminarer og Ompa-Ompa-fester, og inntar den formen som trengs for å fortelle sin historie og kommentere på alt fra kjærlighet til politikk til åndelig eksistens.

– Besetningen består av to solister fra Norges musikkhøgskole, to dataingeniører fra Visma, og to teknisk utdannede komikere, alle fra eks-Jugoslavia, men også en Espen, trommis med progressiv jazz-bakgrunn, som klarer å orientere seg i vanskelige tider (ref. ni åttedeler, fire femdeler, og andre balkaniserte komplikasjoner).

Her ser du videoen fra liveinnspillingen av låten «Bergen Blues»:

– Hva tenker dere om denne digitale formidlingen av musikken gjennom Samspill Sessions?

– Vi musikere i Fetterforeningen samlet ønsker i denne teksten å rette en offentlig takk til Samspill. I Norge finnes det flere organisasjoner enn mennesker, og de fleste av dem er der uten å gjøre mye nytte for oss som minoritetsartister og sceneutøvere. Samspill har derimot hatt en funksjon og betydd noe for oss.

– For å forklare: i praksis betyr dette at Samspill formidler, sånn cirka, et oppdrag i løpet av året, får oss nevnt i en hyggelig offentlig sammenheng og gir oss en liten status-peptalk. Det høres ikke ut som så mye, men i dårlige tider, i oppstartstider, i minoritetstider, og i byråkrattider, så har den ene oppmerksomheten i løpet av året mye å si for ikke å gi helt opp før de gode tidene kommer. Det er en fin modell, som forutsetter at Samspill løfter meg bittelitt og gir meg en pekefinger og tommelopp til at jeg/artisten må gjøre resten. Flere slike støtteorganisasjoner burde finnes for oss «slitere» – og med det mener jeg «frilansere».

– Og så, sier historien, akkurat når man skulle tro at årets Samspill-peptalk m/tilbehør måtte bli avlyst på grunn av korona, så spør de om vi vil bli med og produsere en musikkvideo med vår musikk. Ja!

En liten omtale av bandet som følger videoen til Bergen Blues:

Helt eksklusivt for Samspill Sessions presenterer «Union of Cousins» en annerledes blues featuring Elvis Medic og Monica Ifejilika. Bergen Blues er et resultat av vågal sjangerblanding, herunder «Americana, rumensk fele, klassisk trekkspill, bosnisk tenor og africana-vokalist». Den opprinnelige versjonen «Bagrem Blues», med tekst på bosnisk, fikk en spesiell dimensjon under Festspillene i Bergen 2019, og derav en ide om å dedikere en egen versjon til Bergen by, skriver gruppa i sin omtale av bandet, låten og versjonen.



