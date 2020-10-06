(Foto: Stillbilde fra videoen/ Karstein Grønnesby)

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Moisés Gadea

06.10.2020
Guro Kleveland

Samspill Sessions er i gang, og denne tirsdagen får vi se og høre Moisés Gadeas «Tortillas».

– Hvem er du? Fortell kort om deg selv!
– Jeg er en nicaraguansk artist som lager latinamerikansk populærmusikk. Jeg inkorporerer det mangfoldet av rytmer og lyder som finnes i den latinamerikanske kulturen, spesielt fra Karibien.

– Hvordan vil du beskrive musikken din? Hva ønsker du å formidle?
– Musikken min er variert. Jeg har alt fra veldig glade rytmiske sanger til veldig myke og melankolske låter. Jeg skriver sanger med sosialt innhold for å vise solidaritet med de svakeste i samfunnet, og håper at min musikalske historiefortelling kan skape bevissthet i mennesker og vekke kjærlighet og håp i deres hjerter.

– Hva tenker du om denne digitale formidlingen av musikken gjennom Samspill Sessions?
– Jeg synes at arbeidet som Samspill har gjort med denne digitale artistlanseringen gjennom Samspill Sessions er fantastisk, spesielt i disse vanskelige tider der kulturlivet generelt lider, ikke bare i Norge, men i hele verden. Herjingen til Covid-19 har gjort at mange kunstnere står med store avbrutte prosjekter, uten å vite hva som vil skje med karrieren i fremtiden. Nå som vi ikke har kunnet gjennomføre konserter på normalt vis på en stund, setter dette prosjektet oss på scenen på en alternativ måte slik at vi holder musikken vår levende og kan fortsette å gi publikum kultur, dynamikk og rekreasjonen igjen.

Perkusjonist Ricardo Sanchez (Foto: Stillbilde fra videoen/ Karstein Grønnesby)

Her ser du videoen fra liveinnspillingen av låten «Tortillas»:

Kort omtale av artisten og bandet:
Moisés Gadea er en anerkjent nicaraguansk Trova-artist som spiller en kombinasjon av latinamerikanske rytmer og spenstige melodier. På scenen har han med seg perkusjonisten Ricardo Sanchez fra Bolivia og bassisten Sondre Jessen Bjerkeli. Poetiske tekster gjenspeiler et dypt engasjement for den sosiale virkeligheten i Gadeas hjemland, Nicaragua. Gjennom musikken ønsker Moisés Gadea å vise solidaritet, med sanger som bærer et budskap om rettferdighet, håp og refleksjoner rundt miljøet. Uttrykket hans har gjort ham til en sterk stemme i den nye generasjonen av sentralamerikanske Trova-artister.

Moisés Gadea har mottatt en rekke utmerkelser for musikken sin, blant annet Årets låtskriver (2008) og Årets vokalist (2013) av den Nicaraguanske Nasjonalforsamling, Institutt for nicaraguansk kultur. I løpet av sin over 15 år lange karriere har han rukket å turnere i over 13 europeiske land, både som gitarist for den internasjonalt anerkjente artisten Katia Cardenal og som soloartist.

Moisés Gadea har fem CD-utgivelser på plateselskapet Mokadiscos bak seg: Bien Arropado (2004), Aitimaa (2006), Laberinto (2008), Colección (2012) og Equilibrio (2017). For tiden jobber han med ytterligere to utgivelser, en av dem en barneplate.

